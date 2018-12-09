توقعات بمضاعفة الأحزاب اليمينية لمقاعدها في البرلمان الأوروبي

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار أنه من المتوقع أن تزيد الأحزاب اليمينية المتطرفة مقاعدها في انتخابات البرلمان الأوروبي إلى الضعفين في حين تواجه الأحزاب المحافظة والديمقراطية الاشتراكية التي تمثل التيار الرئيسي خسارة كبيرة.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل ما يقرب من 10 آلاف شخص (أكثر من 9500 شخص) في ست دول هي ألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وفرنسا، في أواخر فبراير/ شباط وأوائل مارس/ آذار أن خسارة أحزاب التيار الرئيسي لتأييد الناخبين لها تعني أنها لن تتمكن من تشكيل "ائتلاف كبير" في البرلمان مثل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأوضح الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت (9 مارس/ آذار 2019) أن من المرجح أن يحصل تجمع يميني متطرف يضم حزب الحرية النمساوي، وحزب "رابطة الشمال" بإيطاليا، وحزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه مارين لوبان بفرنسا على 67 مقعدا مقابل 37 مقعدا حاليا.

وقالت بيلد إن الأحزاب اليمينية المتطرفة تصدرت القائمة في ثلاث من الدول الست التي جرى فيها الاستطلاع وهي فرنسا وإيطاليا وبولندا.

المحافظون والاشتراكيون قد يخسرون الكثير

واستعد الزعماء السياسيون المحافظون واليساريون لتحقيق الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب قوية في الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 23 إلى 26 آيار/ مايو. وأبدى هؤلاء الزعماء قلقهم أيضا بشأن تعهد ستيف بانون مخطط السياسات الاستراتيجية السابق للرئيس دونالد ترامب بالمساعدة على توحيد اليمين الأوروبي المتطرف قبل الانتخابات.

ومن المتوقع أن يخسر تحالف الشعب الأوروبي المحافظ، الذي يضم الأحزاب المحافظة في البرلمان الأوروبي من بينها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي له المستشارة أنغيلا ميركل 43 مقعدا ليتراجع إلى 174 مقعدا في حين من المتوقع أن يفقد التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين 45 مقعدا ليتراجع إلى 141 مقعدا.

تحالف ميركل سيتصدر الأحزاب الألمانية

أنغريت كرامب-كارنباور رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفها ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري)

كما كشف استطلاع الرأي أن تحالف المستشارة ميركل سيتصدر قائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه في ألمانيا معهد "إينسا" لقياس الرأي أن التحالف المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيحصل في هذه الانتخابات على 29% بفارق ملحوظ عن أقرب المنافسين، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، اللذان سيحصلان على 16% و15% على الترتيب. وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" سيأتي في المرتبة الرابعة بـ12% ثم اليسار بـ9%.

ص.ش/ع.ج (رويترز، د ب أ)