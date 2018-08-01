 توقف القمة الرقمية إثر سقوط وزير الاقتصاد الألماني أرضاً | عالم المنوعات | DW | 29.10.2019

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منوعات

توقف القمة الرقمية إثر سقوط وزير الاقتصاد الألماني أرضاً

أمام ذهول الحاضرين في القمة الرقمية في دورتموند، سقط وزير الاقتصاد الألماني على الأرض عندما كان يغادر المنصة بعد إلقائه لخطاب بالمناسبة. سقوط ألتماير أدى إلى توقف أشغال القمة مؤقتاً، لتستأنف بعد نقله إلى المستشفى.

Dortmund Peter Altmeier Rede beim Digital-Gipfel 2019 (Imago Images/Cord)

آلتماير خلال إلقاء خطابه في القمة الرقمية بدورتموند

سقط بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني خلال مغادرته المنصة التي ألقى عليها خطابه بمناسبة افتتاح القمة الرقمية في مدينة دورتموند صباح اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) . وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية "إن الوزير تعثر على الدرج وهو يهم بمغادرة المنصة".

وقدم مسعفون الإسعافات الأولية للوزير الألماني الذي ظل طريحاً على الأرض. خلال ذلك تم إخلاء القاعة وحجب الرؤية عن مكان وقوع الوزير بوضع ستائر سوداء اللون. بعد ذلك تم نقل وزير الاقتصاد الألماني على متن سيارة إسعاف إلى إحدى مستشفيات مدينة دورتموند.

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ألتماير كان في وعيه عند وصوله إلى المستشفى، حيث شكر الأطباء والمسعفين على العناية التي أخصوه بها. ولم يعرف حتى الآن إن كان الوزير قد تعرض لإصابات جراء السقطة التي تعرض لها. وقد تم إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا أن يعقده آلتماير، فيما يتوقع مشاركة المستشارة أنغيلا ميركل في القمة في وقت لاحق اليوم.

ع.ش/ ط.أ (د ب أ)

  • Schulklasse - Handkoloriertes Glasdiapositiv um 1905 (picture-alliance/IMAGNO/Öst. Volkshochschularchi)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    أخيراً تساوت الفرص أمام الجميع!

    قبل أكثر من قرن كان الأغنياء يجلبون معلمين لأبنائهم، فيما يذهب أبناء الفقراء إلى المدارس العامة. ومنذ عام 1919، بات الذهاب إلى المدارس الابتدائية العامة إلزامياً. آنذاك أنشئت مدارس ذات 8 سنوات دراسية وفقاً لدستور فايمر، وها هي اليوم تحتفل بالذكرى المئوية لإنشائها.

  • 100 Jahre Grundschule | Klassenfoto 1939 (picturealliance/dpa/P. Zimmermann)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الزي الموحد الإجباري في المدارس

    نشوة الإنجاز الجديد لم تستمر طويلاً، فقد وجدت العقيدة النازية طريقها إلى صفوف الدرس. في هذه الصورة التي تعود إلى عام 1939، يرتدي كل التلاميذ تقريبا، قيافة "شبيبة هتلر". وعلى الجدار صورة تذكارية "لنصب معركة الشعب". في عام 1942 مُنع التلامذة اليهود من دخول المدارس، ورحّلوا مع أسرهم غالباً إلى معسكرات الموت.

  • 100 Jahre Grundschule | Schulspeisung Berlin 1951 (picture-alliance/akg-images)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    حساء للجميع

    التغذية المدرسية في برلين. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عادت الحياة إلى مسيرتها الطبيعية، وعاد التلاميذ إلى مدارسهم. وبسبب نقص الغذاء الحاد، اعتمدت أغلب الأسر على عروض التغذية المدرسية العامة. وبإنشاء الجمهورية الاتحادية، أعيد تفعيل نظام المدارس الابتدائية، ثم المتوسطة فالثانوية.

  • 100 Jahre Grundschule | DDR-Museum Pirna - Fibel (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التعلم في ظل المنجل والمطرقة

    مع إنشاء "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" تغيرت أنظمة المدارس في ألمانيا الشرقية. في سن السادسة أو السابعة يلتحق الأطفال بمدارس "البولي تكنيك" التي تغطي سنوات الدراسة العشر الأولى الإلزامية. المناهج والكتب موحدة طبقا للعقيدة السياسية للبلد آنذاك. في ألمانيا الاتحادية اليوم ما برح التعليم والتربية أولوية اتحادية، ولذا فهي متنوعة من بافاريا إلى بريمن تنوعا تاما.

  • 100 Jahre Grundschule | Volksschule in Bayern 1960 (picture-alliance/dpa/G. Goebel)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    صف واحد للجميع

    مدرسة قروية في ولاية بافاريا عام 1960. في أغلب المناطق الريفية، دأب التلاميذ بعد نهاية الحرب على الذهاب إلى مدارس الصف الواحد، ما كان يمثل تحدياً للمعلم، حيث تحتم عليه التعامل مع تلامذة تبدأ أعمارهم من 8 سنوات إلى أعمار غير محددة! في المدن اختلف الوضع، حيث يحدد الانتماء الكنسي إلى أي مدرسة يذهب التلميذ!

  • 100 Jahre Grundschule | Volksschule 1968 (picture-alliance/CHROMORANGE/T. E. Czerski)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التعليم تحت مسميات جديدة

    المدارس الابتدائية ذات السنوات الثمان بقيت حتى منتصف الستينات صيغة معتمدة للتربية والتعليم. وحين حل نظام المدرسة الابتدائية رباعية السنوات، تطور معها نظام التعليم المتقدم، فظهرت المدارس الثانوية، والمدارس المتوسطة والثانوية، والمدارس الإعدادية. وما زال هذا النظام حتى اليوم عرضة للدرس والتجريب.

  • 100 Jahre Grundschule | Sprachförderung für griechische Kinder (picture-alliance/dpa/W. Hub)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الإملاء باللغة اليونانية

    في ستينات القرن العشرين قدم العمال الضيوف إلى ألمانيا من جنوب أوروبا ومن تركيا، ومعهم جلبوا أطفالاً لا يعرفون الألمانية، ما مثل تحدياً للنظام التعليمي. في الصورة معلم من مدرسة "كلوغشنر مينينغ" يعطي دروسا باليونانية لتلامذته، ويعلمهم الكتابة. وهم محظوظون بذلك لأن هذا شيء نادر.

  • 100 Jahre Grundschule | Kinder in einem DDR-Schulhort / Foto 1980 (picture-alliance/akg-images)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    منهج ألماني ومطبخ روسي

    النادي اللاصفي في هوارد عام 1980، تلامذة الصف الرابع في مدرسة "أنطون تساباتوكي" بمنطقة نوي براندنبورغ يعدّون وجبة طعام "بيلميني" الروسية الوطنية. كانت رعاية المدارس لما بعد الظهر بمدارس ألمانيا الشرقية مخالفة تماما لما كان يجري في مدارس ألمانيا الاتحادية، حيث أغلب التلاميذ يذهبون إلى بيوتهم بعد الظهر.

  • 100 Jahre Grundschule | Inklusion in Bayern (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التأهيل الشامل - طريق طويل

    التأهيل الشامل (للتلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة) ابتكار تطور مؤخرا في المدارس الألمانية. ورغم مرور 10 أعوام على وثيقة الأمم المتحدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يزال التعليم الشامل الذي يضم الجميع غير واضح المعالم. وتفتقد مدارس كثيرة إلى معلمين متخصصين في هذا المجال، لذا يفضل ذوو التلامذة المحتاجين إرسالهم إلى مدارس تخصصية.

  • 100 Jahre Grundschule | Schulprojekt medienfit (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الصفوف الرقمية

    تلامذة الصف الثالث في مدرسة روزا لوكسمبورغ الابتدائية في مدينة بوتسدام يصنعون أفلاما متحركة عن حقوق الأطفال. رقمنة المدارس الابتدائية تمثل إحدى أهم التحديات أمام النظام التعليمي. فبعض المتخصصين يصرون على استثناء المدارس الابتدائية من الرقمنة والإعلام الحديث، فيما يصر آخرون على أنها إضافة ضرورية للمناهج الابتدائية.

  • 100 Jahre Grundschule | Lehrerin einer Grundschule (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    المعلم مطلوب بشدة في كل مكان

    نقص الكادر التعليمي يمثل إحدى أهم مشكلات المدارس الابتدائية اليوم، وطبقا لتوقعات مؤسسة بيرتيلسمان، فإن ألمانيا تواجه نقصا في المعلمين سيبلغ أكثر من 26 معلماً ومعلمة حتى عام 2025. ومن أهم أسباب العزوف عن وظيفة المعلم هو تدني مستوى الأجور مقارنة بمستويات المدارس الأعلى، وهذا يجعل التعليم في المدارس الابتدائية وظيفة غير مغرية.

  • 100 Jahre Grundschule | Viertklässler einer Grundschule (picture-alliance/dpa/F. Molter)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    درجات جيدة في المرحلة الابتدائية

    رغم كل المشكلات، يبدو أغلب الآباء راضين عن مستوى التعليم الذي يناله أبناؤهم في المدارس الابتدائية، طبقاً لدراسات البرلمان الاتحادي. بل إن أداء هذه المدارس على المستوى الدولي مرضٍ للغاية، وبهذا الخصوص يعلق الباحث التربوي هانز برُغلمان "هي ليست عظيمة، لكنها فوق المستوى المقبول". شتيفاني هوبنر/ ملهم الملائكة


 

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من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

بات عمر المدارس الابتدائية الإلزامية العامة في ألمانيا 100 سنة. وما برحت تتغير وتتطور، ويليق بها المديح لتطورها، كما لابد من توجيه النقد لها أحياناً. هذا ملف صور يتابع تطورات المؤسسة التعليمية المتطورة كل عام بلا توقف. (16.09.2019)  

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