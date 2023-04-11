 توجيه الاتّهام لعسكري أمريكي على خلفية تسريب وثائق عسكرية سرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.04.2023

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أخبار

توجيه الاتّهام لعسكري أمريكي على خلفية تسريب وثائق عسكرية سرية

في أكبر قضية من نوعها منذ تسريب إدوارد سنودن وثائق تابعة لوكالة الأمن القومي، وجه قاض اتحادي في بوسطن الاتهام لعضو في الحرس الوطني على خلفية تسريب وثائق عسكرية سرية. ويمكن أن تصل العقوبة إلى 15 سنة حال ثبوت التهمة.

تم بثّ توقيف جاك ت. في منزله في بلدة نورث دايتون بجنوب ماساتشوستس على الهواء مباشرة على شبكات التلفزيون الأمريكية

تم بثّ توقيف جاك ت. في منزله في بلدة نورث دايتون بجنوب ماساتشوستس على الهواء مباشرة على شبكات التلفزيون الأمريكية

وجّهت محكمة أمريكية الجمعة (14 نيسان/أبريل 2023) لائحة اتّهام إلى عنصر في الحرس الوطني يبلغ 21 عاماً على خلفية تسريب مجموعة من الوثائق الاستخبارية السرية. ومثُل جاك ت. أمام قاض في محكمة ماساتشوستس الفدرالية في بوسطن.

ويأتي مثوله أمام القاضي غداة توقيفه الخميس بعد تحقيق استمر أسبوعاً في واحدة من أكبر قضايا تسريب الوثائق منذ أن سرّب إدوارد سنودن وثائق تابعة لوكالة الأمن القومي عام 2013.

ولم يُطلب منه الإدلاء بأيّ أقوال، وتقرّر توقيفه في انتظار جلسة الاستماع المقرّرة الأربعاء المقبل. ووجّهت إليه أثناء جلسة الاستماع القصيرة في بوسطن تهم من بينها "تخزين ونقل معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني من دون تصريح" و"سحب وتخزين وثائق أو مواد سرّية من دون تصريح"، وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن لمدة 10 سنوات وخمس سنوات على التوالي.

وخلال الجلسة هتف والده "نحن نحبك يا جاك"، وردّ جاك ت. "أحبك أيضًا يا أبي".

وكشفت الوثائق المسرّبة وجود مخاوف أمريكية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمّحت إلى أنّ الولايات المتحدة تتجسّس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند إنّ النيابة العامة ستطلب إنزال "عقوبات شديدة للغاية" بالمتّهم. وأضاف أن "الأشخاص الذين يوقّعون اتفاقات للإطلاع على وثائق سرية يقرّون بمدى أهمية عدم إفشاء هذه الوثائق على الأمن القومي، وننوي بعث رسالة لإظهار مدى أهمية ذلك لأمننا القومي".

وقال الرئيس جو بايدن الجمعة إنه أمر الجيش والاستخبارات بتشديد الإجراءات الأمنية بشأن المعلومات الحسّاسة والسرية بعد هذا الخرق.

تسريبات وثائق البنتاغون: بين الحقيقة والتضليل

من هو جاك ت.؟

ويشتبه في أنّ جاك ت. نشر الوثائق اعتباراً من مطلع آذار/مارس في مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّه كان مدير مجموعة الدردشة المسمّاة "ثاغ شايكر سانترل" وأنّه نشر الوثائق تحت الاسم المستعار "أو جي".

وشارك المتهم في البداية مع المجموعة مقاطع من الوثائق السرية، لكنّه بدأ لاحقًا في نشر صور للوثائق طالباً من بقية أعضاء المجموعة عدم مشاركتها، وفق صحيفة "واشنطن بوست". لكن ظهرت بعض الوثائق على مواقع أخرى من بينها "تويتر" و"4 تشان" و"تليغرام".

ولم يعلن المحققون بعد عن استنتاجاتهم بشأن الدافع وراء تسريب جاك ت. الوثائق.

والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في أيلول/سبتمبر 2019 وكان متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات.

أثار التسريب تساؤلات حول سبب وصول عنصر في رتبة متدنية (رتبته تعادل رتبة جندي أول) إلى مثل هذه الأسرار التي قد تكون خطيرة.

ووصفه عدد من أصدقاء في مقابلات أجرتها معهم صحيفة "واشنطن بوست" بأنه كاثوليكي متدين وليبرتاري مهتمّ بالأسلحة. كما ذكرت الصحيفة أنّه يتحدر من عائلة لها تقاليد عسكرية، فقد قضى والده 34 عامًا في نفس الوحدة العسكرية التي عمل فيها ابنه بينما عملت والدته في منظمات غير ربحية تدعم العسكريين السابقين.

تم بثّ توقيف جاك ت. في منزله في بلدة نورث دايتون بجنوب ماساتشوستس على الهواء مباشرة على شبكات التلفزيون الأمريكية الخميس. وأظهرت لقطات صوّرت من الجوّ المشتبه به يرتدي سروالاً قصيراً أحمر وقميصاً ويضع يديه خلف رأسه، ويتراجع ببطء نحو أفراد إنفاذ القانون المسلحين ببنادق الذين أوقفوه.

وحصل القضاء على إفادة من أحد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي كُشف عنها الجمعة أنّ جاك ت. يحمل تصريحاً للإطلاع على وثائق شديدة السرية منذ عام 2021.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه أمر "بمراجعة الوصول إلى المعلومات الاستخبارية وإجراءات المحاسبة والمراقبة داخل الوزارة لتعزيز جهودنا لمنع حدوث هذا النوع من الحوادث مرة أخرى".

خ.س/ ع.ج.م(أ ف ب، رويترز)

  • Großbritannien London- Julian Assange in der Botschaft von Ecuador (Reuters/P. Nicholls)

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    ويكيليكس يحرج قادة العالم

    استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA | Chelsea Manning (picture-alliance/AP Images/S. Senne)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تسريب وثائق سرية

    بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.

  • London ecuadorianische Botschaft Julian Assange (picture-alliance/dpa/F. Arrizabalaga)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الهروب إلى بريطانيا

    بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (picture-alliance/dpa/Kerimokten)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا

    منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.

  • Großbritannien Wikileaks Assange (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    لم يغادر مقره لسبع سنوات

    ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.

  • Großbritannien London - Julian Assange festgenommen (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    أسانج مكبلا بالقيود

    خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.

  • Wikileaks (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تحقيق قضائي ضد مجهول

    من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    التجسس على ميركل

    كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."

  • Hillary Clinton bekommt Ehrendoktortitel von der Swansea University (Getty Images/M. Horwood)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    اتهامات موجهة نحو روسيا

    نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.


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