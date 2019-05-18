توقعات بمواجهة مثيرة بين بايرن ولايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا

أنهى نادي لايبزغ استعداداته لمواجهته أمام بايرن ميونيخ في الثامنة مساء السبت (25 مايو/ أيار 2019) في نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.
ويأمل بايرن في التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الثانية عشرة في مسيرته، في الوقت الذي يحلم فيه لايبزيغ باللقب الأول في تاريخه. وأكد مدربا الفريقين أمس الجمعة أن كل منهما يواجه الفريق الأصعب في البطولة.
وأكد أوليفر مينتزلاف، رئيس مجلس إدارة لايبزيغ، أن فريقه يسعى للفوز بلقب الكأس من أجل منطقة شرق ألمانيا. وأضاف في تصريحات لصحيفة "بيلد": "الأمر لا يتعلق بلايبزيغ وحده ولكن بالإقليم كله". وأكد مينتزلاف أن آخر ناد من الجزء الشرقي بألمانيا نجح في الفوز بلقب الكأس كان دريسدنر في عام 1941، وأشار: "نريد الفوز بلقب الكأس من أجل الشرق". وشدد مينتزلاف على أن لايبزيغ ليس المرشح الأول للفوز بلقب كأس ألمانيا لكنه سيبحث عن الفوز.
مواجهة بايرن ولايبزيغ في الدوري الألماني قبل أسبوعين جاءت مثيرة وانتهت بالتعادل
مقدمات تعد بمباراة قوية
وتشير المعطيات إلى أن بايرن هو الأقرب للفوز وحصد اللقب، غير أن مدرب الفريق نيكو كوفاتش أكد على صعوبة المواجهة: "المباراة ستكون مفتوحة وأنا لا أرى أننا المرشح الأوفر حظاً.. وفي النهائي يحتاج المرء لبعض الحظ".
أما مدرب لايبزيغ رالف رانغنيك، فقال حسبما نقل موقع "فوكوس" الألماني: "نريد أن تكون هذه هي أم مبارياتنا من كافة النواحي، وفي هذه الحالة فقط تكون لدينا فرصة للفوز.. علينا أن نقدم أفضل مباراة يمكننا تقديمها". غير أن رانغنيك يعتقد رغم ذلك أن بايرن هو المرشح بوضوح للفوز.
ويدخل الفريقان المباراة بإحصائيات رائعة، فبايرن لم يخسر في مبارياته الـ19 المحلية الأخيرة سوى مباراة واحدة، وكذلك الحال بالنسبة لفريق لايبزيغ. كما أن مواجهتهما المباشرة في الدوري الألماني قبل أسبوعين انتهت بالتعادل.
الملعب الأولمبي في برلين شهد نتائج رائعة لفريق لايبزيغ الذي تأسس عام 2009. فقد كسب كل مواجهاته مع فريق هيرتا برلين على نفس الملعب وبنتائج رائعة 4-1 و 6-2 و3-صفر. غير منافسه هذه المرة هو بايرن ميونيخ، أعرق فرق ألمانيا وأحد أعظم الأندية في العالم.
ويقول موقع "فوكوس" إنه في حالة فوز لايبزيغ على بايرن في نهائي الكأس ستكون ذلك مفاجأة أكبر من فوز أينتراخت فرانكفورت العام الماضي. والسبب هو أن بايرن العام الماضي كان في حالة استرخاء بعد فوزه بالدوري الألماني مبكراً جداً، أما هذا العام فلم يفز بالدوري سوى في الجولة الأخيرة.
كما أن بايرن تعلم الدرس من خسارة العام الماضي ولن يستهين بمنافسه هذا العام، فريق لايبزيغ.
ص.ش/ ي.أ (د ب أ)
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
كتابة التاريخ
دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
ضربة مبكرة
في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
انفراد بالصدارة
في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خسارة القمة أمام دورتموند
في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
دوامة الشك
على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بداية التألق
في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة
رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
اشتراك في الصدارة
في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"
سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خماسية في شباك دورتموند
في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
إثارة متواصلة
في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
مسك الختام
قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان