توماس مان أديب ألماني حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1929. كتب مان العديد من الروايات المشهورة منها "آل بودنبروك" و "موت في البندقية" التي تم تحويلها إلى فيلم يحمل نفس الاسم.

يُعد الروائي الألماني توماس مان واحداً من أبرز أعلام الأدب الألماني في القرن العشرين، ولد مان في مدينة لوبيك الألمانية وأول رواية لمان كانت قصة عائلة "آل بودنبروك"، هذه الرواية كانت السبب في حصوله على جائزة نوبل في الأدب، فهي من أكثر الرويات قراءاة ومبيعا، فضلا عن أعمال آخرى مشهورة، إذ ترجمت رواياته إلى أكثر من 40 لغة. ومن بين أعماله "الجبل السحري" و "الرباعية يوسف وإخوانه " و "دكتور فاوستس". وفي عام 1933غادر توماس مان ألمانيا عقب استلاء النازيين على السلطة. وعاش في سويسرا ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.