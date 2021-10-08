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توكل كرمان

صحفية وناشطة يمنية أحرزت جائزة نوبل للسلام عام 2011 مع ناشطين آخرين، وباتت أول مواطن يمني يحرز هذه الجائزة الرفيعة.

صحفية وناشطة حقوقية عرفت من خلال أحداث ثورة اليمن عام 2011 وما تلاها، حيث سجنت لمدة ليلة واحدة وأطلق سراحها. ترأس منظمة صحفيات بلا قيود، وشاركت في كثير من البرامج والمؤتمرات خارج اليمن حول حوار الأديان، والإصلاحات السياسية في العالم العربي، وحرية التعبير، ومكافحة الفساد.

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الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية 08.10.2021

فاز الصحافيان، الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، بجائزة نوبل للسلام 2021 تكريماً لـ"كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير". هنا لمحة عن الفائزين والفائزات بالجائزة في السنوات العشر الماضية وإسهاماتهم/ـهن.
ISTANBUL, TURKEY - FEBRUARY 26: Nobel Peace Prize 2011 Winner Tawakkul Karman speaks during the 'Peace in the Middle East' conference under the title of 'impact of war on women and children' organized by Istanbul Aydin University Tawakkol Karman Global Peace and Democracy Center in Istanbul, Turkey on February 26, 2015. Elif Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

لماذا أثار تعيين توكل كرمان في مجلس "حكماء فيسبوك" كلّ هذا الجدل؟ 11.05.2020

جدل واسع في مواقع التواصل بعد تعيين توكل كرمان في مجلس "حكماء فيسبوك"، فما هي أسباب هذا الجدل؟ ماذا يقول معارضو هذا التعيين وكيف يرّد المشيدون به؟ وكيف ترى الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل كل هذا الجدل؟
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 05: Nobel Prize winner Tawakkol Karman holds a poster of Saudi journalist Jamal Khashoggi while speaking to the media during a protest outside the entrance to the Saudi Arabia Consulate on October 5, 2018 in Istanbul, Turkey. Saudi Consulate officials have said that missing writer and Saudi critic Jamal Khashoggi went missing after leaving the consulate, however the statement directly contradicts other sources including Turkish officials who believe that the writer is still inside and being held by Saudi officials. Jamal Khashoggi a Saudi writer critical of the Kingdom and a contributor to the Washington Post was living in self -imposed exile in the U.S. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

كرمان الحائزة على نوبل لـ DW: أدعو تركيا لعدم الخضوع للابتزاز في قضية خاشقجي 10.10.2018

مخاوف من حدوث صفقة أو ابتزاز على حساب قضية اختفاء خاشقجي، وماذا قال لها الصحفي السعودي في آخر اتصال معه؟ أسئلة تجيب عليها توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام في حوار مع DW عربية جددت فيه الطلب بتحقيق دولي في القضية.
2017 Die 27-jährige Sara ist mit ihrem Auto im Dhahran Camp unterwegs, einer geschlossenen Wohnanlage in Dhahran, Saudi-Arabien. Bis jetzt sind solche Anlagen die einzigen Orte im Land, an denen Frauen ohne die Erlaubnis und Anwesenheit eines männlichen Vormunds Auto fahren dürfen. Ein königliches Dekret soll Frauen in Saudi-Arabien zukünftig erlauben, unabhängig von ihrem männlichen Vormund einen Führerschein machen und Auto fahren zu dürfen

في 2018.. هل يحتاج العالم العربي لثورة نسائية؟ 08.03.2018

خَطَت حكومات دول عربية خطوات لصالح تعزيز حقوق النساء. بعضها شكل قفزة نوعية وأخرى مازالت بعيدة عما هو بديهي جداً في دول أخرى. بيد أن المطالب مازالت كثيرة، فهل يحتاج العالم العربي لثورة نسائية؟
Dec. 14, 2014 - Rome, Italy - Mrs. Tawakkol Karman during the closing day of the World Summit of Nobel Peace In Rome to the palace of Campidoglio

توكل كرمان لـ DW عربية: علينا استعادة الربيع العربي! 20.02.2018

الناشطة توكل كرمان ممن شاركوا قبل 7 أعوام في الثورة باليمن أملاً في نيل الحرية وبناء دولة ديمقراطية. حازت في العام ذاته كأول امرأة عربية على جائزة نوبل. في حوارها مع DW تشرح كرمان كيف آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن.
Bild von der jemenitischen Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Tawakul karman im CMS. Das Bild hatA bdo Jamil Al-Mikhlafy gemacht am.08.12.2012. Ort Berlin, DW Studio, TV-Arabia.

توكل كرمان: جائزة نوبل اعتراف عالمي بعظمة ثورات الربيع العربي 12.12.2011

تسلمت الناشطة اليمنية توكل كرمان جائزة نوبل للسلام لدورها في النضال السلمي الذي تخوضه الجماهير اليمنية المناهضة لاستبداد نظام الرئيس المستقيل علي عبد الله صالح، وبالمناسبة أجرت معها دويتشه فيله الحوار التالي:
Nobel Peace Prize winners Tawakkol Karman of Yemen, center, Liberian peace activist Leymah Gbowee, behind, and Liberian president Ellen Johnson-Sirleaf, right, receive their diplomas and medals from Nobel Committee Chairman Thorbjoern Jagland, left, at City Hall in in Oslo, Norway Saturday Dec. 10, 2011. The peace prize committee awarded the prize to Karman, Johnson-Sirleaf and Gbowee for championing women's rights in regions where oppression is common and helping women participate in peace-building., (Foto:John McConnico/AP/dapd)

كرمان تتسلم جائزة نوبل وتطالب بحشد الدعم للثورات العربية 10.12.2011

في حفل تسلمها جائزة نوبل للسلام أكدت الناشطة توكل كرمان على استمرار ثورات الربيع العربي وعلى دور المرأة في النضال السلمي، بينما حذر رئيس لجنة الجائزة من أن تغييب دور النساء العربيات سيحول الربيع العربي إلى شتاء.
Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman aus dem Jemen, aufgenommen bei einem Pressegespräch in der Friedrich-Ebert-Stiftung am 7.12.2011. Autor: Bettina Marx

توكل كرمان لدويتشه فيله:"الغرْب فهم أن العرب ليسوا إرهابيين" 10.12.2011

في مقابلة متلفزة أجرتها دويتشه فيله مع توكل كرمان، أول عربية تنال جائزة نوبل للسلام، تؤكد كرمان إيمانها بوجوب إكمال ثورات الربيع العربي وتقول:"لا أحد في الدنيا يستطيع أن يحمي أي قاتل أو ناهب للمال العام".
10.12.2011 DW-TV JOURNAL Interview Karman 1

توكل كرمان: انتهى زمن المرأة الضحية وسترون كيف نقود العالم 09.12.2011

أكدت الناشطة اليمنية، توكل كرمان على ضرورة أن تقود النساء العالم كي يتحقق السلام والمساواة، مؤكدة لدويتشه فيله على أهمية ممارسة المرأة للعمل السياسي بفعالية، كما نفت عن بلادها صفة الإرهاب وأكدت على سماحة الأديان عموماً.
Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman aus dem Jemen, aufgenommen bei einem Pressegespräch in der Friedrich-Ebert-Stiftung am 7.12.2011. Autor: Bettina Marx

توكل كرمان تطالب برلين بدعم أكثر لـ"ثورة الشباب السلمية" في اليمن 07.12.2011

أعربت الناشطة اليمنية توكل كرمان عن ثقتها في انتصار "الثورة السلمية" في بلادها، داعية، في مؤتمر صحفي في برلين، ألمانيا والمجتمع الدولي لتجميد أرصدة "الرئيس المخلوع" وأعوانه وتحويل ملف "جرائمهم" إلى الجنائية الدولية.
epa02956263 Yemeni women's rights and democracy campaigner Tawakkul Karman, 32, one of the three recipients of the 2011 Nobel Peace Prize, reacts as she receives congratulations from protesters inside her tent at a protester camp in Sana_a, Yemen, 08 October 2011. According to media reports, the Yemeni opposition called for more demonstrations across the country to honour Yemeni Nobel Peace Prize winner Tawakkul Karman, one day after she was awarded the Prize along with Liberian President Ellen Johnson Sirleaf and Liberian women's rights activist Leymah Gbowee for their non-violent struggle for the safety of women and for women's rights to full participation in peace-building work. EPA/YAHYA ARHAB

المرأة العربية تخرج من الظل وتقود الثورات 11.10.2011

في تونس تقدمت المرأة الصفوف في المظاهرات التي أسقطت نظام بن علي، وفي اليمن نالت توكل كرمان جائزة نوبل للسلام وفي ليبيا شاركت المرأة في الثورة منذ بدايتها، وهو ما لفت الأنظار إلى دور قيادي للمرأة في الربيع العربي.
epa02545241 epa02545237 (FILE) A file picture dated 01 January 2011, shows female activist Tawakul Karman (L) during a demonstration in Sana_a, Yemen, 23 January 2011. According to local media reports, 23 January 2011, Yemeni police arrested female activist Tawakul Karman, who led protests in Sanaa in support of a popular revolt in Tunisia in the beginning of January. EPA/YAHYA ARHAB EPA/YAHYA ARHAB +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte Citizens Initiative & Recall

توكل كرمان تهدي نوبل إلى"الشعب اليمنى المرابط في الساحات" 07.10.2011

جاء إعلان خبر فوز الناشطة اليمنية توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيسة ليبيريا الين سيرليف والناشطة الليبيرية ليما غبويي هذا العام بمثابة إعلان تأييد ودفعة قوية من قبل لجنة نوبل للثورة اليمينية وللربيع العربي.
Yemeni students chant slogans calling on their president Ali Abdullah Saleh to leave the government and follow Tunisian ousted President Zine El Abidine Ben Ali into exile during a protest in Sanaa, Yemen, Saturday, Jan. 22, 2011. (Foto:Hani Mohammed/AP/dapd)

اليمن ـ اعتقال ناشطة قادت مظاهرات للإطاحة بصالح 23.01.2011

ألقت السلطات اليمنية القبض على ناشطة قادت احتجاجات للطلبة ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح ودعت إلى الإطاحة به. اعتقال الناشطة أدى إلى إشعال موجة جديدة من الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراحها، لكن الشرطة تصدت لها.