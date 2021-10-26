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توماس مولر

توماس مولر لاعب كرة قدم ألماني محترف في نادي بايرن ميونيخ. فاز مع ناديه بألقاب محلية وقارية وعالمية عدة. كما توج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014. وقد انضم مولر إلى بايرن ميونيخ منذ سن الحادية عشرة من عمره.

ولد توماس مولر في 13 سبتمبر/أيلول 1989 في ولاية بافاريا. بدأ اللعب مع ناديه بايرن ميونيخ في عام 2008. وقد فاز معه بلقب الدوري والكأس عدة مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا وبكأس العالم للأندية في 2013 وبطولة العالم في سنة 2014. وعلى الصعيد الفردي نال جائزة الحذاء الذهبي كهداف لمونديال 2010 وجائزة الحذاء الفضي في 2014.

MUNICH, GERMANY - JUNE 13: Joshua Kimmich of Bayern Munich arrives at the stadium wearing a face mask prior to the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Borussia Moenchengladbach at Allianz Arena on June 13, 2020 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

زملاء كيميش يحترمون قراره بعدم أخذ اللقاح .. ولكن! 26.10.2021

"قرار شخصي" يقول توماس مولر حول عدم تلقي يوشوا كيميش زميله في بايرن والمنتخب الألماني، فيما هاجم أولي هونيس الإعلام، أما المتحدث باسم الحكومة فيحبذ أخذ كيميش اللقاح لأنه "كشخص ينظر إليه الملايين، قد يشكل نموذجا يحتذى به"
Germany's forward Timo Werner celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification Group J football match between North Macedonia and Germany at the Toshe Proeski National Arena in Skopje on October 11, 2021. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)

ألمانيا تثأر من مقدونيا وتحجز أول مقعد أوروبي بمونديال قطر 11.10.2021

قبل جولتين من نهاية التصفيات حجز منتخب ألمانيا مقعده في مونديال قطر 2022 بعدما ثأر من منتخب مقدونيا الشمالية بفوز عريض شهد تألق المهاجم تيمو فيرنر. وابتعد المانشافت بعيدا في صدارة المجموعة.

Soccer Football - Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 14, 2021 FC Barcelona coach Ronald Koeman REUTERS/Albert Gea

بعد درس بايرن.. كومان يتقبل الهزيمة ويدعو للتحلي بالواقعية 15.09.2021

أشاد رونالد كومان المدرب الهولندي لفريق برشلونة بأداء فريق بايرن ميونيخ، مؤكدا أن هزيمة فريقه كانت مستحقة، فيما دعا جماهير النادي إلى التحلي بالواقعية بالنظر إلى ظروف ومستوى البلاوغرانا في الوقت الحالي.
Soccer Football - Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 14, 2021 Bayern Munich's Thomas Muller celebrates scoring their first goal with Robert Lewandowski REUTERS/Albert Gea

من جديد.. بايرن يقسو على برشلونة بثلاثية بدوري أبطال أوروبا 14.09.2021

أدى بايرن ميونيخ مباراة رائعة أمام مضيفه برشلونة الإسباني في افتتاح مباريات الفريقين للموسم الجديد بدوري أبطال أوروبا. وكما العادة في المواجهات الأخيرة سيطر بايرن على مجريات اللقاء لعبا ونتيجة وفاز على برشلونة بالثلاثة.
Bayern Munich's German forward Thomas Mueller gestures during the German Supercup football match BVB Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich in Dortmund, on August 17, 2021. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

مولر يكرر جاهزيته لمواصلة مسيرته الدولية مع المنتخب الألماني 24.08.2021

لن يمانع الدولي الألماني توماس مولر من اللعب لمنتخب بلاده في حال استدعائه من طرف المدرب هانزي فليك. هذا ما أكده نجم بايرن ميونيخ الذي عاد للتوهّج من جديد تحت قيادة هذا المدرب الذي قاد إلى ماضي قريب سفينة البافاري.
30th July 1966: Geoff Hurst scores England's third goal against West Germany in the World Cup final at Wembley Stadium. The goal, awarded upon the judgement of the Russian linesman has remained one of the most controversial goals in the history of the competition. England became World champions with a 4-2 victory after extra time. (Photo by Hulton Archive/Getty Images) Getty Images/Hulton Archive

مواجهة جديدة - الإثارة عنوان المباريات الألمانية الإنجليزية 29.06.2021

عشاق الكرة على موعد اليوم الثلاثاء مع مباراة مثيرة بين المنتخبين الألماني والإنجليزي في إطار ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو2020). والتقى المنتخبان في 36 مواجهة من قبل تميزت بالإثارة والتشويق. هذه نبذة مختصرة عنها:
Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 Germany's Mats Hummels scores an own goal and France's first Pool via REUTERS/Alexander Hassenstein

بـ"نيران صديقة".. "الديوك" الفرنسية تضرب حلم "الماكينات" الألمانية 15.06.2021

سجل الألماني ماتس هوملز هدفا عكسيا كان كافيا ليمنح فرنسا الفوز على ألمانيا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة لبطولة أوروبا لكرة القدم ليخسر منتخب ألمانيا مباراته الافتتاحية في نهائيات بطولة أوروبا لأول مرة.
Sport Bilder des Tages Thomas Müller GER. Oesterreich, Seefeld, 29.05.2021, Fussball, Deutsche Nationalmannschaft, Euro2020, Trainingslager, Saison 2020/2021, 2. Trainingseinheit, Casino Arena Foto: A2 Bildagentur/Peter Hartenfelser *** Thomas Müller GER Austria, Seefeld, 29 05 2021, football, German national team, Euro2020, training camp, 2020 2021 season, 2 training session, Casino Arena Foto A2 Bildagentur Peter Hartenfelser

يورو 2020..فرصة مولر لتأكيد "أحقيته" بدور بارز في المانشافت 09.06.2021

إلى جانب اللقب، لا بد أن الهمّ الشاغل لتوماس مولر أثناء فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020)، أن يثبت لمدربه لوف ولمشجعي المانشافت أنه لم يكن يستحق الاستبعاد من صفوف المنتخب لأكثر من سنتين.
Germany's midfielder Serge Gnabry (R) celebrates scoring the 5-0 goal with Germany's midfielder Kai Havertz (L) and Germany's forward Thomas Mueller during the friendly football match between Germany and Latvia in Duesseldorf, western Germany, on June 7, 2021, in preparation for the UEFA European Championships. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

استعدادا لأمم أوروبا.. ألمانيا تسحق لاتفيا بسباعية "ودية" 07.06.2021

استعدادا لأمم أوروبا 2020 حيث من المقرر أن يواجه منتخبات قوية في المجموعة السادسة كفرنسا والبرتغال، سحق المنتخب الألماني نظيره اللاتفي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم في مباراة ودية. فهل عاد المانشافت إلى عروضه القوية؟

INNSBRUCK, AUSTRIA - JUNE 02: Thomas Muller and Mats Hummels of Germany look on during the international friendly match between Germany and Denmark at on June 02, 2021 in Innsbruck, Austria. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

في ظهور باهت.. ألمانيا تتعادل وديا مع الدنمارك 02.06.2021

ظهر المنتخب الألماني (المانشافت) بشكل باهت كما جرت العادة في لقاءاته الأخيرة، واكتفى بالتعادل وديا مع الدنمارك في إطار استعداداتهما للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). فهل يعيد المانشافت تجربة مونديال 2018؟
26.06.2016+++++ Head coach Joachim Loew of Germany gives instructions to Thomas Mueller during the UEFA EURO 2016 Round of 16 soccer match between Germany and Slovakia at the Pierre Mauroy stadium in Lille, France, 26 June 2016. (RESTRICTIONS APPLY: For editorial news reporting purposes only. Not used for commercial or marketing purposes without prior written approval of UEFA. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications (whether via the Internet or otherwise) shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.) | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/A. Dedert

تقرير: لوف سيستدعي مولر للمشاركة مع المانشافت بكأس أمم أوروبا 17.05.2021

تقرير إعلامي يبشر جماهير المانشافت بعودة لاعب بايرن ميونيخ إلى صفوف المنتخب. عودة توماس مولر كانت "مطلبا شعبيا" بعدما سارع الآلاف من مشجعيه إلى إطلاق عريضة في الانترنت تطالب بإدراجه ضمن تشكيلة ألمانيا في يورو 2020.

(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

بايرن ميونيخ يحصد لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي 08.05.2021

حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وبوروسيا مونشنغلادباخ التي استعرض فيها 6-صفر بفضل ثلاثية ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزيغ أمام بوروسيا دورتموند 2-3 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.
30.08.2019; Moenchengladbach; 1. Fussballl-Bundesliga; Borussia Moenchengladbach vs. RB Leipzig Julian Nagelsmann (Trainer Leipzig) Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoaehnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. Verwerten zu lassen. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Moenchengladbach *** xnjx 30 08 2019 Moenchengladbach 1 Soccer Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs. RB Leipzig Julian Nagelsmann Coach Leipzig According to the DFL Deutsche Fussball Liga it is forbidden to use or have used any use of photographs as image sequences and or quasi video Moenchengladbach DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Moenchengladbach

يوليان ناغلسمان.. صفقة رابحة لا تخلو من مخاطر 28.04.2021

حقق بايرن ميونيخ رغبته في التعاقد مع المدرب ناغلسمان الذي يتمتع بسمعة رائعة ليس فقط على الصعيد الألماني بل الأوروبي أيضا. ناغلسمان قد ينجح في كتابة فصل نجاح جديد مع الفريق البافاري، لكن طريقه لن تكون مفروشة بالورود.
Bayern Munich's German forward Thomas Mueller reacts during the UEFA Champions League Group A football match FC Bayern Munich v Atletico Madrid in Munich, southern Germany on October 21, 2020. (Photo by ANDREAS GEBERT / POOL / AFP) (Photo by ANDREAS GEBERT/POOL/AFP via Getty Images)

انتقلت لسرداب المنزل.. توماس مولر يحكي تجربته مع كورونا 04.03.2021

كشف نجم بايرن ميونيخ توماس مولر عن معاناته بعد إصابته بفيروس كورونا. وروى مولر كيف أنه انتقل للعيش في غرفة الضيوف في سرداب منزله من أجل تجنب نقل الفيروس لزوجته، بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية.
Soccer Football - Bundesliga - Schalke 04 v Bayern Munich - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany - January 24, 2021 Bayern Munich's Thomas Muller celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

تقارير: توماس مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية بسبب إصابته بكورونا 11.02.2021

النجم البافاري توماس مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية في قطر بسبب إصابته بفيروس كورونا، وفق ما كشفت عنه مواقع رياضية.

GELSENKIRCHEN, GERMANY - JANUARY 24: Thomas Muller of FC Bayern Munich scores their side's third goal during the Bundesliga match between FC Schalke 04 and FC Bayern Muenchen at Veltins-Arena on January 24, 2021 in Gelsenkirchen, Germany. Sporting stadiums around Germany remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Leon Kuegeler - Pool/Getty Images)

بايرن يكتسح شالكه برباعية ويحلق بعيدا بصدارة الدوري الألماني 24.01.2021

في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، استغل بايرن ميونيخ تعثر مطارديه أفضل استغلال بفوزه على شالكه 4 - صفر ليعزز صدارته بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه. فيما خسر كولونيا أمام ضيفه هوفنهايم.

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