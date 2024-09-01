توماس لاتشان

درس توماس التاريخ والسياسة مع التركيز على الاتحاد الأوروبي في ألمانيا وبريطانيا. بدأ لاتشان عمله الصحفي بالتركيز على القضايا الأوروبية، لكنه واصل بعد ذلك توسيع خبرته نحو شؤون الشرقين الأوسط والأقصى. وكتب للإذاعة والإنترنت من وعن بلدان مختلفة في المنطقة، سواء كانت إسرائيل أو كازاخستان أو الهند أو إندونيسيا.

يعمل اليوم كمحرر للشؤون الراهنة، ولا يزال يفضل الكتابة عن التطورات السياسية والاجتماعية والجغرافية الدولية التي تحدث في مكان ما في أوراسيا بين البرتغال والفلبين.

