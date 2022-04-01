تونس- "المشعوذ المغتصب" في قبضة الشرطة بعد معاشرة 900 سيدة
نجح مشعوذ في إقناع أكثر من 900 سيدة أن ممارسة الجنس معه للحصول على "منيه الطاهر" هو الحل الوحيد لعلاج تأخر الإنجاب والعديد من الأمراض الأخرى، وهي القضية التي هزت الشارع التونسي بعد أن كشف عنها أحد البرامج التليفزيونية.
قام المشعوذ بتصوير النساء خلال ممارسة الجنس معه وابتزهم بالفيديوهات لاحقاً
ألقت سلطات الأمن التونسية القبض على "مشعوذ" عاشر أكثر من 900 سيدة بحجة علاجهن من الجن والسحر وتأخر الانجاب.
وبحسب موقع قناة نسمة التونسية، فإن المشعوذ يُدعى بلقاسم وكان يدّعي أنه وسيط روحاني وأنه بإمكانه العلاج من الأمراض والتلبس بالجن وتاخر الإنجاب من خلال ممارسة الجنس بذريعة الشفاء من المرض.
وتفيد التقارير الصحفية بأن المشعوذ استطاع التحايل على ضحاياه من النساء وأقنعهن أن ممارسة الجنس معه بشكل رضائي هو شرط العلاج، لكنه خلال ذلك كان يقوم بتصويرهن ثم ابتزازهن لاحقاً.
وساهم تحقيق أجراه برنامج "الحقائق الأربعة" التونسي في أن تقوم الفتيات والسيدات بتقديم بلاغات للجهات الأمنية التونسية والقضاء التونسي على أن يتم حفظ هوياتهن وهو الأمر الذي ادى في النهاية الى سقوط المشعوذ المغتصب في يد الأمن التونسي.
وقالت نقابة موظفي الشرطة العدلية التونسية إنه بعد الحصول على الإذن القضائي تمت مداهمة منزل المتهم وبتفتيشه عُثر على 20 هاتف محمول وعدة كاميرات احتوت على مقاطع جنسية له مع عدد من السيدات، وأمرت النيابة بالتحفظ على الفيديوهات والأجهزة الإلكترونية.
وأكدت السلطات التونسية أن الرجل اعترف بأنه كان يوهم ضحاياه باتباع طريقة المعالجة الروحية الجنسية لإشباع رغباته.
وقالت نقابة موظفي الشرطة إدارة الشرطة العدلية إن السلطات التونسية بدأت في تقديم الدعم النفسي للضحايا من قبل ضباط متخصصين في علم النفس تابعين لجهاز الشرطة، إلى جانب أخصائيين نفسيين من خارج الجهاز.
ع.ح./ا ف
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
سعد لمجرد واتهام بالاغتصاب
خمسة أشهر قضاها النجم المغربي وراء القضبان في سجن فرنسي، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها وضربها في أكتوبر من عام 2017، وقد حصل صاحب أغنية "لمعلم" على الإفراج المؤقت وقام بإنتاج أغنية جديدة لكن القضية مازالت تنظر أمام القضاء الفرنسي.
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
كيفن سبيسي يتحرش بطفل
اتهم الممثل أنتوني راب الممثل كيفن سبيسي بالتحرش به عام 1986 عندما كان راب وقتها يبلغ من العمر 14 عاما. وقال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
تصرفات مخلة بالآداب
اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بفعل تصرفات مخلة بالآداب وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات. وقالت إن دوجلاس استخدم مرارا ألفاظا خارجة وإن الأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عمل في شقته في نيويورك عام 1989.
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
وودي ألن والتحرش بابنته
اتهمت ابنة وودي ألن بالتبني المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما. وقالت إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر. ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 وتجدد مؤخرا مع حملة "مي تو".
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
بن أفليك وسلسلة من الاتهامات
واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
داستن هوفمان والتحرش بمتدربة
اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير
يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما
اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
النساء متهمات أيضا بالتحرش
تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.
هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم
حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.