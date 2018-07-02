توصل ميركل وزيهوفر إلى حل توافقي بشأن أزمة اللجوء

اتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ووزير داخليتها هورست زيهوفر، إلى حل توافقي في الخلاف حول موضوع اللجوء، وذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر حزبية الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018).

بدوره أكد وزير الداخلية الألماني وزعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري التوصل إلى هذا الحل التوافقي. وقال زيهوفر للصحفيين، في ختام اجتماع أزمة مع ميركل اليوم الاثنين استغرق ساعات، "لقد اتفقنا". وأضاف انه باق في منصبه.

وكان زيهوفر قد لوح يوم أمس بعد اجتماع ماراثوني لقيادة الحزب البافاري بالاستقالة من كل مناصبه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ميركل في خلافهما في ملف اللجوء والهجرة.

ويشار إلى أن الخلاف بين ميركل ووزير داخليتها ظهر للعلن بعد إعلان زيهوفر عن نيته عرض "خطة رئيسية" حول الهجرة في ألمانيا، لكنه أجل الإعلان إلى أجل غير مسمى بسبب معارضة ميركل. الحليفان اختلفا حول طريقة التعامل مع طالبي اللجوء، ففي حين أصرت ميركل على حل أوروبي اصر زيهوفر على حل ألماني.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)