توقف العمل في مطار هانوفر بعد اقتحام سيارة لحاجز أمني

بعد حادث أمني، توقف العمل كليا في مطار هانوفر، عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى بشمال ألمانيا. وحسب معطيات الشرطة في تغريدات لها حول الموضوع، فإن رجلا يقود عربة بلوحة بولونية اقتحم حاجزا أمنيا في بوابة المطار بقصد التوجه نحو المدرج. بيد أن الشرطة الاتحادية تمكنت من السيطرة على الرجل وإلقاء القبض عليه.

وقد وقع الحادث بعد ظهر اليوم السبت (29 كانون الأول/ديسمبر 2018).

وقالت الشرطة في تغريدة جديدة إنه بسبب الحادث فقد توقف العمل كليا في مطار هانوفر وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد عن الحادث والدوافع. كما طالبت الشرطة المسافرين بالاتصال بشركات السفر لمعرفة المزيد عن رحلاتهم في الساعات المقبلة.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب)