تضم ولاية تورنغن العديد من الأماكن التاريخية مثل "فارتبورغ" حيث قام "مارتن لوثر" بترجمة الإنجيل إلى الألمانية. ومن أشهر مدنها مدينة فايمار حيث النصب التذكارية للأديبين الشهيرين غوته وشلر.

تعني ولاية تورنغن قدرا هائلا من الأشياء الجميلة حسب تعبير الأديب الشهير غوته، وكثيرا ما يطلق عليها "قلب ألمانيا الأخضر". فالولاية تزخر بعدد كبير من المناظر الخلابة والقصور والقلاع والتنوع المعماري الكثيف الذي يناسب ميول محبي السفر والسياحة.