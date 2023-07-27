 تونس انتشلت هذا العام 900 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحلها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تونس انتشلت هذا العام 900 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحلها

أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي انتشال السلطات التونسية 901 جثة قبالة سواحل بلاده منذ بداية العام الحالي. وحلت تونس محل ليبيا كنقطة مغادرة رئيسية للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

محاولة الوصول إلى أوروبا عبر تونس

تنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية.

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير كانون الثاني و20 يوليو تموز هذا العام.

مختارات

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات التونسية ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.

وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية. وحلت تونسمحل ليبيا كنقطة مغادرة رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وقال الفقي للبرلمان إن من بين 901 جثة عُثر عليها هناك 36 تونسيا و267 مهاجرا أجنبيا، في حين أن هوية الباقين غير معروفة.

وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية.

وتوافد آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية على مدينة صفاقس الساحلية في الأشهر القليلة الماضية بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهربون مما أدى إلى  مواجهات بين المهاجرين وسكان  وطرد مهاجرين من المدينة. 

من جهته أكد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن عشرات المهاجرين قضوا غرقا قبالة السواحل التونسية، وبحسب الجبابلي فإنّه في الفترة الممتدّة من الأول من كانون الثاني/يناير إلى 20 حزيران/يونيو، تمّ اعتراض وإنقاذ 34290 مهاجراً، من بينهم 30587 "أجنبياً"، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بـ9217 شخصاً تمّ اعتراضهم أو إنقاذهم خلال الفترة ذاتها من العام 2022 (بما في ذلك 6597 أجنبياً).

وأشار إلى أنّ وحدات خفر السواحل نفّذت 1310 عمليات في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، أي أكثر من ضعف العدد (607) المسجّل في العام 2022.

وتونس، التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تسجّل بانتظام مغادرة مهاجرين غالباً ما يتحدّرون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأظهرت بيانات إيطالية رسمية أن نحو 75 ألفا و65 مهاجرا وصلوا إلى إيطالياعلى متن قوارب حتى 14 يوليو تموز مقارنة مع 31 ألفا و920 مهاجرا في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.

ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو تموز "شراكة استراتيجية" تتضمن محاربة مهربي البشر وتشديد الحدود البحرية في ظل زيادة كبيرة في عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز، أ  ف ب)

  • STAN-Explainer: Fleeing to Germany

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    الأمل بعيدا عن الديار

    اختارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الشعار: الأمل بعيدا عن الديار، للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي لهذا العام. وهي تريد أن تركز فيه على "إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻗﻮة اندماجهم". وترى المفوضية أن ذلك يعد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" لتمكينهم من بدء حياة جديدة في اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﻢ.

  • Irak | Krieg | Menschen fliehen aus Basra im Jahr 2003

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    أسباب عديدة..

    أسباب عديدة تجبر الناس على ترك أوطانهم واللجوء إلى دول أخرى طلبا للأمن. ولعل الحروب والنزاعات المسلحة هي السبب الأبرز، إلى جانب الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو ثقافية أو غيرها من الأسباب الشخصية.

  • Honduras, Tegucigalpa | ausgetrockneter Los Laureles-Wasserspeicher

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    تغير المناخ والكوارث الطبيعية

    المناخ أيضا بات سببا للهجرة والنزوح حول العالم. فالظواهر المناخية المتطرفة والكوارث البيئية مثل الجفاف والعواصف المدمرة والفيضانات حول العالم ولاسيما في النصف الجنوبي للكرة الأرضية الذي يعاني من الفقر والصراعات، تدفع ملايين الناس للهجرة والنزوح ولاسيما للدول المجاورة.

  • Tschad Flüchtlingscamp Borota Sudan

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    110 ملايين نازح ولاجئ حول العالم

    ارتفع عدد النازحين حول العالم في عام 2022، جراء الصراعات والمجاعات وتغير المناخ، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز المائة مليون نازح، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتقول المفوضية إن الاتجاه التصاعدي لم يظهر أي علامة على التباطؤ في عام 2023 حيث دفع الصراع في السودان إجمالي عدد النازحين في العالم إلى ما يقدر بنحو 110 ملايين نازح بحلول أيار/ مايو الماضي.

  • Sudan Flüchtlingswelle

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    السودان..هروب جماعي من ويلات الحرب

    شرّدت الحرب المستعرة منذ شهرين في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 2,5 مليون سوداني، بين نازح ولاجئ، ولاسيّما في دارفور. ويعاني السودان أصلا من الصراعات والنزوح منذ اندلاع أزمة دارفور في عام 2003. وبحلول نهاية عام 2022، كان هناك أكثر من 3.7 مليون شخص من النازحين داخلياً، يعيش معظمهم بمخيمات في دارفور. ويعيش 800 ألف سوداني آخر كلاجئين في دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا.

  • Deutschland Berlin März 2022 | Flüchtlinge aus der Ukraine

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    حرب أوكرانيا

    الحرب في أوكرانيا كانت السبب الرئيسي للنزوح في عام 2022. وقد ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين من 27 ألف لاجئ في نهاية عام 2021 إلى 5,7 مليون في نهاية عام 2022، وهو ما يمثل أسرع تدفق للاجئين في أي مكان منذ الحرب العالمية الثانية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

  • «Ocean Viking» rettet Migranten

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    حلم الفردوس الأوروبي

    تعتبر أوروبا الوجهة الأولى للنازحين والمهاجرين من نصف الكرة الجنوبي ويحلم الملايين بالفردوس الأوروبي ويغامرون بحياتهم من أجل ذلك، من خلال محاولة عبور الصحراء الكبرى والبحر المتوسط أو عبر طريق البلقان أو حتى الغابات الشاسعة بين بيلاروسيا وبولندا ودول البلطيق.

  • Italien NGO Protest gegen das Sterben im Mittelmer in Kalabrien

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    المتوسط مقبرة المهاجرين

    يعتبر عبور البحر الأبيض المتوسط من أخطر الطرق التي يسلكها المهاجرون حول العالم، حيث غرق أو فقد أكثر من 26 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ عام 2014. ولعل عام 2023 كان الأكثر مأساوية حيث شهد النصف الأول من هذا العام غرق مئات المهاجرين، وآخر حادثة مأساة السفينة التي غرقت قبالة السواحل اليونانية وكان على متنها نحو 750 مهاجرا لم يتم إنقاذ سوى 104 منهم.

  • Migranten in Serbien

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    عبء كبير على أوروبا

    يشكل اللاجئون عبئا كبير على الدول الأوروبية، وهو ما يدفعها للتشدد في هذا الملف والبحث عن حلول وسياسة لجوء مشتركة. وبعد مفاوضات طويلة واجتماعات ماراثونية توصل وزراء داخلية الدول الأعضاء إلى صيغة للإصلاح الشامل لإجراءات اللجوء وملف الهجرة المطروحة منذ سنوات.

  • Tunesien | Ursula von der Leyen und Kais Saied

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    البحث عن شراكات في شمال أفريقيا

    يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق والتوصل إلى شراكات مع دول شمال أفريقيا ويخوض مفاوضات صعبة مع تلك الدول، ويحاول تقديم مساعدات وإغراءات مالية لتلك الدول بغية إقناعها بالتعاون مع أوروبا في التصدي للهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين. وفي هذا السياق عرض الاتحاد الأوروبي مساعدات بأكثر من مليار يورو على تونس.

  • Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    عبور السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا

    السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا يشهد دائما محاولات عبور مستمرة، بعضها جماعية مثلما حدث الصيف الماضي حين حاول مئات المهاجرين عبور السياج الحدودي من المغرب إلى جيب مليلة الإسباني في 24 حزيران/ يونيو 2022، وتصدت لهم قوات الأمن وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا.

  • Libanon | Flüchtlingslager in Barelias

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    استمرار مأساة اللاجئين السوريين

    ورغم مرور 12 عاما على الأزمة السورية ونزوح وملايين السوريين من ديارهم، لا يزال الملايين ينتظرون العودة من مخيمات اللجوء ولاسيما في لبنان والأردن وتركيا إلى ديارهم. فيما يحاول كثيرون منهم عبور الحدود اليونانية التركية للوصول إلى أوروبا. إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الشارع التونسي متوجس من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

مواضيع ذات صلة

2023-07-16 17:57:54 TUNIS  Der scheidende Premierminister Mark Rutte, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursela Von der Leyen und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni bei einem Treffen mit dem tunesischen Präsidenten Kais Saied. Während des Besuchs wird ein Migrationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Tunesien besprochen. ANP FREEK VAN DEN BERGH

اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي لضبط الهجرة غير النظامية 16.07.2023

وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. الاتفاق، الذي يتضمن حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح "تحكّما أفضل بالهجرة غير النظامية".

Migration über das zentrale Mittelmeer. Ein Holzboot mit etwa 30 Menschen versucht bei hohen Wellengang die gefährliche Überfahrt nach Italien. Oft geraten diese labilen und überfüllten Boote in Seenot.

منظمتان: قارب يقل 400 مهاجر ضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا 09.04.2023

بعد أن أطلقت خدمة الدعم "ألارم فون" الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين نداء لإنقاذ قارب يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه في المتوسط، أعلنت منظمة ألمانية العثور عليه وتزويده بالوقود. بيد أن "محنة" القارب مازالت قائمة، حسب المنظمة.

ARCHIV - 12.02.2021, ---: Migranten aus verschiedenen afrikanischen Nationen warten in einem Boot auf Helfer der spanischen NGO Open Arms, die sich ihnen 122 Meilen vor der libyschen Küste im Mittelmeer nähern. (zu dpa Friedensappelle ungehört: 2020 mehr Menschen denn je auf der Flucht) Foto: Bruno Thevenin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الأمم المتحدة: غرق عشرات المهاجرين إثر انقلاب قاربهم قبالة ليبيا 27.07.2021

قضى ما لا يقل عن 57 مهاجرا كانوا يسعون الى بلوغ أوروبا، غرقا قبالة ليبيا في مأساة جديدة للهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.