توجيه تهمة القتل العمد لزوج الفنانة نانسي عجرم

وجهت النائبة العامة اللبنانية القاضية غادة عون، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني/ يناير 2020) تهمة القتل العمد، لفادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وذلك على خلفية مقتل شاب سوري.

وذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام اللبنانية" اليوم أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل القصد.

وحسب الوكالة، أحالت القاضية الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. وتعرضت فيلا نانسي عجرم، حسب التحقيقات، للاقتحام من قِبل سارق من الجنسية السورية، إذ أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه فأرداه قتيلا، وتم توقيف الهاشم قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله.

ماذا حدث؟

فجر الأحد (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020) حاول لص التسلل لمنزل المغنية اللبنانية نانسي عجرم بهدف السطو عليه، لكنه لقي حتفه بالرصاص بعد أن أطلق زوجها، طبيب الأسنان فاد الهاشم، النار عليه.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن مسلحاً ملثماً يبلغ من العمر (31 عاماً)، ويحمل الجنسية السورية، اقتحم منزل عجرم في منطقة نيو سهيلة في كسروان بجبل لبنان بهدف السرقة. لكنه فوجئ بتصدي زوج المغنية فادي الهاشم له، ووقع تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى لمقتل المهاجم. وأصيبت نانسي بجروح طفيفة جراء الحادث، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها.

ر.ض/ز.أ.ب ( د ب أ)