 توقعات بفوز واضح للاشتراكيين الديمقراطيين في انتخابات ولاية بريمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2023

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توقعات بفوز واضح للاشتراكيين الديمقراطيين في انتخابات ولاية بريمن

وفقاً للتوقعات، يتقدم الحزب الاشتراكي على الحزب المسيحي في انتخابات ولاية في بريمن بشمال ألمانيا. وزاد حزب "مواطنون غاضبون" اليميني الشعبوي حصته بشكل كبير، ولم يُسمح لحزب البديل الشعبوي بدخول السباق.

من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات ولاية بريمن هذه المرة أقل من نسبة الانتخابات قبل أربعة أعوام.

من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات ولاية بريمن هذه المرة أقل من نسبة الانتخابات قبل أربعة أعوام.

أشارت التوقعات الأولية للقناتين الأولى (ARD) والثانية (ZDF) بالتلفزيون الألماني إلى أن حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي حصل على أعلى نسبة من الأصوات في انتخابات برلمان ولاية بريمن التي جرت اليوم الأحد (14 مايو/ أيار 2023).

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وأوضحت هذه النتائج أن الحزب الاشتراكي في بريمن برئاسة أندرياس بوفنشولته تقدم في هذه الانتخابات على الحزب المسيحي الديمقراطي.

ووفقًا لتوقعات كل من ARD و ZDF، حقق الاشتراكيون الديمقراطيون بقيادة أندرياس بوفينشولته 29.5 في المائة إلى 30 في المائة، بينما وصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لمنافسه فرانك إمهوف إلى 24.5 في المائة حتى 25.5 في المائة.

وتراجع حزب الخضر إلى 12 وحتى 12.5 في المائة، واستقرحزب اليسار (دي لينكه) نسبيًا عند 10.5 إلى 11 في المائة. كما ظهر الحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي) عند خمسة إلى 5.5 في المئة.

بينما تمكن حزب "مواطنون غاضبون" (BIW) اليميني الشعبوي من تسجيل نتيجة مكونة من رقمين لأول مرة فبلغت نسبته  10.5 في المائة

ولم يسمح لحزب البديل من أجل ألمانيا بدخول المنافسة الانتخابية في بريمن هذه المرة لأن مجموعتين متنازعتين من الحزب قدمت كل منهما قائمة انتخابية.

وتراجعت نسبة المشاركة في انتخابات برلمان ولاية بريمن بشكل طفيف مقارنة بانتخابات عام 2019. ويتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة بين 57 و 62 في المائة. وكانت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2019 تبلغ 64.1 في المائة. فيما وصلت هذه النسبة إلى 2ر50% فقط في انتخابات 2015.

يذكر أن الحزب الاشتراكي يحكم ولاية بريمن منذ نحو 80 عاماً.

ص.ش/ع.ح (د ب أ، أ ف ب)

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