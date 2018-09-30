توقيف احتياطي لميشال بلاتيني في تحقيق بشأن مونديال قطر

أوقف الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء (18 يونيو/ حزيران 2019) احتياطيا في إطار تحقيق فرنسي حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022، بحسب ما ذكر مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس، مؤكدا خبرا نشره موقع "ميديابار" الفرنسي.

كما تم الاستماع بصفة شاهد حر لكلود غيان الأمين العام السابق لقصر الإليزيه في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، من قبل محققي مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير بالقرب من العاصمة باريس، وفق تأكيدات المصدر نفسه.

وكان بلاتيني، نجم وقائد المنتخب الفرنسي السابق، قد تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي (يويفا) في عام 2007 وظل في المنصب حتى عام 2015، عندما أوقف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بقرار من لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في ظل قضية فساد.

وتردد أنه جرى نقل بلاتيني إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.

وكانت قطر قد حصلت على حق استضافة كأس العالم عبر تصويت أجري في كانون أول/ديسمبر 2010.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)