 توقع اضطراب الملاحة الجوية في ألمانيا بسبب إضراب في ثلاثة مطارات | أخبار | DW | 09.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

توقع اضطراب الملاحة الجوية في ألمانيا بسبب إضراب في ثلاثة مطارات

دعت نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في ثلاثة مطارات غدا الخميس، فيما أعرب اتحاد المطارات الألمانية عن قلقه بشأن هذه الخطوة على سير حركة الملاحة الجوية في البلاد.

Deutschland Warnstreik des Sicherheitspersonals am Flughafen Berlin Schönefeld (Reuters/H. Hanschke)

أعلن اتحاد المطارات الألماني اليوم (الأربعاء التاسع من يناير/ كانون الثاني 2019) أن الإضرابات التحذيرية المخطط لها غدا الخميس لأطقم الأمن سوف تؤثر على نحو 111 ألف مسافر في مطارات دوسلدورف وكولونيا / برلين وشتوتغارت. وأعرب الاتحاد عن ذعره تجاه الإجراء الذي تتخذه نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا في التعامل مع الخلاف حول زيادة الأجور بالنسبة لأطقم الأمن في المطارات. وقال رئيس الاتحاد رالف بايزل اليوم إن الإضراب لمدة يوم كامل يعد إجراء "مبالغا فيه ومتهورا وغير مسؤول"، موضحا أنه سينجم عنه أضرارا بالغة ليس فقط بالنسبة للمطارات، التي ليست طرفا شريكا في المفاوضات في هذا الخلاف، ولكن "لصورة ألمانيا" أيضا. وسوف يتضرر من هذا الإضراب نحو 58600 مسافر في مدينة دوسلدورف وحدها، بحسب بيانات المطار هناك.

يذكر أن نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا دعت في وقت سابق اليوم إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في المطارات الثلاثة غدا الخميس. وذكرت النقابة أنه من المتوقع حدوث اضطراب كبير في حركة الطيران جراء هذا الإضراب، موضحة أن الإضرابات الجديدة تأتي على خلفية غياب رد فعل الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية على الإضراب التحذيري الأخير الذي تم تنظيمه مطلع هذا الأسبوع في مطاري تيغل وشونفيلد ببرلين.

وكانت مفاوضات الأجور بين النقابة والاتحاد آلت إلى الفشل، ما دفع النقابة للدعوة إلى إضرابات تحذيرية على خلفية خلاف حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية. وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

  • Deutschland | Schneeeinbruch in Süddeutschland (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    يصبح تنظيف الزجاج الأمامي للسيارات في هذه الظروف الجوية كالمهمة المستحيلة، ويتطلب مجهوداً إضافيا ووقتا طويلا، كما حصل مع سكان بلدة "بيرتشتيسغادين" في ولاية بافاريا.

  • Deutschland Wintereinbruch in Warngau (Reuters/M. Dalder)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    لا تقتصر مهمة إزالة الثلج والتنظيفات على البلديات فحسب، بل على السكان أن يقوموا بذلك بجوار بيوتهم، حيث يوجد الكثير من العمل لإنجازه. كما هو الحال في "فارنغاو" بالقرب من ميونيخ (في الصورة).

  • Deutschland | Schneeeinbruch in Süddeutschland (Reuters/A. Gebert)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    في مطار ميونيخ، أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى إلغاء أكثر من 140 رحلة جوية في عطلة نهاية الأسبوع. وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا: "نقوم بكل ما بوسعنا لإزالة الثلوج المتراكمة".

  • Deutschland Wintereinbruch in Bayern Flughafen München (picture alliance/dpa/S. Puchner)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    نتيجة لصعوبة الرؤية وتراكم الثلوج، لم يتم إلغاء الرحلات فحسب، وإنما تم تأخير العديد من الرحلات المغادرة والقادمة، لأن إزالة الثلوج والجليد عن المدرجات يتطلب وقتاً طويلاً. وكذلك عن الطائرات كطائرة "ايرباص A321" هذه.

  • Deutschland | Schneeeinbruch in Süddeutschland (picture-alliance/dpa/B. März)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    بلغت الاختناقات المرورية على الطريق السريع في بافاريا رقماً قياسياً، حيث وصلت إلى حوالي 30 كيلومتراً. كما أدى تراكم الثلوج إلى حصول بعض الحوادث المرورية.

  • Deutschland | Schneeeinbruch in Süddeutschland (imago/Action Pictures/P. Schatz)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    لم تسلم حركة السكك الحديدية من التعطل بسبب تراكم الثلوج أيضاً، حيث انحشرت الأشجار تحت الثلوج وتحطمت على القضبان الأمر الذي أدى إغلاق طرق بأكملها. كما غطت الثلوج محطة "ماركت أوبردورف" في المدينة البافارية.

  • Deutschland Wetter - Wintereinbruch im Schwarzwald (picture alliance/dpaB. Spether)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    تبذل فرق الإطفاء والكثير من الفرق المساعدة قصارى جهدها لتنظيف الطرق وخطوط السكك الحديدية من كتل الثلوج الشديدة، كما هو الحال على الطريق السريع "بلاك فورست" في بادن فورتمبيرغ.

  • Deutschland Schlittenfahrt in Baden-Württemberg (picture-alliance/dpa/T. Warnack)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    ما يعتبره البعض سيئاً قد يكون سبيل متعة لآخرين. في بادن فورتمبيرغ (في الصورة) أب يسحب أطفاله على مزلقة بواسطة جرار على الثلوج المتراكمة، حيث يخلق بذلك مساراً للتزلج دون الحاجة للجبال والمنحدرات.

  • Deutschland Wintereinbruch in Bayern (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

    لا شيء يضاهي جمال الشتاء الأبيض، حيث تغطي الثلوج المناظر الطبيعية وتقدم سحراً خاصاً للناظر. ومن جهة أخرى، لا شيء يضاهي فرحة الأطفال بالثلوج، التي تزودهم بعذر للتغيب عن المدرسة والكثير من اللعب والمرح. فرانسيسكا أبفيل/ ريم ضوا.


 

مختارات

حتى في الغرب.. مساواة المرأة بالرجل اقتصاديا لا تزال بعيدة!

بنسبة نحو 50% من سكان العالم لا يمكن للنساء أن يشكلن أقلية بكل تأكيد، إلا أن التعامل معهن لا يتم على قدم المساواة، خصوصا في ساحات العمل والانتاج. وفي عام 2018 ازداد الوضع سوءا ولكن ليس في كل مكان. (31.12.2018)  

نحو مليوني طفل مهددون بالفقر في ألمانيا

في ذروة الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد، النائبة زابينه تسيمارمان من حزب اليسار في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تذكر الرأي العام بخطر الفقر الذي بات يهدد نحو مليوني طفل داخل ألمانيا. (23.12.2018)  

الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا

اجتاح الشتاء الأبيض جنوب ألمانيا والنمسا بثلوج كثيفة مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة في العديد من الأماكن، حيث غرقت السيارات، والطرقات، والأشجار بطبقات من الثلج، الأمر الذي شل حركة المرور بالكامل في بعض تلك المناطق. (07.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild London Drohne und Flugverkehr

الطائرات المسيرة تربك مجددا حركة الملاحة الجوية في لندن 08.01.2019

أعلن مطار هيثرو في لندن، الأول في أوروبا من حيث عدد المسافرين، استئناف الرحلات بعد توقيفها لوقت قصير إثر رصد طائرة مسيرة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اضطراب كبير في الملاحة الجوية في مطار غاتويك للسبب نفسه.

Deutschland Flugverkehr am Flughafen Hannover nach Zwischenfall eingestellt

الشرطة: لا أدلة على خلفية إرهابية لحادث مطار هانوفر 29.12.2018

رغم أن الشرطة قالت إن دوافع حادث مطار هانوفر غير معروفة حتى الآن، إلا أنها أكدت أنه لا توجد أدلة على خلفية إرهابية. الشرطة ذكرت أن السائق في العشرين من عمره وأنها لم تتمكن من تحديد هويته لأنه لم يكن يحمل بطاقة شخصية.

Deutschland Flugverkehr am Flughafen Hannover nach Zwischenfall eingestellt

توقف العمل في مطار هانوفر بعد اقتحام سيارة لحاجز أمني 29.12.2018

توقف العمل كليا بمطار هانوفر بشمال ألمانيا السبت بعد أن اقتحم رجل بسيارة تحمل رقما بولونيا حاجزا أمنيا بنية التوجه نحو مدرج المطار، حسب ما أعلنت الشرطة. وحسب المعلومات الواردة فإن الشرطة أوقفت السائق واعتقلته على الفور.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  