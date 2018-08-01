توقف القمة الرقمية إثر سقوط وزير الاقتصاد الألماني أرضاً

سقط بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني خلال مغادرته المنصة التي ألقى عليها خطابه بمناسبة افتتاح القمة الرقمية في مدينة دورتموند صباح اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) . وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية "إن الوزير تعثر على الدرج وهو يهم بمغادرة المنصة".

وقدم مسعفون الإسعافات الأولية للوزير الألماني الذي ظل طريحاً على الأرض. خلال ذلك تم إخلاء القاعة وحجب الرؤية عن مكان وقوع الوزير بوضع ستائر سوداء اللون. بعد ذلك تم نقل وزير الاقتصاد الألماني على متن سيارة إسعاف إلى إحدى مستشفيات مدينة دورتموند.

مشاهدة الفيديو 12:36 شارك كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3OVlY كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية

ألتماير كان في وعيه عند وصوله إلى المستشفى، حيث شكر الأطباء والمسعفين على العناية التي أخصوه بها. ولم يعرف حتى الآن إن كان الوزير قد تعرض لإصابات جراء السقطة التي تعرض لها. وقد تم إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا أن يعقده آلتماير، فيما يتوقع مشاركة المستشارة أنغيلا ميركل في القمة في وقت لاحق اليوم.

ع.ش/ ط.أ (د ب أ)