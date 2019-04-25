تونس: الشرطة توقف بث قناة "نسمة" المباشر وسط احتجاج العاملين

أوقفت قوات الأمن التونسية البث المباشر لقناة "نسمة" الخاصة الخميس (25 نيسان/ أبريل 2019) بتهمة مخالفة القوانين المنظمة للقطاع السمعي والبصري. وصدر قرار الإيقاف من الهيئة العليا المستقلة للاتصال المسعي والبصري (هايكا) المخولة بتنظيم القطاع بعد ثورة 2011 التي أنهت سيطرة السلطة على الإعلام وحرية التعبير.

واستخدمت الهيئة قوات الأمن لتنفيذ القرار وضبط معدات القناة بدعوى عدم التزام الشركة المسيرة للقناة "نسمة برودكاست" والمرخص لها منذ 2009، بتسوية وضعها والالتزام بالقوانين الجديدة بكراسة الشروط منذ دعوتها إلى ذلك عام 2014.

وقال رئيس الهيئة، النوري اللجمي، في تصريح إذاعي اليوم: "قمنا بكل المحاولات وانتظرنا أربع سنوات حتى تسوي القناة وضعيتها مع أن القانون يلزمها بذلك في خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة". وتابع اللجمي: "لم يكن هناك اعتراف بالضوابط والقوانين بكراسة الشروط وقاموا بكل المراوغات، للأسف كان هناك ازدراء للقانون وكل قرارات الهيئة".

من جانبها، تقول قناة "نسمة" إن استهدافها جاء بسبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، التي تنفي أي علاقة لها بالقرار. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي القناة. لكن موقع "نسمة" على الإنترنت قال إن صوت القناة القوي والمنتقد للحكومة وتغطياتها للاحتجاجات أربكت حكومة الشاهد ودفعتها لقطع البث.

وسادت حالة من الفوضى في صفوف العمال أمام مقر القناة أثناء حضور قوات الأمن واقتحامها للمقر بالقوة، وردد العمال بالقناة هتافات مناوئة للحكومة. وأوقفت القناة البث المباشر وظلت تبث على مدار الساعة لقطات فيديو لتدخل قوات الأمن. كما تتهم "نسمة" هيئة "هايكا" بإصدار قرار "مسيس" بالغلق.

وأشارت القناة، في بيان لها، أن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تستمد شرعيتها من رئيس الحكومة يوسف الشاهد". لكن اللجمي نفى وجود أي ضغط من الحكومة أو أي جهة سياسية أخرى وراء إصدار قرار الغلق.

يشار إلى أن مالك القناة، نبيل القروي، يظهر باستمرار على شاشاتها في حملات تبرع لتمويل قافلات خيرية نحو المناطق الفقيرة في البلاد. وكان القروي وشقيقه غازي قد وردا في تقرير لمنظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد، والتي تتهمها بالتورط في تبييض أموال وفساد مالي.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/رويترز)