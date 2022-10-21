 توقيف والدي طفلة تونسية سافرت مع مهاجرين بدون ذويها إلى إيطاليا! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.10.2022

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ثقافة ومجتمع

توقيف والدي طفلة تونسية سافرت مع مهاجرين بدون ذويها إلى إيطاليا!

وصلت طفلة تونسية عمرها 4 سنوات غير مصحوبة بذويها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على متن قارب مع مهاجرين غير شرعيين، بينما ظل أفراد أسرتها عالقين على شاطئ مدينة المهدية التونسية، وقد أوقفت السلطات التونسية والديها.

مهاجرون تونسيون يصلون جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بصحبة خفر السواحل الايطالية 01.08.2020

وصلت الطفلة التونسية (4 سنوات) بأمان إلى جزيرة لامبيدوزا مع مهاجرين آخرين حيث تتم رعايتها وتسعى منظمات لجلب أهلها أيضا

سافرت الطفلة التونسية البالغة من العمر 4 سنوات وحيدة غير مصحوبة بذويها على متن قارب يكتظ بالمهاجرين تحت رحمة البحر والخوف، بينما تقطعت السبل على شاطئ المهدية التونسي بوالدتها ووالدها وشقيقتها البالغ سبع سنوات، الذين اعتراهم الخوف من أن يكونوا قد فقدوها إلى الأبد.

مختارات

وظلت الطفلة التونسية في البحر لمدة 25 ساعة، مع 70 شخصا، بين يومي الأحد والإثنين الماضيين، قبل أن تصل إلى لامبيدوزا.

وتعاطف مهاجر تونسي ممن تم إجبارهم على الصعود بسرعة إلى متن القارب، الذي يبلغ طوله 13 مترا، مع الطفلة وقام بالاعتناء بها أثناء العبور، في محاولة للتقليل من شعورها بالعزلة التي أبعدتها عن أسرتها.

ولم تبق الطفلة الصغيرة في الجزيرة لفترة طويلة، حيث تم نقلها مع أخصائي اجتماعي و110 مهاجرين آخرين إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية بواسطة إحدى العبارات، وهي الآن تحت رعاية جمعية ستأخذها إلى منشأة محمية.

وظل والدا الطفلة وشقيقتها على شاطئ المهدية، بسبب عدم تمكنهما من ركوب القارب في الوقت المحدد، وفقا لما كتبه مجدي الكرباعي الذي انتخب نائبا في البرلمان التونسي في العام 2019، ويعيش حاليا في إيطاليا حيث يعمل في منظمة "أنقذوا الأطفال"، على تويتر.

وقال الكرباعي إن مهربي المهاجرين لم ينتظروا صعود جميع الركاب إلى القارب، لأنهم كانوا يخشون من أن يتم اكتشافهم ومنعهم، وأشار إلى أن عائلة الطفلة "بقيت على الساحل التونسي بسبب الذعر والخوف من الغرق الذي أصاب الوالدة والوالد قبل ترتيب الصعود إلى الزورق".

وأكد الكرباعي أن "السلطات التونسية اعتقلت والد ووالدة المهاجرة الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات والتي وصلت إلى لامبيدوزا"، وأشار إلى أنه يعمل على لم شمل العائلة عبر اتصاله بالسلطات الإيطالية والتونسية بسبب حاجة الطفلة لرؤية والدتها.

Infografik Karte Fluchtorte von Tunesien nach Italien AR

توقيف والدي الطفلة

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي في تصريحات صحافية إن "النيابة العمومية فتحت تحقيقا وقرّرت الاحتفاظ بالأب والأم" بتهمة "تكوين وفاق من أجل عبور الحدود البحرية خلسة". وأضاف الجبابلي، في تصريح لتلفزيون التاسعة،  "تم الاحتفاظ بالزوجين. هما لا يتعاونان للوصول إلى من استفاد ومن نظم ومن نفذ العملية". ورجح المسؤول الأمني أن توجه تهمة "الاتجار بالبشر" لوالدي الطفلة.

وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأم وابن يبلغ سبع سنوات فضلا عن الطفلة في عملية الهجرة التي انطلقت من سواحل منطقة "صيّادة" الساحلية (شرق)، لكن "الأب سلم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه غير أن القارب انطلق ووصل الى جزيرة لامبيدوزا"، على ما أكد لفرانس برس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، المنظمة التي تتابع ملف الهجرة في تونس.

 ووالدا الطفلة يعملان بائعين متجولين في مناطق الساحل التونسي (شرق) ودفعا مبلغا يقدر ب 24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرب مقابل المشاركة في عملية العبور.

لبنان .. مأساة لاجئين لم توقف آخرين من الاستمرار في الهجرة عبر البحر

منظمة "أنقذوا الأطفال" تقدم الدعم للطفلة التونسية

وأوضحت جيوفانا دي بينيديتو المتحدثة باسم منظمة "أنقذوا الأطفال" أن فريق المنظمة في لامبيدوزا قدم المساعدة والدعم للفتاة الصغيرة، وقام بحضانتها والاستماع إليها والاستجابة لاحتياجاتها، في الوقت الذي تم فيه إبلاغ السلطات على الفور بحالتها.

ورأت دي بينيديتو أنه "من الأساسي أن يتم الاهتمام بقضيتها على الفور، لضمان حمايتها وسلامتها"، ودعت إلى "التفعيل الفوري للإجراءات من أجل تمكين عائلتها من الانضمام إليها".

وتظهر إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى آب/أغسطس الفائت، تمكن 2635 قاصرا من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل الإيطالية.

 وفي الأيام الأخيرة تم توقيف 1366 مهرّبا من بينهم تونسيون وأجانب، وفقا لوزارة الداخلية. وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين او انقاذهم بسبب نقص المعدات.

 ومع تحسّن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظاميةانطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.

مهاجر نيوز

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو