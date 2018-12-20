 توقف العمل في مطار هانوفر بعد اقتحام سيارة لحاجز أمني | أخبار | DW | 29.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

توقف العمل في مطار هانوفر بعد اقتحام سيارة لحاجز أمني

توقف العمل كليا بمطار هانوفر بشمال ألمانيا السبت بعد أن اقتحم رجل بسيارة تحمل رقما بولونيا حاجزا أمنيا بنية التوجه نحو مدرج المطار، حسب ما أعلنت الشرطة. وحسب المعلومات الواردة فإن الشرطة أوقفت السائق واعتقلته على الفور.

Deutschland Flugverkehr am Flughafen Hannover nach Zwischenfall eingestellt (picture-alliance/dpa/C. Heidrich)

بعد حادث أمني، توقف العمل كليا في مطار هانوفر، عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى بشمال ألمانيا. وحسب معطيات الشرطة في تغريدات لها حول الموضوع، فإن رجلا يقود عربة بلوحة بولونية اقتحم حاجزا أمنيا في بوابة المطار بقصد التوجه نحو المدرج.  بيد أن الشرطة الاتحادية تمكنت من السيطرة على الرجل وإلقاء القبض عليه.

وقد وقع الحادث بعد ظهر اليوم السبت (29 كانون الأول/ديسمبر 2018).

وقالت الشرطة في تغريدة جديدة إنه بسبب الحادث فقد توقف العمل كليا في مطار هانوفر وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد عن الحادث والدوافع.  كما طالبت الشرطة المسافرين بالاتصال بشركات السفر لمعرفة المزيد عن رحلاتهم في الساعات المقبلة.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب)

 

  • A Delta Air Lines jet sits at a gate in Atlanta (picture alliance/AP Photo/D. Goldman)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.

  • Beijing Capital International Airport (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.

  • Dubai International Airport (Reuters/A. Mohammad)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.

  • Haneda Airport, Japan (AFP/Getty Images/K. Nogi)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.

  • Los Angeles International Airport - LAX (picture alliance/Markus Mainka)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.

  • Bastian Schweinsteiger signs an autograph at O'Hare in Chicago (picture-alliance/dpa/T. Shen)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.

  • Heathrow Terminal 5 (Getty Images/D. Kitwood)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.

  • A cable car above Chek Lap Kok in Hong Kong (picture-alliance/dpa/X. Yun)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.

  • Pudong International Airport (picture-alliance/Imaginechina)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).

  • Air France planes on the tarmac at Charles de Gaulle airport in Paris (AP)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.


مختارات

في ظل إجراءات عسكرية - إعادة فتح مطار غاتويك في لندن  

تفتيش منازل بسبب محاولات "تجسس" بمطارين في باريس وشتوتغارت

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش استهدفت عددا من المنازل بولايتي بادن-فورتمبرغ وشمال الراين-ويستفاليا عقب رصد محاولات تجسس في مطارين بباريس وشتوتغارت يشتبه بقيام إسلاميين بها. (21.12.2018)  

اعتقال شخصين في قضيّة الطائرات المسيّرة بمحيط مطار غاتويك اللندني

سجلت الشرطة البريطانية نجاحا في التحقيق حول الطائرات المسيرة التي أصابت ثاني أكبر مطار لندن بالشلل لمدة ثلاثة أيام. وألقت الشرطة القبض رجل وامرأة كانا قريبين من المطار. واستبعدت الشرطة قبل ذلك خلفيات العمل الإرهابي. (22.12.2018)  

تعرف على أكبر المطارات في العالم

تفتخر اسطنبول التركية بافتتاح مطارها الجديد، الذي أشارت إلى أنه سيكون أكبر مطار في العالم. ولكن قبل مطار اسطنبول، ما هو المطار الأكبر؟ نستعرض في هذه الجولة المصورة قائمة أكبر المطارات في العالم. (29.10.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Polizeipräsenz am Stuttgarter Flughafen

تشديد الإجراءات في مطارات ألمانيا – أنباء عن تجسس ومخطط إرهابي 20.12.2018

شددت الشرطة الألمانية إجراءاتها الأمنية في المطارات بعد ورود معلومات عن قيام أربعة أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي في فترة عيد الميلاد. وبدأت القضية برصد مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بالتجسس على مسارات العمل بمطار شتوتغارت.

Flughafen London Gatwick

تعليق الرحلات في مطار بلندن وتشديد الإجراءات الأمنية بمطار شتوتغارت 20.12.2018

تقرر تعليق الرحلات الجوية في مطار غاتويك بلندن للتحقيق في تحليق طائرتين "مسيرتين" فوق مجاله الجوي، ما سبب اضطرابا في حركة الركاب. وفي ألمانيا تقوم السلطات بإجراءات أمنية مشددة في مطار شتوتغارت للاشتباه في "محاولة تجسس".

Terminal 2 am Flughafen München gesperrt

امرأة مجهولة تتسبب في إخلاء صالة سفر وفوضى بمطار ميونخ 28.07.2018

وقع اضطراب في حركة السفر بإحدى صالات مطار ميونخ بسبب إنذار على إثر عبور سيدة لبوابة بالصالة دون تفتشيها، حسب ما نقلت وسائل إعلام بافارية. وبعد إغلاق الصالة مؤقتاً أعلنت الشرطة عن إعادة تشغيل الصالة من جديد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  