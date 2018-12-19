 توصيات من قيادة الجيش الأمريكي في سوريا بترك أسلحة للأكراد | أخبار | DW | 29.12.2018

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أخبار

توصيات من قيادة الجيش الأمريكي في سوريا بترك أسلحة للأكراد

وقع وزير الدفاع الأمريكي المستقيل على أمر الرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا. وأعلن قادة الجيش رغبتهم في ترك أسلحة لقوات سوريا الديمقراطية، لكن هناك خشية من أن تستخدم هذه الأسلحة ضد تركيا، العضو بحلف الناتو.

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قال أربعة مسؤولين أمريكيين إن قادة أمريكيين يخططون لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا يوصون بالسماح للمقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بالاحتفاظ بالأسلحة التي قدمتها لهم الولايات المتحدة في خطوة من المرجح أن تثير غضب تركيا حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي.

مختارات

يبدو أن قرار ترامب سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا صدم الجميع، حتى أقرب الناس إليه في حلقته الضيقة. ترامب بمكالمة واحدة أعاد صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وترك ربع سوريا، وسلم أنقرة مهمة "القضاء" على داعش. (28.12.2018)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للسعودية لموافقتها على تقديم الأموال الضرورية للمساعدة في اعادة اعمار سوريا. وتأتي تغريدة ترامب بعد أيام من إعلانه سحب القوات الأمريكية من سوريا ما أثار انتقادات داخلية وخارجية. (25.12.2018)

بعد أزمات متكررة، انتهى التوتر وحلّت محله الإشادة. ترامب وأردوغان يفتحان صفحة جديدة في علاقاتهما. لكن هناك الكثير من الأسئلة. فمن سيستفيد من سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا؟ وهل يصمد "الصلح" أمام تحديات منطقة مشتعلة؟ (24.12.2018)

وقال ثلاثة من هؤلاء المسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، إن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجري بشأن مسودة خطة للجيش الأمريكي. ولم تُعرف التوصية التي سترفعها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في نهاية الأمر للبيت الأبيض.

وأضاف المسؤولون أن المناقشات في مراحلها الأولى داخل البنتاغون ولم يتم اتخاذ قرار بعد. وسيتم عرض الخطة بعد ذلك على البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة كي يتخذ الرئيس دونالد ترامب القرار النهائي. وقال البنتاغون إن التعليق عما سيحدث بشأن تلك الأسلحة سيكون أمرا "غير ملائم" وسابقا لأوانه.

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وأمر ترامب فجأة في الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا مما أثار انتقادات واسعة النطاق ودفع وزير الدفاع جيم ماتيس للاستقالة. وأثار قرار ترامب قلق القادة الأمريكيين الذين يعتبروه بمثابة خذلان لوحدات حماية الشعب الكردية التي قادت القتال الذي أدى إلى القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" بشمال شرق سوريا.

وتنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب على أنها امتداد لتمرد كردي داخل تركيا هو "حزب العمال الكردستاني". وهددت تركيا بشن هجوم على وحدات حماية الشعب مما أثار مخاوف من حدوث تصعيد في أعمال العنف يمكن أن يلحق الأذى بمئات الآلاف من المدنيين.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الولايات المتحدة أبلغت وحدات حماية الشعب أنها ستزودها بالسلاح حتى انتهاء القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وأضاف المسؤول أن "القتال لم ينته. لا يمكننا ببساطة أن نبدأ في طلب إعادة السلاح".

وسيؤدي اقتراح ترك الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب والتي قد تشمل صواريخ مضادة للدبابات وعربات مدرعة وقذائف مورتر إلى طمأنة الحلفاء الأكراد على أنه لن يتم التخلي عنهم. ولكن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة استعادة هذه الأسلحة ولذلك فإن توصية القادة، إذا تأكدت، قد تؤدي إلى تعقيد خطة ترامب بالسماح لتركيا بإنهاء القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل سوريا. ويحتفظ البنتاغون بسجلات الأسلحة التي زود وحدات حماية الشعب بها وسلسلة حيازتها. ولكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن تحديد أماكن كل هذه الأسلحة ستكون عملية شبه مستحيلة. وتساءل أحد المسؤولين" كيف سنستردها ومن الذي سيستردها؟".

ص.ش/و.ب (رويترز)

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    في الطريق نحو الرقة

    يرفع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أيديهم بعلامة النصر في الوقت الذي يمرون فيه عبر مدينة عين عيسى الصغيرة باتجاه الرقة. ومازال بعض المقاتلين يرابطون في مواقعهم هناك في المعقل السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتتكون قوى سوريا الديمقراطية بالأساس من ميليشيات كردية وعربية.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الدخول إلى مدينة مدمرة

    عربات مصفحة تشق طريقها عبر أكوام الدمار الذي خلفته سنوات المعارك في الرقة. في عام 2014 استولى مقاتلو تنظيم "داعش" على المدينة واعتبروها بصفة غير رسمية عاصمة "الخلافة". هنا كان "داعش" يخطط لاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على الرقة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    قبيل بلوغ الهدف

    ملعب مدينة الرقة في شمال سوريا كان الملجأ الأخير لتنظيم "داعش" في معقله السابق. وأفادت تقارير شهود عيان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية رفعوا الثلاثاء علمهم فوق الملعب. وتفيد قوات سوريا الديمقراطية أن العمليات العسكرية في الرقة قد انتهت، ويوجد فقط بعض المقاتلين من "داعش" الذين يقومون بمقاومة معزولة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستشفى المدينة مستهدف

    تمركز قناص من قوات سوريا الديمقراطية أمام المستشفى في الرقة. وكان المستشفى من بين آخر مواقع الدفاع لميليشيا "داعش" على غرار ساحة نعيم في وسط المدينة. وتمكنت قوى سوريا الديمقراطية الاثنين من الاستيلاء على الموقعين حيث قتل عدد من مقاتلي "داعش".

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    علم النصر الأبيض

    مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية رفعوا علمهم فوق بناية بالقرب من المستشفى الذي اشتدت المعارك حوله. فبعد العلم الأسود لـ"داعش" ينتشر الآن العلم الأبيض التابع لقوات سوريا الديمقراطية بقوة في كثير من المواقع في المدينة. وفي الأيام المقبلة ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط المدينة بحثا عن متفجرات وجيوب مقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    تنفس الصعداء

    مقاتلات في صفوف قوى سوريا الديمقراطية يتنفسن الصعداء ـ المعركة حول الرقة انتهت تقريبا. وإلى جانب الملعب والمستشفى كانت ساحة النعيم آخر النقاط تحت مراقبة تنظيم "داعش". "نقطة التفرع الجهنمية"، كما سُميت الساحة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت مسرحا لتنفيذ عدد من الإعدامات. وقد ظلت جثت القتلى آنذاك منتشرة طوال أيام أمام العيان.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الفرار من الرقة

    المدنيون تمكنوا من مغادرة المدينة في إطار اتفاقية بين العشائر المحلية والجهاديين. وبذلك نجح معظم سكان الرقة في الفرار إلى أماكن آمنة. وتفيد تقارير من المدينة أن عشرات المقاتلين فقط من تنظيم "داعش" مازالوا هناك، وأن غالبيتهم من الأجانب ويقومون بالمقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستقبل مجهول

    بعد شهور من المعارك حول مدينتهم التي كانت تضم سابقا أكثر من 200.000 نسمة يغادر هؤلاء الناس المنطقة المتنازع عليها، ويتركون خلفهم مدينة مدمرة تُطلق فيها بعض الأعيرة المتفرقة. أما مستقبلهم فيبقى مجهولا. كونستانتين كلاين/ م.أ.م


مختارات

عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

تنظيم "داعش" الإرهابي يتخلى عن معقله السوري السابق مدينة الرقة، هذا وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الميليشيات الكردية غالبيتها فتتحدث عن نهاية المعارك الكبيرة في المدينة وحولها. (18.10.2017)  

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