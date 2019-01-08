توقع اضطراب الملاحة الجوية في ألمانيا بسبب إضراب في ثلاثة مطارات

أعلن اتحاد المطارات الألماني اليوم (الأربعاء التاسع من يناير/ كانون الثاني 2019) أن الإضرابات التحذيرية المخطط لها غدا الخميس لأطقم الأمن سوف تؤثر على نحو 111 ألف مسافر في مطارات دوسلدورف وكولونيا / برلين وشتوتغارت. وأعرب الاتحاد عن ذعره تجاه الإجراء الذي تتخذه نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا في التعامل مع الخلاف حول زيادة الأجور بالنسبة لأطقم الأمن في المطارات. وقال رئيس الاتحاد رالف بايزل اليوم إن الإضراب لمدة يوم كامل يعد إجراء "مبالغا فيه ومتهورا وغير مسؤول"، موضحا أنه سينجم عنه أضرارا بالغة ليس فقط بالنسبة للمطارات، التي ليست طرفا شريكا في المفاوضات في هذا الخلاف، ولكن "لصورة ألمانيا" أيضا. وسوف يتضرر من هذا الإضراب نحو 58600 مسافر في مدينة دوسلدورف وحدها، بحسب بيانات المطار هناك.
يذكر أن نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا دعت في وقت سابق اليوم إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في المطارات الثلاثة غدا الخميس. وذكرت النقابة أنه من المتوقع حدوث اضطراب كبير في حركة الطيران جراء هذا الإضراب، موضحة أن الإضرابات الجديدة تأتي على خلفية غياب رد فعل الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية على الإضراب التحذيري الأخير الذي تم تنظيمه مطلع هذا الأسبوع في مطاري تيغل وشونفيلد ببرلين.
وكانت مفاوضات الأجور بين النقابة والاتحاد آلت إلى الفشل، ما دفع النقابة للدعوة إلى إضرابات تحذيرية على خلفية خلاف حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية. وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة.
ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
يصبح تنظيف الزجاج الأمامي للسيارات في هذه الظروف الجوية كالمهمة المستحيلة، ويتطلب مجهوداً إضافيا ووقتا طويلا، كما حصل مع سكان بلدة "بيرتشتيسغادين" في ولاية بافاريا.
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
لا تقتصر مهمة إزالة الثلج والتنظيفات على البلديات فحسب، بل على السكان أن يقوموا بذلك بجوار بيوتهم، حيث يوجد الكثير من العمل لإنجازه. كما هو الحال في "فارنغاو" بالقرب من ميونيخ (في الصورة).
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
في مطار ميونيخ، أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى إلغاء أكثر من 140 رحلة جوية في عطلة نهاية الأسبوع. وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا: "نقوم بكل ما بوسعنا لإزالة الثلوج المتراكمة".
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
نتيجة لصعوبة الرؤية وتراكم الثلوج، لم يتم إلغاء الرحلات فحسب، وإنما تم تأخير العديد من الرحلات المغادرة والقادمة، لأن إزالة الثلوج والجليد عن المدرجات يتطلب وقتاً طويلاً. وكذلك عن الطائرات كطائرة "ايرباص A321" هذه.
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
بلغت الاختناقات المرورية على الطريق السريع في بافاريا رقماً قياسياً، حيث وصلت إلى حوالي 30 كيلومتراً. كما أدى تراكم الثلوج إلى حصول بعض الحوادث المرورية.
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
لم تسلم حركة السكك الحديدية من التعطل بسبب تراكم الثلوج أيضاً، حيث انحشرت الأشجار تحت الثلوج وتحطمت على القضبان الأمر الذي أدى إغلاق طرق بأكملها. كما غطت الثلوج محطة "ماركت أوبردورف" في المدينة البافارية.
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
تبذل فرق الإطفاء والكثير من الفرق المساعدة قصارى جهدها لتنظيف الطرق وخطوط السكك الحديدية من كتل الثلوج الشديدة، كما هو الحال على الطريق السريع "بلاك فورست" في بادن فورتمبيرغ.
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
ما يعتبره البعض سيئاً قد يكون سبيل متعة لآخرين. في بادن فورتمبيرغ (في الصورة) أب يسحب أطفاله على مزلقة بواسطة جرار على الثلوج المتراكمة، حيث يخلق بذلك مساراً للتزلج دون الحاجة للجبال والمنحدرات.
-
الشتاء الأبيض.. ثلوج كثيفة تشل الحياة جزئيا في جنوب ألمانيا
لا شيء يضاهي جمال الشتاء الأبيض، حيث تغطي الثلوج المناظر الطبيعية وتقدم سحراً خاصاً للناظر. ومن جهة أخرى، لا شيء يضاهي فرحة الأطفال بالثلوج، التي تزودهم بعذر للتغيب عن المدرسة والكثير من اللعب والمرح. فرانسيسكا أبفيل/ ريم ضوا.