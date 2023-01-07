توقعات بانتشار واسع وسريع لمتحور كورونا الجديد في ألمانيا

يتوقع خبير ألماني انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "إكس بي بي 5.1" على نطاق واسع في أوروبا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة. وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المتحور "إكس بي بي 5.1" يمثل ما يقرب من نصف جميع الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.

وقال عالم الأوبئة، هايو تسيب، من معهد لايبنيتس الألماني لأبحاث الوقاية من الأمراض وعلم الأوبئة في مدينة بريمن: "يمكن القول، بشيء من اليقين التنبؤي أن هذا المتحور سيصبح هو السائد في بلدنا أيضا... ينتشر المتحور إكس بي بي 5.1، بالتزامن مع ضعف المناعة لدى الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم أو أصيبوا بالعدوى منذ بعض الوقت"، مشيرا إلى أن المتحور انتشر أولا في الولايات المتحدة، ثم سينتشر في ألمانيا.

ومع ذلك أشار تسيب إلى أن عدد الحالات المرصودة بالمتحور "إكس بي بي 5.1" في ألمانيا لا يزال منخفضا للغاية في الوقت الحالي، وقال: "ليست هناك حاجة للتفكير في تدابير جديدة بعد".

مخاوف من عودة جائحة كورونا

وقال ريتشارد نير، رئيس مجموعة أبحاث تطور الفيروسات والبكتيريا بجامعة بازل السويسرية، إن المتغير الذي تم اكتشافه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي زاد بسرعة في شمال شرق الولايات المتحدة وسيطر على حالات العدوى منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مضيفا أن المتحور أقل شيوعا خارج شمال شرق الولايات المتحدة، ولكنه يزداد انتشارا.

وأشار نير إلى أن هناك القليل من المعلومات حول شدة المرض الذي يتسبب فيه المتحور، موضحا أن حالات الإصابة ودخول المستشفيات قد زادت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وليس فقط في المناطق التي كان يسود فيها المتحور "إكس بي بي 5.1"، مضيفا أن هذا قد يشير إلى أن الخطورة لا تختلف بشكل كبير عن المتحورات الأخرى الشائعة حاليا.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)