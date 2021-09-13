 توقعات بفوز كبير لحزب البديل على تحالف ميركل في ولاية سكسونيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2021

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توقعات بفوز كبير لحزب البديل على تحالف ميركل في ولاية سكسونيا

تشير نتائج استطلاع للرأي أن حزب "البديل" الشعبوي سيتقدم في الانتخابات المقبلة بشكل ملحوظ في ولاية سكسونيا أمام الأحزاب المنافسة الأخرى. وبشكل عام ما يزال الحزب الاشتراكي الديمقراطي متقدماً في استطلاعات الرأي الألمانية.

Symbolbild AfD

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني سيحقق في ولاية سكسونيا فوزاً بفارق ملحوظ أمام كل من التحالف المسيحي الذي تنتمي له المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في انتخابات برلمان الولايات التي ستقام إلى جانب الانتخابات البرلمانية الاتحادية في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

مختارات

للمرة الأولى تخصص الاستخبارات الداخلية الألمانية فقرة خاصة في تقريرها السنوي بعنوان "اليمين الجديد"، الذي "يروج لأفكار أيدولوجية عنصرية لكن بوسائل مهنية خفية وماكرة". فما المقصود بهذه الحركة وما هي أذرعها في ألمانيا؟

في حملات الانتخابات البرلمانية الألمانية لهذا العام، أصبح الفيسبوك وإنستغرام وما شابه أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأحزاب الألمانية. ويستخدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هذه المنصات بنجاح أكبر بكثير من منافسيه.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إينزا" لصالح صحيفة "لايبتسيغر فولكس تسايتونغ"، فإن الحزب اليميني الشعبوي سيحصل في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا على 26 في المائة من الأصوات، مقابل نحو 27 في المائة كان حصل عليها في انتخابات عام 2017.

وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول كل من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي على 18 في المائة لكل منهما، مقابل 26.9 في المائة كان قد حصل عليه التحالف و10.5 في المائة كان قد حصل عليها الحزب الاشتراكي في انتخابات عام 2017.

وأوضحت النتائج حصول كل من حزب اليسار والحزب الديمقراطي الحر على 11 في المائة لكل منهما، وحصول حزب الخضر على 8 في المائة فقط.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية الناخبين  في الولاية حسموا قرارهم، حيث قال 61 في المائة منهم إنهم "متأكدون للغاية" من هذا القرار.

وأجرى المعهد الاستطلاع التمثيلي في الفترة بين 6 و13 أيلول/ سبتمبر وشمل 1000 شخص.

وبشكل عام ما يزال الحزب الاشتراكي الديمقراطي متقدماً بشكل واضح في استطلاعات الرأي الألمانية، قبل أسبوع على إجراء الانتخابات العامة في البلاد، حيث حصل على نسبة 25 في المائة، في استطلاع رأي جديد. في المقابل، حصل تحالف المسيحيين المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري على نسبة 22 في المائة، وفقاً لاستطلاع قامت به مجموعة بحثية متخصصة في شؤون الانتخابات.

يأتي بعد ذلك حزب الخضر بنسبة 16 في المائة، إثر خسارة نقطة مئوية واحدة عن الاستطلاع السابق. وتحول الأحزاب وجهتها حالياً بشكل متزايد نحو مفاوضات لتكوين ائتلاف محتمل سيكون التوصل إليه صعباً.

ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا )

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