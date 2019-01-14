توخيل: سيكون من الصعب جدا على نيمار اللعب أمام يونايتد

أقر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بصعوبة استعادة نيمار لياقته الكاملة قبل مواجهة في دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الشهر المقبل.

وأصيب المهاجم البرازيلي بكسر في مشط القدم أمام ستراسبورج في كأس فرنسا الأسبوع الماضي، وأكد النادي أنها نفس الإصابة التي هددت مشاركة نيمار في كأس العالم العام الماضي.

وأبلغ المدرب الألماني محطة كانال بلوس بعد فوز باريس سان جيرمان 4-1 في الدوري الفرنسي على ستاد رين يوم الأحد "سيكون من الصعب جدا أن يخوض المباراة. من المبكر جدا الحديث عن موعد محدد لعودته".

وتابع "يتعين علينا الانتظار لأسبوع واحد على الأقل. هذه الفترة وكذلك مدى استجابته للعلاج مهمة جدا. يمكننا وقتها أن نكون أكثر دقة في حديثنا عن عودة محتملة".

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على أولد ترافورد في ذهاب دور الستة عشر في 12 فبراير قبل أن يستضيف مباراة الاياب في السادس من مارس أذار.

وأصيب اللاعب البرازيلي بكسر في نفس المكان في فبراير شباط 2018 وخضع لجراحة أنهت بالفعل موسمه مع النادي. وعاد للمنافسات في مايو أيار قبل كأس العالم في روسيا.

هـ.د/ ح.ز (رويترز)