 توقيف المغني السوري عمر سليمان في تركيا بتهمة ″الإرهاب″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.11.2021

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منوعات

توقيف المغني السوري عمر سليمان في تركيا بتهمة "الإرهاب"

بدأ المغني السوري الشعبي عمر سليمان مسيرته من خلال الغناء في الحفلات باللغتين العربية والكردية، لكن بعد مغادرته سوريا عام 2011 صار ضيفا على المهرجانات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة. فما ملابسات توقيفه في تركيا؟

المغني السوري عمر سليمان في حفل بالنرويج

تركيا توقف المغني السوري عمر سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في سوريا باللغتين العربية والكردية بتهمة "الإرهاب".

أوقفت الشرطة التركية الأربعاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية" كما أفاد وكيل أعماله وكالة فرانس برس.

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في تطور ستكون له تبعات على ملفات شائكة، ذكر مسؤولان تركيان أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سيزور أنقرة قريبا ليلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة "العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات".

اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على قيام أنقرة بمراقبة رحلات الطيران المتجهة إلى بيلاروسيا، في محاولة لمنع استخدامها لنقل المهاجرين باتجاه حدود بولندا. وطيران بيلاروسيا يعلن التزامه بعدم نقل مواطني ثلاث دول عربية إلى منسك.

وأكدت محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا هذا النبأ لوكالة فرانس برس من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح وكيل أعماله - الذي طلب عدم كشف اسمه - أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عامًا "في غضون ساعات قليلة". وذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان التركية الأربعاء أن سليمان متهم بـ"الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

ونقلت مصادر إعلامية عن محمد سليمان نجل الفنان الشعبي السوري قوله إنه جرى اعتقال والده اليوم من منزله في ولاية أورفة التركية واقتياده للتحقيق. وأضاف نجل عمر سليمان أنه قد تكون هناك "تقارير كيدية رفعت ضد والده للسلطات التركية".

وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، أوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف على أنه "إرهابي" من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفتحت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس. 

وسبق له أن أحيا حفلات غنائية في دول منها تركيا والولايات المتحدة واليابان وعدة دول أوروبية. 

سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا باللغتين العربية والكردية، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء. وغادر المغني سوريا بعد اندلاع النزاع العام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزًا.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 23:40

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