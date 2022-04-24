تورم الكاحلين أو القدمين.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قد يعاني كثيرون من تورم الكاحلين أو القدمين، لكن عادة ما يكون هذا العرض غير ضار. غالباً ما ينتج تورم الكاحلين عن قلة الحركة خلال اليوم، على سبيل المثال بعد الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة. قد يحدث هذا أيضاً إلى حد ما في الطقس الدافئ أو مع إرتداء الأحذية غير المريحة. لكن يمكن للجسم إرسال إشارات تحذير في حالة وجود أمراض خطيرة، على شكل تورم في الكاحلين أو القادمين، وفق الموقع الطبي الألماني "Netdoktor."، الذي قدم عرضا لأسباب وطرق علاج تورم الكاحلين أو القدمين:

أسباب وراء تورم الكاحلين أو القدمين

الإصابات أو الالتهابات: يمكن للإصابات (غالبًا الالتواء أو الكسور) والالتهابات أن تزيد من نفاذية الأوعية الدموية، هذا يجعل من السهل تراكم الماء في الأنسجة المحيطة وتورم الكاحلين.

زيادة الوزن أو النشاط البدني الشديد: يمكن أن تؤدي زيادة الوزن الشديدة (السمنة) أو النشاط البدني الشديد إلى إعاقة عودة تدفق الدم إلى القلب - وتراكم الدم. بالإضافة إلى أن الخلايا الدهنية الزائدة في الجسم تتسبب في تسرب المزيد من الماء إلى الأنسجة المحيطة. ثم يتم تحميل الجهاز اللمفاوي بشكل زائد ولا يمكنه نقل السائل بعيداً.

الحمل والتغيرات الهرمونية: غالباً ما تؤدي التغيرات الهرمونية مثل الحمل إلى تورم وألم في الساقين والقدمين. والسبب في ذلك هو أن الجسم يخزن المزيد من السوائل وهذا ينتقل من الأوعية إلى الأنسجة المحيطة.

الجلطة الدموية: إذا لاحظت تورم كاحل واحد فقط، فقد يكون هذا علامة على وجود جلطة دموية تسد الأوردة. عادة ما تكون الأعراض المصاحبة هي الألم والحمى الخفيفة وتغير في لون الجلد. في مثل هذه الحالة، يجب استشارة الطبيب على الفور.

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أمراض القلب: في بعض الحالات يكون تورم القدمين عرضاً جانبياً لمرض خطير. في حالة تورم الكاحل الثنائي، يمكن أن يكون هناك قصور قلبي مزمن - وبصورة أدق ما يعرف بفشل القلب الأيمن.

يمكن لأمراض الكلى أو الكبد، مثل تليف الكبد المتقدم، أن تتسبب أيضاً في تورم الساقين والقدمين.

الأدوية: يمكن أن يكون تورم الكاحل أحد الأعراض الجانبية التي تتسبب بها بعض الأدوية. وتشمل هذه الأدوية: مضادات الإكتئاب، الأدوية الخافضة للضغط، الكورتيزون ومضادات الالتهاب.

إسعافات أولية في المنزل

إذا انتفخ كاحلك فقط بسبب الوقوف لفترة طويلة أو من ارتفاع درجات الحرار، يمكنك استخدام العلاجات المنزلية البسيطة. بشكل عام، من الجيد دائماً أن ترفع قدميك وتشرب الشاي المجفف. يُنصح أيضًا بالتدابير التالية في حالة تورم الكاحلين:

بعض الإسعافات الأولية قد تساعد في حالات تورم الكاحلين أوالقدمين، ومنها التبريد: البرد يضيق الأوعية الدموية، مما يشجع بدوره الدم على العودة من الساقين. كما أن القيام بحمام للقدمين بمكونات مهدئة، قد يكون مفيداً. "لفائف كوارك" أو اللبن الرائب وهو علاج منزلي يوفر أيضاً تبريداً مهدئاً للكاحلين المتورمين. يمكن لارتداء الجوارب الداعمة الوقاية من تورم الكاحلين، خاصةً إذا كنت تعاني من القصور الوريدي. التصريف الليمفاوي هو نوع خاص من التدليك الطبي، يدعم تصريف السائل إلى الأنسجة.

إذا استمر تورم قدميك مع ظهور أعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس، عليك استشارة الطبيب. الطبيب يمكنه توضيح السبب ومعرفة العلاج المناسب. إذا شككت في أن قدميك المتورمة ناتجة عن تناول دواء ما، استشر الطبيب المعالج.

إ.م/ع.ج.م