 تونسيون في شهر الصيام: أسعار لا تطاق ونعيش ببركة رمضان | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

تونسيون في شهر الصيام: أسعار لا تطاق ونعيش ببركة رمضان

يتزامن شهر الصيام في تونس مع أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في ظل مساعٍ للسلطة لكبح الغلاء الذي اجتاح كل القطاعات. لكن رغم الأزمة يحافظ التونسيون على حد أدنى من التفاؤل للاستمتاع بشهر رمضان.

تونس في رمضان ـ وسام الجلاصي بائع سمك

تونس في رمضان ـ وسام الجلاصي بائع سمك

لم يتخلف شكري عبيد عن موعده المعتاد بنقطة بيعه داخل السوق المركزي بالعاصمة. لكن اليوم الأول من شهر رمضان يحمل آمالا مختلفة كونه يتطلع الى تعويض أشهر من الركود لنشاطه في بيع "الملسوقة".

مختارات

و"الملسوقة" ورقة من العجين يستخدمها أغلب التونسيين في شهر رمضان حيث يتم حشوها بخليط من البيض والبقدونس والتونة مع بطاطس مسلوقة قبل وضعها في المقلاة لتشكل بذلك أكلة "البريك"، التي لا تغيب عن الأطباق الرمضانية.

على مدى عدة أشهر، هبط حجم معاملات شكري، وتحديدا منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، التي أثرت بشكل كبير على الامدادات العالمية للحبوب، ما أثر بشكل مباشر على مورد رزق الآلاف من العائلات التونسية التي تُعِدُّ الملسوقة في البيوت.

يتحدث شكري بقلق لـDW عربية: "الدقيق والسميد غير متوفرين بالكميات الكافية؛ لهذا نضطر إلى التزود بها من السوق السوداء  ويعني ذلك بأسعار أعلى. لكن لا مفر من ذلك إذا ما أردنا الاستمرار في البيع".

يضطر شكري إلى تقديم إيضاحات مستمرة لزبائنه لشرح أسباب الزيادة في أسعار الملسوقة هذا العام. ويضيف "الأرباح تقلصت مقارنة بالسنوات الماضية. نجني أقل من الحد الأدنى".

زادت أسعار الملسوقة بمعدل 30 بالمئة عن أسعار رمضان 2021 لتصبح في حدود  1.3 دينار (حوالي 40 سنتا). وإجمالا تراوحت الزيادات في أسعار المواد الغذائية بما في ذلك اللحوم البيضاء والحمراء ما بين 30 و50 بالمئة.

ووفق بيانات رسمية بلغت نسبة التضخم قبل حلول شهر رمضان10.4 بالمئة وهي نسبة قياسية لم تعرفها تونس منذ عقود. مع ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي رضا اشكندالي في حديثه لـDW عربية أن النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير إذا ما تم التركيز على السلة الغذائية، وهي على الأرجح عند حدود 25 بالمئة، وفق الخبير.

وللمفارقة فإنّ آمال شكري في تحقيق أرباح أفضل من بيع الملسوقة هذا العام، تظل متوقفة على مدى قدرة الدولة في السيطرة على أسعار باقي المواد الغذائية وكبح الغلاء، الذي يقض مضجع الكثير من التونسيين خلال الأيام الأولى لشهر رمضان.

مراقبة الأسعار في الأسواق التونسية

مراقبة الأسعار في الأسواق التونسية

وضع خانق

ومثل أغلب الوافدين على السوق المركزية منذ ساعات الصباح الأولى، يتطلع لطفي بن سعيد لاقتناء الموز المستورد من مصر، بعد أن حددت الدولة أسعاره، ولكن بعد أن ظل منتظرا في الطابور نفد الموز خلال دقائق فقط قبل وصول دوره.

وبعد أن قام بتمشيط نقاط البيع في السوق، قال لطفي بأسف لـDW عربية: "الأسعار لا تطاق لا يمكنني مجاراة الوضع. تم تسعير الموز هنا ولكن في عدة نقاط بيع وصل سعره إلى 10 دنانير".

لا يتجاوز مرتب التقاعد الذي يتقاضاه لطفي بعد 18 عام قضاها في العمل بوزارة الثقافة، 120 دولارا شهريا، وهو مبلغ يقل عن الأجر الأدنى المحدد بنحو 150 دولارا. وفي حديثه لـDW عربية يعترف بأنه لا يملك رؤية واضحة لقضاء شهر رمضان، مضيفا بتنهيدة عميقة: "لا أريد التفكير كثيرا في الوضع أحاول العيش كل يوم بيومه. نعيش بما سيأتي به الله".

وعلى عكس لطفي فإن وقع الأزمة الاقتصادية الخانقة في تونس كان أقل وطأة على العسكري المتقاعد محمد الهادي، البالغ من العمر 75 عاما، والسبب هو أن اثنين من أبنائه يعملان في أوروبا، بألمانيا وفرنسا، ويوفران له امدادات مالية بصفة شهرية، الأمر الذي ساعده على مجابهة كلفة المعيشة بأريحية.

ويقول الهادي لـDW عربية: "ليس هناك شك بأن  المعيشة اليومية أصبحت مكلفة. الفقراء عاجزون عن مجابهتها ومن جهة أخرى ينفق التونسيون الكثير من الأموال على الكماليات. هناك أزمة عالمية وعلينا أن نكون واعين بهذا الأمر ونعدل من سلوكنا".

اعتمد الهادي على استراتيجية "فعالة" لتفادي الهدر المجاني للمال، فهو لا يدخن ولا يجلس في المقاهي ويشتري ملابس مستعملة من الأسواق الشعبية. ويضيف ضاحكا: "حتى تصمد أمام الأزمة وتتدبر أمرك عليك أن تكون متعدد الاختصاصات والمواهب".

مساعدات ومبادرات

ولمساعدة العائلات المحتاجة، تستعد منظمات من المجتمع المدني لتنظيم موائد إفطار جماعية، وهو تقليد سنوي منتشر في الأحياء الشعبية. كما تعمل منظمة "الهلال الأحمر" على مد يد العون للعائلات الفقيرة والاستجابة لحاجياتهم الغذائية في شهر رمضان. ويطلق على هذه العائلات تسمية "أصحاب الحق".

تونس: تمور في شهر رمضان معروضة للبيع

تونس: تمور في شهر رمضان معروضة للبيع

زياد سلايمي ورفاقه، الناشطون في فرع المنظمة بحي ابن خلدون الشعبي غرب العاصمة تونس، يحاولون تجميع ما أمكن من المشتريات من المتبرعين أمام إحدى المساحات التجارية حيث نصبوا خيمتهم لتلقي المساعدات.

ويقول زياد لـDW عربية: "نجمع التبرعات ونقدمها لأصحاب الحق وقمنا بتسجيل نحو 250 عائلة في المنطقة، وهي غير قادرة فعلا على مجابهة المصاريف اليومية. لدينا أيضا عائلة تتضمن ثمانية أطفال".

وعلى غير المعتاد فإن المساعدات الاجتماعية بدأت تطال بشكل متزايد عائلات منتسبة إلى الطبقة الوسطى. ويرجع زياد ذلك إلى التقلبات التي شهدتها البلاد منذ تفشي جائحة كورونا، ويضيف زياد: "هناك من ساءت أوضاعهم بشدة".

وبسبب تلك التقلبات تعتقد المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أنه لم يعد ممكنا تحديد المعايير بدقة لضبط متوسط الدخل للمواطن التونسي في ظل انفلات الأسعار، الذي اجتاح أيضا قطاعات أخرى بخلاف المواد الاستهلاكية، مثل النقل والمحروقات والانترنت والإيجار والطاقة.

ويقول عمار ضيا، رئيس المنظمة، لـDW عربية: "كنا نتحدث عن متوسط دخل يتراوح بين 1000 و1500 دينار. هذا الدخل لا يكفي لتغطية كلفة المعيشة في تونس اليوم".

وفي تقدير ضيا فإن الدولة وحدها تتحمل مسؤولية اشتعال كلفة المعيشة  بتركها الأسواق تتحكم بقانون العرض والطلب. ويضيف عمار ضيا في حديثه "الدولة تركت الحبل على الغارب ومن مسؤوليتها حماية المستهلك والمواطن؛ بأن تحدد الأسعار وبخاصة المواد ذات الإقبال الواسع".

وفي مسعى للتحكم في الأسعار فرضت السلطات حزمة من الإجراءات قبل حلول شهر رمضان كتحديد هامش الربح وأسعار البيع القصوى لبعض المنتجات الحيوية كالبيض والدجاج وبعض الفواكه مثل الموز والتفاح ووضع نقاط بيع "من المنتج إلى المستهلك" ذات الأسعار المنخفضة في عدة ولايات وفرضت رقابة على تجار التفصيل وسلاسل التوزيع.

ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية بتونس

ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية بتونس

إجراءات غير كافية

يوضح الخبير الاقتصادي رضا اشكندالي لـDW أن سياسة تحديد الأسعار لن تكون كافية إذا لم ترفق بإجراءات للتحكم في ارتفاع كلفة الإنتاج والمواد الأولية في ظل تراجع قيمة الدينار، بهدف حامية الفلاحين ومساعدتهم عبر مراجعة الأداءات وعدم تركهم لوحدهم يتحملون الخسائر.

ومن جهة أخرى يلفت الخبير الاقتصادي إلى المخاطر المحتملة من وراء سياسة تحديد الأسعار  على  فرص الاستثمار، فضلا عن الشكوك بشأن مدى قدرة الأجهزة الرقابية على ضبط الأسعار المناسبة في الأسواق.

وعلى سبيل المثال تعمل في السوق المركزية فرقة قارة للمراقبة الاقتصادية من أجل معاينة الأسعار عن كثب وضمان التزود المنتظم بالسلع وعرضها للعموم. وخلال جولتها بالسوق تقول لطيفة الجدي، التي تعمل متفقدة لدى فرقة، لـDW عربية: "صدرت قرارات ويجب احترامها، لا يجب أن يتجاوز سعر الموز خمسة دنانير وسعر التفاح 4.5 دينار".

وتضيف بتفاؤل في جولتها: "يأتي رمضان بالخير والبركة والآن البداية المشرفة". لكنّ الشكاوي من المواطنين كانت تصل تباعا إلى لطيفة بسبب خرق الأسعار المحددة للموز في عدد من نقاط البيع بالسوق.

أما سيف الله الباي، بائع الفواكه والتمور، فلا يبدو متفقا مع السياسة الصارمة لتحديد الأسعار وهوامش الربح ويعلق على ذلك لـDW عربية: "عند الغلاء المشط يكون من المهم تحديد الأسعار لكن إذا كان هناك توازن بين العرض والطلب فالأفضل أن يحدد السوقُ السعرَ".

سيف الله الباي بائع الفواكه والتمور

سيف الله الباي بائع الفواكه والتمور

ومهما يكن من أمر فإن الجلبة في السوق المركزي لا تتوقف، بينما يتزايد توافد التونسيين لاقتناء حاجياتهم لشهر رمضان، في مشهد لا يعكس حقيقة الأزمة المتفاقمة.

ويقول الباي بينما ينتظر وصول شحنة ثانية من الموز: "التونسيون أوفياء لعاداتهم ويحبون الحياة. إذا كانت لدى التونسي خمسة دنانير أو 30 أو 100 دينار فالأمر سيان بالنسبة إليه، سيصرفها على الفور حتى لو كان رصيده البنكي سلبيا".

ويضيف وسام الجلاصي، الذي يبيع الأسماك منذ نحو ثلاثة عقود في السوق، قائلا: "في العادة تبدأ الأمور دائما بصعوبة في الأيام الأولى من شهر رمضان لكن تتحول بعد ذلك إلى انفراج تدريجي. يأتي الله ببركته".

طارق القيزاني - تونس

  • Symbolbild Arabischer Frühling Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    شرارة الربيع العربي الأولى

    كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

  • Tunesien Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali gestorben

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    هروب بن علي

    كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.

  • Tunesien wählt neues Parlament

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فوز حزب النهضة

    تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.

  • Tunesien Heldinnen für einen Frühling

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    جدل بشأن علمانية الدولة

    أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

  • Ermordung Shokri Belaid Politiker Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    اغتيال شكري بلعيد

    شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    تخلي حزب النهضة عن الحكم

    كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.

  • Tunesien Kais Saied, neu gewählter Präsident | Parlament in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    دستور جديد لتونس

    كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

  • Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فوز السبسي

    كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

  • Tunesien - Demonstration gegen die Rückkehr von Dschihadisten

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الإرهاب يضرب تونس

    آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.

  • Tunesien Armee Spezialkräfte

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    مواجهة الإرهاب

    آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    العجز التجاري يرتفع

    كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.

  • Tunesien Präsidentenwahl

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    قيس سعيد رئيسا لتونس

    تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فضيحة فساد

    كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

  • Tunesien Tunis | Kais Saied, Präsident & Hichem Mechichi, Premierminister

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    سعيد المشيشي رئيسا للوزراء

    آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

  • Tunesien | Staatspräsident Kais Saied entlässt Regierungschef Hichem Mechichi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الاحتجاجات متواصلة

    كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

    تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

  • Tunesien | Proteste in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي

    يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen Kais Saied

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س


 

مواضيع ذات صلة

27/02/2023 A child looks on while being carried by a woman as sub-Saharan African migrants wait outside the officers of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tunis on February 27, 2023, demanding a resolution of their situation. - Tunisia's president was accused on February 22 of racism and hate speech after he said hordes of sub-Saharan African migrants were causing crime and posed a demographic threat. Saied, who has seized almost total power since a dramatic July 2021 move against parliament, had urged his national security council to take urgent measures to tackle irregular migration. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

تونس.. مهاجرون أفارقة يعيشون أياما صعبة وسط حملة لترحيلهم 02.03.2023

يقول مهاجرون أفارقة إنهم يتعرضون لإجراءات تعسفية بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيّد الأسبوع الماضي عن حملة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة على تونس بطرق غير نظامية، مستخدما لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها عنصرية.

27/02/2023 Sub-Saharan African migrants gather outside the officers of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tunis on February 27, 2023, demanding a resolution of their situation. - Tunisia's president was accused on February 22 of racism and hate speech after he said hordes of sub-Saharan African migrants were causing crime and posed a demographic threat. Saied, who has seized almost total power since a dramatic July 2021 move against parliament, had urged his national security council to take urgent measures to tackle irregular migration. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

بعد تصريحات سعيّد عن المهاجرين- تونس تحت الضغط.. وروما تتحرك للمساعدة 03.03.2023

لاتزال أصداء تصريحات الرئيس التونسي بشأن لاجئي دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده تتردد وسط انتقادات من داخل وخارج تونس. ووسط أزمة اقتصادية طاحنة تضغط على التونسيين، تحاول إيطاليا مساعدة تونس "في هذه اللحظة الحساسة".

Protesters chant slogans during a demonstration called by the General Union of Tunisian Workers (UGTT) over worsening economic woes and the arrest of a top union official, in Tunisia's second city of Sfax, on February 18, 2023. - The North African country is in drawn-out talks with the International Monetary Fund for a bailout loan, which the powerful UGTT has warned could entail painful austerity measures. (Photo by Imed HADDAD / AFP)

هل وصل التحول الديمقراطي في تونس إلى طريق مسدود؟ 27.02.2023

أثارت حملات القمع المتصاعدة في تونس ضد المعارضين، انتقادات ودعوات للعودة إلى القيم الديمقراطية. ورغم ذلك، لا تزال الدول الأوروبية حذرة حيال الانخراط في الأزمة السياسية، خوفا من تداعيات ذلك على التصدي للهجرة غير الشرعية.