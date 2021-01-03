تضم ولاية تورنغن العديد من الأماكن التاريخية مثل "فارتبورغ" حيث قام "مارتن لوثر" بترجمة الإنجيل إلى الألمانية. ومن أشهر مدنها مدينة فايمار حيث النصب التذكارية للأديبين الشهيرين غوته وشلر.
تعني ولاية تورنغن قدرا هائلا من الأشياء الجميلة حسب تعبير الأديب الشهير غوته، وكثيرا ما يطلق عليها "قلب ألمانيا الأخضر". فالولاية تزخر بعدد كبير من المناظر الخلابة والقصور والقلاع والتنوع المعماري الكثيف الذي يناسب ميول محبي السفر والسياحة.
يستخدم المزارعون في ألمانيا 130 ألف طن من أغطية المزارع سنويا، ومن شأن هذه الأغطية أن تحسن من نوعية الخضار والفواكه وتساعد على نموها. لكن هذه الأغطية ينتهي بها الأمر في القمامة. الباحثون في معهد تورنغن للنسيج والمواد البلاستيكية توصلوا الى اختراع مادة خالية من المواد النفطية ومكون من السليولوز المعدل، وهذه المادة رفيقة بالبيئة ومناسبة الأسعار.
Sie sind so etwas wie die "Schwaben des Ostens" - die Thüringer. In dem Bundesland ist die Wirtschaft 2011 so stark gewachsen wie fast nirgendwo. Mit rund 3,4 Prozent Steigerung liegt Thüringen nur knapp hinter Baden-Württemberg und dem Saarland. Jedes Jahr siedeln sich mehr Unternehmen an. Es gibt neue Arbeits- und Lebensperspektiven.