توخيل واثق من البقاء في "حديقة الأمراء" رغم خسارة نهائي الأبطال

أعرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن ثقته باستمراره مع الفريق رغم خسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وخسر سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني صفر / 1 مساء الأحد (23 آب/ أغسطس 2020) على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة ليهدر أقرب فرصة للتتويج بلقبه الأول في دوري الأبطال الأوروبي.

وأشاد توخيل بمستوى لاعبه البرازيلي نيمار، كما أكد أن مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ استعاد مستواه المعتاد في الوقت غير المناسب لباريس سان جيرمان.

وقال توخيل : "شاهدت كفاحاً رائعاً في المباراة. قلنا من قبل إن الهدف الأول في المباراة سيكون حاسماً. كنا بحاجة إلى الرد سريعاً على هذا الهدف".

وأوضح المدرب الألماني بالقول : "مانويل نوير حارس مرمى بايرن استعاد مستواه العالي في الوقت الخطأ (بالنسبة لسان جيرمان) ". وأضاف: "إنني سعيد للغاية بما قدمه نيمار اليوم. أظهر اللاعب البرازيلي أن لديه عقلية الكفاح، وأصبح قائداً فعلياً للفريق. أصبح لاعباً ينهك الفريق المنافس".

وأشار توخيل في الوقت ذاته إلى عدم توفيق الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، وقال: "يمكن أن تقول أنه عانى من إصابة عضلية قبل أربعة أسابيع فقط"، مؤكداً بالقول: "أثق تماماً بأنني سأستمر في منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان الموسم المقبل".

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)