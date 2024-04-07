تونس: انتشال جثث ثلاثة عشر مهاجرا وإنقاذ المئات

قال خفر السواحل التونسي أنه انتشل جثث 13 مهاجرا قبالة سواحل تونس وأنقذ 1867 آخرين في عدد من الوقائع المنفصلة بالبحر المتوسط. ومع استقرار المناخ تتصاعد موجات الهجرة من سواحل تونس نحو الساحل الإيطالي.

أعلن الحرس الوطني في تونس، اليوم الأحد (السابع من أبريل/ نيسان)، انتشال 13 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحل صفاقس والمدن القريبة منها. وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني باعتراض 1867 مهاجرا معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وانقاذهم وإحباط 55 عملية اجتياز للحدود على متن قوارب.

وأوقفت السلطات الأمنيةفي صفاقس 14 شخصا متورطين في الوساطة وتهريب البشر وصادرت 16 قاربا حديديا و47 محركا بحريا كما كشفت عن ورشة عشوائية معدة لصنع القوارب البحرية، المخصصة للهجرة غير النظامية.

وارتفع عدد قوارب المهاجرين المتوجهة من تونس إلى الساحل الإيطالي والجزر الايطالية القريبة بشكل ملحوظ في ظل تحسن الطقس.

وكان عام 2023 قد شهد أعدادا قياسية لمهاجرين عبروا البحر المتوسط انطلاقا منسواحل تونس ولقي من بينهم أكثر من 1300 حتفهم في البحر وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، رويترز)