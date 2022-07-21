 توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.. البنود وآلية التنفيذ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2022

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توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.. البنود وآلية التنفيذ

بعد توقيع أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، أكدت واشنطن أنها ستراقب التزام روسيا بالاتفاق، فيما شددت كندا على أن مجموعة السبع ستضمن عدم تسبب اتفاق الحبوب في مخاطر إضافية لأوكرانيا.

جندي روسي يرافق عملية الحصاد في إحدى المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا

الحصاد تحت الحراب الروسية

قال مسؤولان بارزان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة (22 تموز/يوليو 2022) إن المنظمة تتوقع البدء في تنفيذ اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بكامل بنوده في غضون أسابيع قليلة وإعادة الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب والتي تبلغ خمسة ملايين طن شهريا.

مختارات

في مؤتمر ضم 40 دولة أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن الاتصالات الدولية جارية لحل أزمة الغذاء العالمية "غير المسبوقة". واتهمت ألمانيا روسيا باستخدام المجاعة "عمداً كما لو كانت سلاح حرب"، محذّرة من "تسونامي" مجاعة حقيقية.

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ووقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الاتفاق في إسطنبول اليوم الجمعة، فيما قالت تركيا إنها خطوة أولى صوب تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لجارتها.

وتعد روسيا وأوكرانيا من بين كبار مصدري الغذاء في العالم، لكن الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط /فبراير أدى إلى إغلاق الموانئ الأوكرانية، مما تسبب في ترك 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الصوامع، ومن ثم ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن الأطراف اتفقت على الخطوط العريضة للمبادرة بما يشمل تحديد الموانئ المعنية وإنشاء مركز مراقبة في إسطنبول وطرق تفتيش السفن وغير ذلك.

وقال أحد المسؤولين "نتطلع إلى تنفيذ الاتفاق بوتيرة سريعة للغاية... سنبدأ (غدا السبت) في إنشاء مركز التنسيق المشترك"، مضيفا أنه لا تزال هناك مشاكل ثانوية يتعين حلها قبل تنفيذ المبادرة بالكامل. وأضاف المسؤول "نتحدث عن مدة تصل لبضعة أسابيع فقط قبل أن نشهد التنفيذ المناسب لآلية دخول السفن وخروجها"، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك "تحرك أولي للسفن" لإظهار مدى نجاح عمل الآلية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحضران حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول 22.07.2022

العبرة في تنفيذ الاتفاق والالتزام ببنوده

تصدير 5 ملايين طن شهريا

وبموجب الخطة، سيقود مسؤولون أوكرانيون السفن عبر قنوات آمنة وسط المياه المليئة بالألغام إلى ثلاثة موانئ، من بينها ميناء أوديسا الرئيسي، حيث سيتم تحميلها بالحبوب. وستخرج السفن بعد ذلك من المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود وتعبر مضيق البوسفور إلى ميناء تركي للتفتيش ثم تتجه بعد ذلك إلى وجهاتها.

وقال المسؤول "نهدف لتصدير نحو خمسة ملايين طن شهريا وهو المستوى الاعتيادي للتصدير من تلك الموانئ الثلاثة قبل الحرب".

وقال المسؤولان إن الخطة ستكون موضع التنفيذ في البداية لمدة 120 يوما على أن تكون قابلة للتجديد، وأضافا أنهم "لا يتوقعون توقفها في أي وقت قريب".

وقال المسؤول الأول "كون الطرفين في حالة حرب، وما زالا منخرطين بشدة في الحرب، فإن نجاحنا في التفاوض على اتفاق من هذا النوع... أعتقد أنه أمر غير مسبوق".

وقال المسؤول الثاني بالأمم المتحدة إن اتفاقية منفصلة وٌقعت اليوم الجمعةلتسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية وإن الأمم المتحدة ترحب بالتوضيحات التي قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.

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الاتحاد الأوروبي يطالب بتنفيذ سريع

ومن جانبه، رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بالاتفاق الذي وقع في اسطنبول للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، مطالبا "بتنفيذه سريعا". وكتب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل على تويتر أن "اتفاق اسطنبول هو خطوة في الاتجاه السليم. ندعو إلى تنفيذه سريعا".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستراقب عن كثب المشهد لضمان ألا بتسبب الاتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "في مخاطر إضافية لأوكرانيا تتعلق بالغزو الروسي". وأضاف ترودو "تعمل مجموعة الدول السبع عن كثب مع شركائها مثل تركيا ودول أخرى لضمان أن نتمكن من إخراج الحبوب من أوكرانيا لأماكن حول العالم تحتاجها دون تعريض سيادة أوكرانيا وحمايتها للخطر".

ومن جانبها، قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن بلادها ستعمل على محاسبة روسيا إذا لم تلتزم بتنفيذ بالاتفاق. وقال جيمس أوبراين مدير مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد أيضا من الصين التوقف عن تكديس الحبوب وعرض المزيد للوفاء بالطلب العالمي على المساعدات الإنسانية.

خ.س/ ع.ج (رويترز، أ ف ب)

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