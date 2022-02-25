توقعات بانهيار دفاعات روسيا الاقتصادية تحت ضغط العقوبات

تصب أوروبا والولايات المتحدة جام غضبها وانتقامها على روسيا بعدما دفع رئيسها فلاديمير بوتين بدباباته إلى أوكرانيا، حيث تعهدتا بفرض عقوبات قاسية جدا على موسكو ردا على قرارها الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

وقال كريستوفر غرانفيل، المدير بشركة تي.إس لومبارد للاستشارات وهو مراقب مخضرم للأوضاع في روسيا "وجهة النظر التي تقول إن روسيا لن تتأثر(بالعقوبات) خاطئة. قد لا تشعر روسيا بالآثار السلبية مباشرة لكن العقوبات ستعيق قدراتها على المدى الطويل".

وتشمل الإجراءات الغربية فرض عقوبات وتجميدا لأرصدة المزيد من البنوك ورجال الأعمال الروس ومسؤولين كبار حتى الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، حيث تعتزم الولايات المتحدة أيضا الانضمام للاتحاد الأوروبي بريطانيا بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما تشمل العقوبات الغربية وقف جمع الأموال في الخارج، وتعليق مشروع خط الغاز نورد ستريم2 الذي يمتد إلى ألمانيا وتبلغ تكلفته 11 مليار دولار، والحد من قدرة روسيا على الحصول على المواد ذات التقنيات الفائقة مثل أشباه الموصلات.

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اقتصاد "حصين" ولكن..

روسيا رفضت العقوبات على اعتبار أنها تتعارض مع مصالح الدول التي فرضتها، ولن تؤثر على الفور على اقتصاد يمتلك احتياطيات من العملات الصعبة تبلغ 643 مليار دولار إلى جانب عائدات كبيرة من النفط والغاز.

وأكسبت هذه المقاييس روسيا لقب صاحبة الاقتصاد "الحصين" إلى جانب فائض حساب جاري يقدر بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ودين يبلغ 20 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أقل المعدلات في العالم. ونصف التزامات روسيا فقط بالدولارات، انخفاضا من 80 بالمئة قبل عقدين. وهذه الإحصاءات هي حصيلة سنوات من الادخار منذ فرض عقوبات عليها عقب قرار بوتين ضم شبه جزيرة القرم في 2014.

ووفقا لما يراه غرانفيل، فإن زيادة أسعار النفط ستوفر لروسيا هذا العام أرباحا غير متوقعة تقدر بـ 1,5 تريليون روبل (17,2 مليار دولار) من الضرائب على أرباح شركات الطاقة هذا العام. لكنه أشار إلى أن روسيا ستدفع ثمن هذا النوع من الاكتفاء الذاتي، حيث يعمق عزلتها عن الاقتصاد والأسواق والاستثمار العالمي.

وقال "ستُعامل روسيا بصورة أساسية على أنها دولة معادية معزولة عن التدفقات المالية العالمية والاستثمار والتفاعلات الاقتصادية الطبيعية التي تبني المستويات المعيشية للأفراد والدخول والانتاجية وربحية الشركات".

وعلامات الضعف الاقتصادي موجودة بالفعل، ذلك أن دخل الأسر الروسية ما زالت أقل من مستويات 2014. وفي عام 2019 قدر البنك الدولي قيمة الناتج الاقتصادي السنوي بقيمة 1,66 تريليون دولار وهو رقم أقل بكثير من حجم نظيره في 2013 والذي بلغ 2,2 تريليون دولار.

أما سيرغي غورييف، أستاذ الاقتصاد بجامعة فرنسا للعلوم بي.أو وكبير الخبراء الاقتصاديين السابق في البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، فقد أوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الروسي الإسمي، والذي كان مثلي نصيب الفرد في الصين عام 2013 ، تراجع الآن. وقال "كانت روسيا دولة مرتفعة الدخل في عام 2013، وكانت نشطة في إجراء مفاوضات للانضمام لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنها عادت الآن إلى وضع الدول ذات الدخل المتوسط".

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تراجع الاستثمارات

تشهد روسيا تضاؤلا أيضا في أعداد المستثمرين الأجانب بها. وأظهر مسح لصالح العملاء أجراه بنك جيه. بي مورغان أن الحيازات الأجنبية من السندات بالروبل بلغت أدنى مستوى لها في عقدين، كما لم يعد الاستثمار في الأسهم قط إلى مستويات ما قبل ضم شبه جزيرة القرم من حيث القيمة المطلقة، وذلك وفقا لتقديرات مؤسسة كوبلي فاند للأبحاث.

وارتفعت العلاوة التحفيزية التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الروسية بالدولار 13 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة الأمريكية، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال متوسط الأسواق الناشئة.

وقال جيفري سكوت، وهو خبير في التجارة والعقوبات بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي "ستجبر العقوبات روسيا على التمويل الذاتي بشكل أكثر نشاطا، وتقييد الاستثمارات في الصناعة والجيش".

وقد تشمل العقوبات الأكبر إنهاء قدرة روسيا على الوصول إلى نظام المدفوعات العالمية (سويفت) وفرض حظر كامل على الاستثمارات في روسيا.

وسيعقد فقدان الوصول إلى نظام سويفت مدفوعات التصدير والاستيراد، بل قد يمنع تسديد قيمة كوبونات الأسهم، مما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء تقنية. ويتوقع بنك جيه. بي مورغان أن تقلص العقوبات نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2022 بمقدار 3,5 بالمائة.

وأضاف البنك أن الوصول المحدود إلى رأس المال الأجنبي سيدفع شركات النفط إلى الاعتماد على صفقات الدفع المسبق ومواجهة تكلفة أعلى في رؤوس الأموال. وقد يؤدي التراجع بخطوات بطيئة في مستويات المعيشة بإثارة الاستياء العام، مما يهدد إدارة بوتين التي تواجه بالفعل احتجاجات بين حين وآخر. وقد يصبح انتشارها شيئا لا مفر منه.

وكتب محللون في بنك بيرنبرج للاستثمار "الاكتفاء الذاتي ليس كلمة السر لإحراز التقدم". وأضافوا "سيظل التأقلم مع روسيا المدججة بالأسلحة القابعة في مستنقع التدهور الاقتصادي تحديا رئيسيا لأوروبا والولايات المتحدة في المستقبل المنظور".

ع.ج/ ص.ش (رويترز)