تورط لاعب المنتخب المغربي أمين حارث في حادث سير مميت

أفادت وسائل إعلام ومواقع ألمانية وأخرى مغربية محلية أن عناصر من الشرطة المغربية قد ألقت القبض على شقيق لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق شالكه الألماني أمين حارث، وذلك بعد تسببه في حادث سير مميت أودى بحياة شاب يبلغ من العمر 28 سنة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن اللاعب الدولي أمين حارث كان برفقة شقيقه أثناء وقوع الحادث وأن شقيقه هو من كان يقود السيارة دون توفره على رخصة السياقة نظرا لكونه قاصرا ويبلغ من العمر 14 عاما، وافادت تلك المصادر بأن حارث سمح لأخيه بالقيادة.
وحسب موقع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية فإن لاعبا آخر من المنتخب المغربي لكرة القدم كان أيضا داخل السيارة أثناء الحادث، لكن لم يتم الكشف عن هويته. كما أفاد الموقع أنه لم يتم تأكيد هذه الأخبار من أي جهة رسمية مغربية.
وقد أعلن نادي "شالكه" الألماني في بيان، أنه تلقى الخبر أيضا عبر وسائل الإعلام وأنه حاليا يتحقق من المعلومات التي تصل إليه، وأنه سيعلن عن التفاصيل فور التحقق منها."
وكان اللاعب الدولي المغربي رفقة شقيقه في مدينة مراكش لقضاء العطلة وهي المدينة التي انتقل إليها مباشرة بعد عودته من "مونديال" روسيا.
ر.ن/ ع.ج
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
فوز بعد طول انتظار
فاز المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم يوم الأحد، 4 شباط/ فبراير 2018، في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. تغلبه على نظيره النيجيري برباعية نظيفة مكّنه من الحصول على لقب النسخة الخامسة من المسابقة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
جمع المجد من طرفيه: أفضل لاعب وهداف
توّج مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، أيوب الكعبي، بجائزة أفضل لاعب وهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. إذ تمكن من هز شباك الخصوم في 9 مباريات لعبها. وكان آخرها هدف سجله في المباراة النهائية التي جمعت الفريق المغربي بنظيره النيجيري.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
رجل المباراة
استطاع زكرياء حدراف أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. كما توج بلقب "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في المباراة النهائية، وكذلك قيادة المنتخب المغربي لحيازة اللقب.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
التحدي القادم: مونديل روسيا
لأول مرة منذ عام 1998، تأهل "أسود الأطلس" إلى كأس العالم المنظم في روسيا هذه السنة. وجاء المغرب ضمن مجموعة صعبة تضم كل من منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
"الثعلب" رينار
استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نجاحات عديدة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار. إذ كان أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا سنة 2017. كما قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم في روسيا. وكان رينار، الملقب بـ"الثعلب"، قد حصل على لقب كأس أفريقيا سنة 2012 مع منتخب زامبيا، وبعده مع المنتخب ساحل العاج سنة 2015.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017
حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف. ليخطف بفوزه هذا اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
الجماهير تقول هل من مزيد!
لم يذق عشاق الساحرة المستديرة بالمغرب الفرحة الغامرة منذ أن توج المنتخب المغربي سنة 1976 بلقب كأس الأمم الأفريقية. ومنذ تلك السنة تتوق الجماهير المغربية إلى الفوز بلقب القارة السمراء، لينضاف بذلك انتصار جديد إلى خزينة انتصارات "أسود الأطلس". إعداد: مريم مرغيش