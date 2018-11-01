 توقعات بترحيل طالب لجوء مشتبه بمشاركته في قتل ألماني في كيمنتس | أخبار | DW | 07.11.2018

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أخبار

توقعات بترحيل طالب لجوء مشتبه بمشاركته في قتل ألماني في كيمنتس

أكدت مصادر قضائية ألمانية أن قرار ترحيل طالب اللجوء والمشتبه به الثالث في حادثة قتل ألماني في مدينة كيمنتس الصيف الماضي، قد اتخذ. وكانت محكمة إدارية قد رفضت قبول تظلم تقدم به المشتبه به الهارب بعد رفض طلب لجوئه.

Deutschland Bautzen Polizeipräsenz (picture-alliance/dpa/Xcitepress)

من المتوقع أن يتم ترحيل طالب اللجوء والمشتبه به الثالث في واقعة قتل مواطن ألماني بمدينة كيمنتس نهاية آب/أغسطس الماضي، إلى بلاده. يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة الإدارية في كيمنتس عدم قبول التظلم الذي تقدم به المشتبه به الهارب ضد قرار رفض طلب لجوئه. ومن المرجح أن المشتبه به الهارب والصادر بحقه أمر اعتقال ينحدر من العراق.

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ذكرت المحكمة -اليوم الأربعاء (7 تشرين ثان/نوفمبر)- أن القرار صدر في التاسع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. وحسب المحكمة فإن الدعوى تعتبر في حكم المحسومة، نظرا لأن مقدمها البالغ من العمر 22 عاما لم يستجب لطلب المحكمة الخاص بإخطارها بعنوانه.

وكانت الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين رفضت طلب اللجوء المقدم من هذا الشاب، فتقدم بشكوى ضد القرار.

مختارات

أضرم مجهولون النار في مطعم تركي بمدينة كمنيتس شرقي ألمانيا، التي شهدت مظاهرات للنازيين الجدد واليمين المتطرف والشعبوي مؤخرا. الاستخبارات الداخلية تولت التحقيق كإشارة على ترجيح فرضية معاداة الأجانب كدافع لارتكاب الجريمة. (18.10.2018)

أعربت غرفة التجارة والصناعة الألمانية عن خشيتها من أن تتضرر سمعة البلاد الاقتصادية جراء الحوادث المعادية للأجانب التي وقعت في مدينة كمنيتس، شرقي ألمانيا. (17.09.2018)

وتشتبه السلطات الألمانية في أن الشاب قام واثنان آخران من طالبي اللجوء بطعن ألماني يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة كيمنتس يوم السادس والعشرين من آب/أغسطس الماضي، الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابة خطيرة له أدت إلى موته.

وبدأت حملة ملاحقة دولية للشاب الهارب منذ الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي. وكانت الشرطة الألمانية ألقت القبض على الشخصين الآخرين، أحدهما يُحْتَمَل أنه سوري لا يزال قابعا في الحبس الاحتياطي، والآخر يُحْتَمَل أن يكون عراقيا، وقد تم إطلاق سراحه مؤخرا لعدم وجود اشتباه قوي بحقه، لكن لا تزال تحقيقات جارية بشأنه.

وأعقب واقعة قتل الألماني، احتجاجات نظمها يمينيون متطرفون، شنوا خلالها هجمات ضد أجانب.

وأظهر مقطع فيديو لمسيرة يمينية، مطاردة يمينيين متطرفين لأشخاص يبدو من مظهرهم أنهم أجانب، ومهاجمتهم من وسط الحشود، وشكك هانز-جيورج ماسن، الرئيس الأسبق للهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في صحة الفيديو ما أثار انتقادات واسعة النطاق.

ي.ب/ ف.ي (د ب أ)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

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