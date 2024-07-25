توجيه تهمة "الإرهاب باسم حزب الله" إلى مهاجم سلمان رشدي

وجّهت وزارة العدل الأميركية الأربعاء (24 تموز/يوليو 2024) تهمة "الإرهاب باسم حزب الله" اللبناني، إلى الشاب الأميركي من أصول لبنانية هادي مطر الذي حاول قتل الكاتب الأميركي البريطاني سلمان رشدي في ولاية نيويورك في آب/أغسطس 2022.

وهذه المرة الأولى التي تشير فيها واشنطن بهذا الوضوح إلى حزب الله المدعوم من طهران في الوقوف وراء الهجوم طعنا الذي استهدف رشدي ونفّذه مطر في 12 آب/أغسطس 2022 خلال ندوة أدبية في غرب ولاية نيويورك، والذي كاد أن يودي بحياة مؤلف رواية "آيات شيطانية" الصادرة في 1988.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إن "هادي مطر بمحاولته قتل سلمان رشدي (في ولاية) نيويورك في 2022، ارتكب عملا إرهابيا باسم حزب الله، المنظمة الإرهابية المرتبطة بالنظام الإيراني". وحذّر غارلاند من أن "وزارة العدل ستلاحق الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف باسم مجموعات إرهابية والذين يقوّضون الحريات الأساسية المنصوص عليها في دستورنا".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ويحاكم هادي مطر البالغ 26 عاما حاليا أمام محكمة محلية في ولاية نيويورك حيث هو موقوف منذ قرابة العامين، لكنه أصبح ملاحقا على المستوى الفدرالي بثلاث تهم بينها "دعم منظمة إرهابية أجنبية"، وفق وثيقة قضائية صادرة بتاريخ 17 تموز/يوليو أعلنتها المحكمة الفدرالية لغرب ولاية نيويورك الأربعاء.

وكان مطر دفع أمام المحاكم المحلية ببراءته من تهمتَي "محاولة القتل" و"الاعتداء"، ما يفتح الباب أمام محاكمة يمكن أن تبدأ في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الصحافة الأميركية، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 25 عاما.

سلمان رشدي يحصل على جائزة السلام To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي 12 آب/أغسطس 2022، لدى بدء ندوة أدبية على ضفاف البحيرات العظمى في غرب ولاية نيويورك، تعرّض رشدي للطعن على يد مطر حوالى عشر مرات في العنق والوجه والبطن قبل أن تتم السيطرة على المهاجم. وبعد فترة علاج مطولة، فقد سلمان رشدي البالغ 77 عاما النظر في إحدى عينيه.

وفي نيسان/أبريل، قدّم سلمان رشدي في كتاب مذكرات عنوانه "السكين" روايته للهجوم الذي تعرّض له.

ونشر رشدي المولود في بومباي في حزيران/يونيو 1947، روايته الأولى "غريموس" عام 1975 وحصل على جائزة بوكر العريقة في العام 1981 عن رواية "أطفال منتصف الليل" التي تتناول مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال والانقسام.

وأثار سلمان رشدي موجة غضب في العالم الإسلامي بعد صدور روايته "آيات شيطانية" في العام 1988 والتي دفعت مرشد الثورة الإيرانية آية الله الخميني إلى إصدار فتوى بهدر دمه في 14 شباط/فبراير 1989. واضطر رشدي إلى التواري تحت حراسة أمنية والانتقال من مخبأ إلى مخبأ.

وبعدما عاش في مدينة نيويورك لأكثر من 20 عاما وحصل على الجنسية الأميركية، استعاد حرية الحركة في السنوات الأخيرة، حتى أنه قال إنه بدأ يشعر بالأمان مجددا في الولايات المتحدة، قبل الهجوم عليه في صيف 2022.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)