توقع اضطراب الملاحة الجوية في ألمانيا بسبب إضراب في ثلاثة مطارات

أعلن اتحاد المطارات الألماني اليوم (الأربعاء التاسع من يناير/ كانون الثاني 2019) أن الإضرابات التحذيرية المخطط لها غدا الخميس لأطقم الأمن سوف تؤثر على نحو 111 ألف مسافر في مطارات دوسلدورف وكولونيا / برلين وشتوتغارت. وأعرب الاتحاد عن ذعره تجاه الإجراء الذي تتخذه نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا في التعامل مع الخلاف حول زيادة الأجور بالنسبة لأطقم الأمن في المطارات. وقال رئيس الاتحاد رالف بايزل اليوم إن الإضراب لمدة يوم كامل يعد إجراء "مبالغا فيه ومتهورا وغير مسؤول"، موضحا أنه سينجم عنه أضرارا بالغة ليس فقط بالنسبة للمطارات، التي ليست طرفا شريكا في المفاوضات في هذا الخلاف، ولكن "لصورة ألمانيا" أيضا. وسوف يتضرر من هذا الإضراب نحو 58600 مسافر في مدينة دوسلدورف وحدها، بحسب بيانات المطار هناك.

يذكر أن نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا دعت في وقت سابق اليوم إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في المطارات الثلاثة غدا الخميس. وذكرت النقابة أنه من المتوقع حدوث اضطراب كبير في حركة الطيران جراء هذا الإضراب، موضحة أن الإضرابات الجديدة تأتي على خلفية غياب رد فعل الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية على الإضراب التحذيري الأخير الذي تم تنظيمه مطلع هذا الأسبوع في مطاري تيغل وشونفيلد ببرلين.

وكانت مفاوضات الأجور بين النقابة والاتحاد آلت إلى الفشل، ما دفع النقابة للدعوة إلى إضرابات تحذيرية على خلفية خلاف حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية. وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)