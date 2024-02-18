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عالم الرياضةألمانيا

توخيل: هناك تناقض بين أداء كين خلال التدريبات والمباريات

١٨ فبراير ٢٠٢٤

أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه لا يشعر بالقلق إزاء اللياقة البدنية لهدافه الإنجليزي هاري كين، لكنه أشار إلى وجود فارق كبير بين أداء اللاعب خلال التدريبات وخلال المباريات.

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حيرة هاري كين بعد خسارة فريقه بايرن ميونيخ أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني
أشار توماس توخيل إلى وجود فارق كبير بين أداء مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين خلال التدريبات وخلال المباريات. صورة من: HMB Media/picture alliance

قال المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني توماس توخيل بشأن مهاجمه الإنكليزي هاري كين المنضم للنادي البافاري الصيف الماضي قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو "هاري يعتني بنفسه، هو ليس في حاجة لي، إنه ليس سعيدا بمستواه في المباريات وكذلك نحن، نادرا ما شاهدت مثل هذا الناقض بين انطباعاته خلال التدريبات مقارنة بالمباريات".

وأشار "كيف يسجل الأهداف خلال التدريبات، كيف يحول الكرة إلى داخل الشباك، إنه مذهل، لاعب من طراز عالمي، لكن بعدها نادرا ما نشاهده في المباريات". وقال توخيل إن مهاجمه هاري كين غير سعيد "بما يقوم به" في المباريات مؤخرا لكن بطل ألمانيا يعتمد عليه في تصحيح مساره في الموسم الحالي.

وتعطلت القدرات التهديفية لقلب هجوم المنتخب الإنكليزي هاري كين مؤخرا بعد بداية مذهلة لمسيرته مع بايرن ميونخ حيث سجل 24 هدفا ليعتلي بها صدارة قائمة هدافي البوندسليغا. وخسر بايرن محليا 3-صفر في ملعب باير ليفركوزن مطلع الأسبوع الماضي كما هزم 1-صفر أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

ولم يهز كين، الذي أحرز لفريقه 28 هدفا في 29 مباراة في جميع المنافسات هذا الموسم، شباك الخصوم في الهزيمتين وقال المدرب توخيل إن الاتصال بين كين وزملائه في الفريق مقطوع على ما يبدو.

 

و.ب/ ع.ش (د ب أ، رويترز)

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