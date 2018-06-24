تورط لاعب المنتخب المغربي أمين حارث في حادث سير مميت

أفادت وسائل إعلام ومواقع ألمانية وأخرى مغربية محلية أن عناصر من الشرطة المغربية قد ألقت القبض على شقيق لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق شالكه الألماني أمين حارث، وذلك بعد تسببه في حادث سير مميت أودى بحياة شاب يبلغ من العمر 28 سنة.

وأشارت نفس المصادر إلى أن اللاعب الدولي أمين حارث كان برفقة شقيقه أثناء وقوع الحادث وأن شقيقه هو من كان يقود السيارة دون توفره على رخصة السياقة نظرا لكونه قاصرا ويبلغ من العمر 14 عاما، وافادت تلك المصادر بأن حارث سمح لأخيه بالقيادة.

وحسب موقع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية فإن لاعبا آخر من المنتخب المغربي لكرة القدم كان أيضا داخل السيارة أثناء الحادث، لكن لم يتم الكشف عن هويته. كما أفاد الموقع أنه لم يتم تأكيد هذه الأخبار من أي جهة رسمية مغربية.

وقد أعلن نادي "شالكه" الألماني في بيان، أنه تلقى الخبر أيضا عبر وسائل الإعلام وأنه حاليا يتحقق من المعلومات التي تصل إليه، وأنه سيعلن عن التفاصيل فور التحقق منها."

وكان اللاعب الدولي المغربي رفقة شقيقه في مدينة مراكش لقضاء العطلة وهي المدينة التي انتقل إليها مباشرة بعد عودته من "مونديال" روسيا.

ر.ن/ ع.ج