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تورنغن

تضم ولاية تورنغن العديد من الأماكن التاريخية مثل "فارتبورغ" حيث قام "مارتن لوثر" بترجمة الإنجيل إلى الألمانية. ومن أشهر مدنها مدينة فايمار حيث النصب التذكارية للأديبين الشهيرين غوته وشلر.

تعني ولاية تورنغن قدرا هائلا من الأشياء الجميلة حسب تعبير الأديب الشهير غوته، وكثيرا ما يطلق عليها "قلب ألمانيا الأخضر". فالولاية تزخر بعدد كبير من المناظر الخلابة والقصور والقلاع والتنوع المعماري الكثيف الذي يناسب ميول محبي السفر والسياحة.

ولايات ألمانية تستعد لتمديد الإغلاق وتجار التجزئة خائفون

ولايات ألمانية تستعد لتمديد الإغلاق وتجار التجزئة خائفون 03.01.2021

بات من شبه المؤكد أن ألمانيا تتجه نحو تمديد الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ولايات ألمانية بدأت استعداداتها لهذا الأمر وأخذت تطبق إجراءات خاصة بها لحين اتخاذ قرار على المستوى الاتحادي. بيد أن تجار التجزئة يعبرون عن مخاوف.
ألمانيا: الآلاف يتظاهرون ضد أي تحالف مع البديل الشعبوي

ألمانيا: الآلاف يتظاهرون ضد أي تحالف مع "البديل" الشعبوي 15.02.2020

بعد الزلزال الذي شهدته ولاية تورينغن بشرق ألمانيا قبل عشرة أيام وقبل يومين من اجتماعات هامة للخروج من الأزمة الحالية، شارك الآلاف في مظاهرة كبيرة في مدينة إيرفورت، عاصمة الولاية، احتجاجا على أي تحالف مع اليمين الشعبوي.

فضيحة تورينغن ـ استقالة مسؤول آخر ودعوة لانتخابات جديدة

"فضيحة تورينغن" ـ استقالة مسؤول آخر ودعوة لانتخابات جديدة 08.02.2020

أضطر رئيس حكومة ولاية تورينغن الألمانية الجديد توماس كمريش، الذي وصل إلى المنصب من خلال تعاون حزبي أثار الكثير من الجدل والرفض وأعتبر فضيحة سياسية، فيما دعا الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى انتخابات جديدة بالولاية.

حزب ميركل يسجل أسوأ نتيجة في انتخابات ولاية تورينغن الشرقية

حزب ميركل يسجل أسوأ نتيجة في انتخابات ولاية تورينغن الشرقية 27.10.2019

حسب النتائج الأولية غير الرسمية تعرض حزب المستشارة ميركل لأقسى هزيمة في تاريخه في ولاية تورنغن بشرق ألمانيا. في الوقت نفسه تصدر حزب اليسار هذه الانتخابات فيما حل حزب "البديل الشعبوي" في المركز الثاني.

انتخابات شرق ألمانيا ـ ترقب وتحذيرات من جدار جديد

انتخابات شرق ألمانيا ـ ترقب وتحذيرات من "جدار" جديد 01.09.2019

تتجه الأنظار اليوم إلى شرق ألمانيا، قبيل انتخابات محلية في براندبورغ وسكسونيا، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية صعود "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في الانتخابات التي تمتد إلى ولاية تورينغن الشهر المقبل.

ألمانيا..تحذيرات من تأثير النجاحات الانتخابية لحزب البديل على الاقتصاد

ألمانيا..تحذيرات من تأثير النجاحات الانتخابية لحزب البديل على الاقتصاد 15.08.2019

أعرب اتحاد الصناعة الألماني عن مخاوفه من تضرر سمعة ألمانيا كقوة صناعية، جراء النجاحات التي يحققها حزب البديل المعادي للأجانب، محذراً من تعرض الاقتصاد الألماني للركود.
أغلبية الألمان ضد مشاركة حزب البديل بأي حكومة محلية في شرقي البلاد

أغلبية الألمان ضد مشاركة حزب البديل بأي حكومة محلية في شرقي البلاد 09.08.2019

قبل فترة قصيرة من الانتخابات المزمعة في ثلاث ولايات شرقية تعد معاقل لحزب البديل من أجل ألمانيا، رفضت أغلبية الألمان تعاون أي حزب مع الحزب الشعبوي، مؤكدين أن الأداء السياسي سيزداد سوء في حال مشاركتة في الحكومات المحلية.
سجن للبيع في ألمانيا... من يشتري؟

سجن للبيع في ألمانيا... من يشتري؟ 13.04.2019

بسعر رخيص جداً عرضت سلطات مدينة ألمانية سجناً للبيع، مبنى السجن في وضع جيد جداً وتمت صيانته حديثاً، ويضم خمسة طوابق، إلا أن هناك شرطاً واحداً في حال شراء السجن، فما هو؟

ألمانيا ـ متظاهرون ضد بناء مسجد بملابس عربية تقليدية

ألمانيا ـ متظاهرون ضد بناء مسجد بملابس عربية تقليدية 02.09.2018

حصلت الجماعة الأحمدية على موافقة لبناء مسجد في مدينة آيرفورت وسط ترحيب حكومي وكنسي بذلك، بيد أن جماعة معادية للإسلام لم يعجبها الأمر وتظاهرت أمام منزل برلمانية من حزب الخضر. ساسة بارزون في الولاية نددوا بالمظاهرة.
تهديدات بالقتل لرئيس وزراء ولاية ألمانية بعد تغريدة عن عفرين

تهديدات بالقتل لرئيس وزراء ولاية ألمانية بعد تغريدة عن عفرين 10.03.2018

على إثر إعلان تأييده لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية المقاتلة ضد القوات التركية في منطقة عفرين السورية، قال بودو راميلو رئيس وزراء ولاية تورنغن الألمانية والمنتمي لحزب اليسار، إنه تلقى سيلاً من "اللعنات وتهديدات بالقتل".
السماد الصديق بالبيئة

السماد الصديق بالبيئة 17.04.2016

يستخدم المزارعون في ألمانيا 130 ألف طن من أغطية المزارع سنويا، ومن شأن هذه الأغطية أن تحسن من نوعية الخضار والفواكه وتساعد على نموها. لكن هذه الأغطية ينتهي بها الأمر في القمامة. الباحثون في معهد تورنغن للنسيج والمواد البلاستيكية توصلوا الى اختراع مادة خالية من المواد النفطية ومكون من السليولوز المعدل، وهذه المادة رفيقة بالبيئة ومناسبة الأسعار.
عشرة أسباب تدعوك لزيارة ولاية تورنغن

عشرة أسباب تدعوك لزيارة ولاية تورنغن 31.03.2015

تقع ولاية تورنغن وسط ألمانيا وفيها عاش غوته وشيلر وباخ. وتقدم الولاية لزائريها أجواء طبيعية ساحرة، بالإضافة إلى المعالم الثقافية والتاريخية. أبرز معالم الولاية في صور.

روبوط يعمل نادل خلف البار 07.05.2014

في ولاية تورنغن توجد حانة ليلية يعمل أحد الروبوطات فيها على خدمة الزبائن . ويعمل هذا الروبوط عن بعد بواسطة برنامج كومبيوتر خاص. ولا يقتصر عمله على تقديم المشروبات، بل يمكن للضيوف التحدث معه أيضاً.
تورنغن تحاول استعادة أبنائها المهاجرين

تورنغن تحاول استعادة أبنائها المهاجرين 11.07.2012

Sie sind so etwas wie die "Schwaben des Ostens" - die Thüringer. In dem Bundesland ist die Wirtschaft 2011 so stark gewachsen wie fast nirgendwo. Mit rund 3,4 Prozent Steigerung liegt Thüringen nur knapp hinter Baden-Württemberg und dem Saarland. Jedes Jahr siedeln sich mehr Unternehmen an. Es gibt neue Arbeits- und Lebensperspektiven.
حزب اليسار الألماني يسعى لتجاوز شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي

حزب اليسار الألماني يسعى لتجاوز شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي 25.01.2009

أعلن حزب اليسار الألماني المعارض سعيه لتجاوز شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال الانتخابات المحلية في ولايات سكسونيا وتورنغن وسارلاند، بعد الهزيمة التي مني بها الاشتراكيون في انتخابات ولاية هيسن.
في تورنجن ـ فنان تشكيل الزجاج مويزل يستمد فنه من عراقة وثقافة ولايته

في تورنجن ـ فنان تشكيل الزجاج مويزل يستمد فنه من عراقة وثقافة ولايته 29.10.2008

ولد فولفجانج مويزل، صانع الزجاج والفنان في تشكيله، في مدينة لاوشا الواقعة في ولاية تورنجن وبقى فيها طوال حياته، وارتبط بجذوره الثقافية وأحب مهنته والوجبات الشهية التي تتميز بها ولايته تورنجن.