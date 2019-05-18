توقعات بمواجهة مثيرة بين بايرن ولايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا

أنهى نادي لايبزغ استعداداته لمواجهته أمام بايرن ميونيخ في الثامنة مساء السبت (25 مايو/ أيار 2019) في نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

ويأمل بايرن في التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الثانية عشرة في مسيرته، في الوقت الذي يحلم فيه لايبزيغ باللقب الأول في تاريخه. وأكد مدربا الفريقين أمس الجمعة أن كل منهما يواجه الفريق الأصعب في البطولة.

وأكد أوليفر مينتزلاف، رئيس مجلس إدارة لايبزيغ، أن فريقه يسعى للفوز بلقب الكأس من أجل منطقة شرق ألمانيا. وأضاف في تصريحات لصحيفة "بيلد": "الأمر لا يتعلق بلايبزيغ وحده ولكن بالإقليم كله". وأكد مينتزلاف أن آخر ناد من الجزء الشرقي بألمانيا نجح في الفوز بلقب الكأس كان دريسدنر في عام 1941، وأشار: "نريد الفوز بلقب الكأس من أجل الشرق". وشدد مينتزلاف على أن لايبزيغ ليس المرشح الأول للفوز بلقب كأس ألمانيا لكنه سيبحث عن الفوز.

مواجهة بايرن ولايبزيغ في الدوري الألماني قبل أسبوعين جاءت مثيرة وانتهت بالتعادل

مقدمات تعد بمباراة قوية

وتشير المعطيات إلى أن بايرن هو الأقرب للفوز وحصد اللقب، غير أن مدرب الفريق نيكو كوفاتش أكد على صعوبة المواجهة: "المباراة ستكون مفتوحة وأنا لا أرى أننا المرشح الأوفر حظاً.. وفي النهائي يحتاج المرء لبعض الحظ".

أما مدرب لايبزيغ رالف رانغنيك، فقال حسبما نقل موقع "فوكوس" الألماني: "نريد أن تكون هذه هي أم مبارياتنا من كافة النواحي، وفي هذه الحالة فقط تكون لدينا فرصة للفوز.. علينا أن نقدم أفضل مباراة يمكننا تقديمها". غير أن رانغنيك يعتقد رغم ذلك أن بايرن هو المرشح بوضوح للفوز.

ويدخل الفريقان المباراة بإحصائيات رائعة، فبايرن لم يخسر في مبارياته الـ19 المحلية الأخيرة سوى مباراة واحدة، وكذلك الحال بالنسبة لفريق لايبزيغ. كما أن مواجهتهما المباشرة في الدوري الألماني قبل أسبوعين انتهت بالتعادل.

الملعب الأولمبي في برلين شهد نتائج رائعة لفريق لايبزيغ الذي تأسس عام 2009. فقد كسب كل مواجهاته مع فريق هيرتا برلين على نفس الملعب وبنتائج رائعة 4-1 و 6-2 و3-صفر. غير منافسه هذه المرة هو بايرن ميونيخ، أعرق فرق ألمانيا وأحد أعظم الأندية في العالم.

ويقول موقع "فوكوس" إنه في حالة فوز لايبزيغ على بايرن في نهائي الكأس ستكون ذلك مفاجأة أكبر من فوز أينتراخت فرانكفورت العام الماضي. والسبب هو أن بايرن العام الماضي كان في حالة استرخاء بعد فوزه بالدوري الألماني مبكراً جداً، أما هذا العام فلم يفز بالدوري سوى في الجولة الأخيرة.

كما أن بايرن تعلم الدرس من خسارة العام الماضي ولن يستهين بمنافسه هذا العام، فريق لايبزيغ.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)