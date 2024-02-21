توخل يغادر بايرن هذا الصيف.. فمن هم المرشحون لخلافته؟

بعد النتائج السلبية وخسارته لثلاث مباريات متتالية، أعلن نادي بايرن ميونيخ إنهاء تعاونه مه المدرب توماس توخل نهاية الموسم. في الوقت ذاته أكد وكيل المدرب يورغن كلوب بأن هذا الأخير لن يكون متاحا لتدريب بايرن هذا الصيف.

لم تمرّ الخسارات الثلاث توالياً مرور الكرام عند إدارة بايرن ميونيخ الذي بات فقدانه لقب الدوري الألماني لكرة القدم أقرب من أي وقت مضى، فأعلن في بيان له اليوم الأربعاء (21 فبراير/شباط 2024) رحيل المدرب توماس توخل (توخيل) في نهاية الموسم.



وقال المدير التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريزن "في نقاش جيد ومفتوح، توصلنا إلى قرار متبادل بإنهاء تعاوننا في الصيف".

من جهته أشار توخل في البيان "حتى ذاك الحين، سأواصل أنا وجهازي الفني بالتأكيد بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح". وكشف دريزن أنّ بايرن سيبحث عن "مسار رياضي جديد" تحت قيادة مدرب جديد.

وتولى توخل قيادة عملاق الكرة الألمانية في نهاية آذار/مارس 2023 بعد فترة قضاها في تشلسي الانكليزي (2021-2022) وباريس سان جرمان الفرنسي (2018-2020)، بدلاً من يوليان ناغلسمان الذي أقيل على نحو مفاجئ. ووقع عقداً حتى 30 حزيران/يونيو 2025، لكنه عُدّل الآن لينتهي في 30 حزيران/يونيو 2024، وفقا لما كشفه بايرن.

ودخل الفريق البافاري في أزمة فنية غير مسبوقة منذ أعوام بعيدة حيث تعرّض لثلاث هزائم متتالية، من بينها أمام لاتسيو 1-0 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأخرى أمام باير ليفركوزن في الدوري بنتيجة كبيرة 3-0، قبل أن تتعمق جراحه بخسارة مؤلمة أمام بوخوم 2-3 في نهاية الاسبوع الماضي، ليصبح متخلفا عن ليفركوزن المتصدر بثماني نقاط قبل 12 مرحلة من نهاية الدوري.

وبعد العروض الأخيرة السيئة، اعترف توخل أنّ فرص بايرن بالفوز بلقب الدوري "ليست واقعية كثيرًا".

من جهته قال المدير التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريزن إنّه "سيحمّل الفريق المسؤولية" لأدائهم من أجل الخروج من الموسم الحالي بنتيجة ما. وسيواجه بايرن في مباراته المقبلة نظيره لايبزيغ السبت، قبل أن يستضيف لاتسيو الايطالي في مواجهة الاياب في 5 Nذار/مارس المقبل.

وتابع دريزن "في دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص، نحن مقتنعون بأننا سنبلغ الدور ربع النهائي في ملعب أليانز أرينا الممتلئ بوجود جماهيرنا خلفنا".

أسماء كبيرة مرشحة لخلافة توخل

منذ مدة كانت تروج شائعات عن المدرب الذي سيعوض توخل في بايرن. ويتم تداول مجموعة من الأسماء الكبيرة مثل زين الدين زيدان ويورغن كلوب وهانزي فليك وجوزيه مورينيو وأنتونيو كونتي والمدرب الحالي لباير ليفركوزن تشافي ألونسو ومدرب شتوتغارت سيبستيان هونيس.

وبينما سيكون المدربان تشافي ألونسو وهونيس متاحان ابتداء من الموسم المقبل، فإن المدرب الحالي لليفربول يورغن كلوب اعتذر عن إمكانية تدريبه لبايرن ميونيخ، حيث أكد مستشاره في حوار مع قناة سكاي الرياضية أن كلوب سيأخذ إجازة سنة مثل ما هو مخطط بعد مغادرته لليفربول نهاية هذا الموسم.

وأدى صعود نجم مدرب ليفركوزن الإسباني تشابي ألونسو إلى ربط إسمه بإمكانية تولي قيادة بايرن وهو النادي الذي لعب معه كلاعب، لكن اسمه أيضا مرتبط بأندية أخرى كليفربول الانكليزي وريال مدريد الإسباني.

يذكر أن بايرن كان في الموسم الحالي مرشحا فوق العادة لإحراز اللقب للمرة الـ 12 تواليا، لا سيما بعد إبرام صفقة كبيرة بالتعاقد مع المهاجم الدولي الانكليزي هاري كين من توتنهام.

لكن على الرغم من تصدر كين لترتيب هدافي البوندسليغا بـ 25 هدفا، بيد أنّ بايرن عانى فنيا في الدوري وخرج أيضا من كأس المانيا مبكرا على يد ساربروكين من الدرجة الثالثة.

هـ.د/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)