توخيل: نحتاج الصبر والهدوء لتجاوز لاتسيو بدوري الأبطال

بعد خسارته مباراة الذهاب أمام لاتسيو الإيطالي في دوري الأبطال والخروج من كأس ألمانيا ونتائج أخرى مخيبة في الدوري الألماني، يتطلع بايرن ميونيخ لمباراة الإياب على أرضه للبقاء في المنافسة والتتويج بلقب قاري.

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني إنه لا يوجد أحد يفوقه في التطلع للفوز على لاتسيو في إياب دور الـ16 لدوري أطبال أوروبا لكرة القدم، غداً الثلاثاء (الخامس من آذار/مارس 2024).

ويخوض بايرن ميونخ لقاء الإياب على أرضه ساعياً لتعويض الخسارة بهدف ذهاباً في إيطاليا، وذلك بعد التعادل المخيب مع فرايبورغ بنتيجة 2/2 في الدوري الألماني، مطلع الأسبوع الجاري.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لا مجال للانتظار، لابد أن نهاجم لأن الوقت في صالح لاتسيو، ولكن لابد أن نتسم بالحماس والهدوء في نفس الوقت وإظهار رغبتنا في تسجيل الأهداف منذ البداية". وأضاف "الصبر مطلوب، ويجب ألا يتسلل إلينا الشعور بالإحباط وألا نفقد تركيزنا أو نغامر بفتح خطوط الفريق".

وخرج بايرن ميونخ من كأس ألمانيا وتقلصت فرصه في التتويج بالدوري في ظل ابتعاده بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن صاحب الصدارة، ليبقى دوري أبطال أوروبا آخر أمل ممكن للفريق في التتويج بلقب قبل رحيل توخيل بنهاية الموسم الجاري.

وبسؤاله عن قدرة فريقه بايرن على التتويج ببطولة هذا الموسم، أجاب مدرب بايرن ميونخ "الكلام لن يجلب الألقاب بل لابد من الجدية في التدريبات وتقديم أفضل أداء في المباراة، وهناك مهام بإمكاننا أن نؤديها بشكل أفضل".

خ.س/أ.ح (د ب أ)