 تورم الكاحلين أو القدمين.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.04.2022

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صحة

تورم الكاحلين أو القدمين.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

غالبا ما يكون التورم في الكاحلين أوالقدمين عرض غير ضار، ولكنه قد يكون أيضاً علامة على مرض خطير. فما هي الأسباب المحتملة خلف هذا العرض وكيف يمكن التخفيف منه؟

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أعراض بسيطة وأخرى خطيرة قد تكون وراء انتفاخ الكاحلين أو القدمين!

قد يعاني كثيرون من تورم الكاحلين أو القدمين، لكن عادة ما يكون هذا العرض غير ضار. غالباً ما ينتج تورم الكاحلين عن قلة الحركة خلال اليوم، على سبيل المثال بعد الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة. قد يحدث هذا أيضاً إلى حد ما في الطقس الدافئ أو مع إرتداء الأحذية غير المريحة. لكن يمكن للجسم إرسال إشارات تحذير في حالة وجود أمراض خطيرة، على شكل تورم في الكاحلين أو القادمين، وفق الموقع الطبي الألماني "Netdoktor."، الذي قدم عرضا لأسباب وطرق علاج تورم الكاحلين أو القدمين:

أسباب وراء تورم الكاحلين أو القدمين

الإصابات أو الالتهابات: يمكن للإصابات (غالبًا الالتواء أو الكسور) والالتهابات أن تزيد من نفاذية الأوعية الدموية، هذا يجعل من السهل تراكم الماء في الأنسجة المحيطة وتورم الكاحلين.

زيادة الوزن أو النشاط البدني الشديد: يمكن أن تؤدي زيادة الوزن الشديدة (السمنة) أو النشاط البدني الشديد إلى إعاقة عودة تدفق الدم إلى القلب - وتراكم الدم. بالإضافة إلى أن الخلايا الدهنية الزائدة في الجسم تتسبب في تسرب المزيد من الماء إلى الأنسجة المحيطة. ثم يتم تحميل الجهاز اللمفاوي بشكل زائد ولا يمكنه نقل السائل بعيداً.

الحمل والتغيرات الهرمونية: غالباً ما تؤدي التغيرات الهرمونية مثل الحمل إلى تورم وألم في الساقين والقدمين. والسبب في ذلك هو أن الجسم يخزن المزيد من السوائل وهذا ينتقل من الأوعية إلى الأنسجة المحيطة.

الجلطة الدموية: إذا لاحظت تورم كاحل واحد فقط، فقد يكون هذا علامة على وجود جلطة دموية تسد الأوردة. عادة ما تكون الأعراض المصاحبة هي الألم والحمى الخفيفة وتغير في لون الجلد. في مثل هذه الحالة، يجب استشارة الطبيب على الفور.

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أقدام صحية رغم الكعب العالي

أمراض القلب: في بعض الحالات يكون تورم القدمين عرضاً جانبياً لمرض خطير. في حالة تورم الكاحل الثنائي، يمكن أن يكون هناك قصور قلبي مزمن - وبصورة أدق ما يعرف بفشل القلب الأيمن.

 يمكن لأمراض الكلى أو الكبد، مثل تليف الكبد المتقدم، أن تتسبب أيضاً في تورم الساقين والقدمين.

الأدوية: يمكن أن يكون تورم الكاحل أحد الأعراض الجانبية التي تتسبب بها بعض الأدوية. وتشمل هذه  الأدوية: مضادات الإكتئاب، الأدوية الخافضة للضغط، الكورتيزون ومضادات الالتهاب.

إسعافات أولية في المنزل

إذا انتفخ كاحلك فقط بسبب الوقوف لفترة طويلة أو من ارتفاع درجات الحرار، يمكنك استخدام العلاجات المنزلية البسيطة. بشكل عام، من الجيد دائماً أن ترفع قدميك وتشرب الشاي المجفف. يُنصح أيضًا بالتدابير التالية في حالة تورم الكاحلين:

بعض الإسعافات الأولية قد تساعد في حالات تورم الكاحلين أوالقدمين، ومنها التبريد: البرد يضيق الأوعية الدموية، مما يشجع بدوره الدم على العودة من الساقين. كما أن القيام بحمام للقدمين بمكونات مهدئة، قد يكون مفيداً. "لفائف كوارك" أو اللبن الرائب وهو علاج منزلي يوفر أيضاً تبريداً مهدئاً للكاحلين المتورمين. يمكن لارتداء الجوارب الداعمة الوقاية من تورم الكاحلين، خاصةً إذا كنت تعاني من القصور الوريدي. التصريف الليمفاوي هو نوع خاص من التدليك الطبي، يدعم تصريف السائل إلى الأنسجة.

إذا استمر تورم قدميك مع ظهور أعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس، عليك استشارة الطبيب. الطبيب يمكنه توضيح السبب ومعرفة العلاج المناسب. إذا شككت في أن قدميك المتورمة ناتجة عن تناول دواء ما، استشر الطبيب المعالج.

إ.م/ع.ج.م

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    الساوانا للتخلص من الترهل

    الحفاظ على جسم مشدود بدون الذهاب إلى مركز اللياقة البدنية أمر تحلم به الكثيرات. ووفقا لخبراء الصحة فإن ذلك ممكن بتنشيط الدورة الدموية. فالنساء اللواتي يذهبن بانتظام إلى مراكز الساونا هن أقل عرضة للسلوليت (تراكم الشحوم تحت الجلد). لأن الساونا تساعد على تحفيز الأوعية الدموية وتمنع ترهل الجلد.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    الشاي يعزز الاستقلاب

    تعد هذه النصيحة قيمة جدا لمحبي الشاي. فشرب فنجان شاي يوميا يساعد على شدّ الجسم، وأفضل أنواع الشاي التي ينصح خبراء الصحة بتناولها لشدّ الجسم والتخلص من الترهل: المتّة، وشاي عشبة سن الأسد، وشاي عشبة العوسج، فهذه الأعشاب تساعد على تحفيز الدورة الدموية.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    تدليك الجسم بالفرشاة

    من المهم جدا تدليك الجسم الجاف، بواسطة فرشاة مصنوعة من مواد طبيعية. هذا يساعد على تعزيز الدورة الدموية وتسهيل التصريف اللمفاوي في الأنسجة. كما يساعد على إزالة الخلايا الميتة ويمنع تراكم الماء تحت الجلد. والأفضل أن يتم التدليك بدءا من القدمين نحو الأعلى، ويمكن الاستعاضة عن تدليك الجسم بتقشير البشرة، وللحصول على أفضل النتائج يجب القيام بذلك بانتظام مرة أو مرتين في الأسبوع.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    صبّ الماء البارد والساخن

    الاستحمام بصبّ الماء البارد والساخن بالتناوب أمر صحي جدا. فصبّ الماء البارد يساعد على شدّ الأوعية الدموية، أما الماء الساخن فيعمل على توسيعها ثانية، وهو مفيد لتحفيز الدورة الدموية وشدّ الأنسجة والقضاء على الترهل.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التأمل مفيد ويقضي على الترهل

    لا يؤثر الإرهاق بشكل سلبي على نفسيتنا فحسب، بل يؤدي إلى تراكم الدهون أيضا. وذلك بسبب هرمون الكورتيزول الذي يدفعنا إلى تناول المزيد من الطعام عند التعرض للإرهاق. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يتعرضون لضغوطات كثيرة في حياتهم بالاسترخاء لمدة 5 دقائق في اليوم على الأقل، وذلك بالجلوس بوضعية مريحة وإغماض العينين ومحاولة عدّ الأنفاس، فالتأمل يقضي على الإرهاق ويحد من تراكم الشحوم.

  • Symbolbild Massage

    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التدليك بالشد للتخلص من التشققات

    يعد التدليك بالشدّ أفضل وسيلة للتخلص من التشققات الناتجة عن الترهل، وهنا ينصح بدهن الأيدي بقليل من الزيت وشدّ المنطقة التي تكثر فيها التشققات مثل البطن والفخذين نحو الأعلى.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التغذية الصحية

    ربما تكون أطعمة مثل البيتزا والمعكرونة وغيرها من المأكولات المشابهة ممتعة جدا، إلا أن خبراء الصحة يؤكدون على أنها مضرة جدا. والسبب هو ليس احتوائها على كمية عالية من السعرات الحرارية فحسب، بل الكربوهيدرات التي تسدّ الأنسجة. لذا ينصح الخبراء بالإكثار من الشرب وتناول الفواكه والخضروات مثل السبانخ والبندورة.

  • Zimt

    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    ربطة القرفة والثلج

    من يرغب بالتخلص من ترهل البطن يمكنه استعمال ربطة القرفة مع الثلج. إذ يكفي لفّ البطن برباط يحتوي على القرفة والثلج، فهذا المزيج يساعد على شدّ الأنسجة وتوازن عملية الاستقلاب الغذائي، إلى جانب دوره الفعال في إزالة السموم من الجسم.

    الكاتب: دالين صلاحية