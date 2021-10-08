توكل كرمان

صحفية وناشطة يمنية أحرزت جائزة نوبل للسلام عام 2011 مع ناشطين آخرين، وباتت أول مواطن يمني يحرز هذه الجائزة الرفيعة.

صحفية وناشطة حقوقية عرفت من خلال أحداث ثورة اليمن عام 2011 وما تلاها، حيث سجنت لمدة ليلة واحدة وأطلق سراحها. ترأس منظمة صحفيات بلا قيود، وشاركت في كثير من البرامج والمؤتمرات خارج اليمن حول حوار الأديان، والإصلاحات السياسية في العالم العربي، وحرية التعبير، ومكافحة الفساد.