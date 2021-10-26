توماس مولر لاعب كرة قدم ألماني محترف في نادي بايرن ميونيخ. فاز مع ناديه بألقاب محلية وقارية وعالمية عدة. كما توج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014. وقد انضم مولر إلى بايرن ميونيخ منذ سن الحادية عشرة من عمره.

ولد توماس مولر في 13 سبتمبر/أيلول 1989 في ولاية بافاريا. بدأ اللعب مع ناديه بايرن ميونيخ في عام 2008. وقد فاز معه بلقب الدوري والكأس عدة مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا وبكأس العالم للأندية في 2013 وبطولة العالم في سنة 2014. وعلى الصعيد الفردي نال جائزة الحذاء الذهبي كهداف لمونديال 2010 وجائزة الحذاء الفضي في 2014.