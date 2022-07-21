توجه تشيلسي نحو البوندسليغا يقرب أزبيليكويتا من برشلونة

يبدو أن فريق تشيلسي عاقد العزم هذا الموسم على التتويج بكل الألقاب الممكنة، فالفريق اللندني فتح خزائنه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز أبرزهم رحيم ستيرلينغ وصخرة الدفاع كاليدو كوليبالي.

ويعمل فريق تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخل على إبرام صفقات آخرى بهدف تعزيز قوة الفريق، والذي عانى في الموسم الماضي من تراجع واضح. وتشير تقارير صحفية أن العملاق اللندني وجه أنظاره الآن إلى البوندسليغا.

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن تشيلسي يريد التعاقد مع مدافع فريق لايبيزيغ جوسكو غفارديول البالغ من العمر 20 عاماً، وأضافت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يرغب بضم غفارديول لإعطاء دفعة قوية لخط الدفاع.

وأوضح نفس المصدر أنه مع الرحيل المتوقع للاعب الفريق سيزار أزبيليكويتا إلى برشلونة، فإن تشيلسي يرغب بسد رحيل اللاعب الإسباني عبر التعاقد مع جوسكو غفارديول لاعب لايبزيغ الألماني.

ويعد غفارديول هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، فقد كشفت مؤخراً تقارير صحفية أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يأمل بدوره في الحصول على خدمات النجم الكرواتي الواعد.

وأشارت صحيفة "شبورت بيلد" الألماني أن إدارة فريق لاييبزيغ ترغب في الإبقاء على غفارديول، لاسيما وأنه ساعد الفريق في الموسم الماضي على الفوز بكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكان جوسكو غفارديول قد انتقل إلى لاييبزيغ في صفقة كلفت خزينة الفريق الألماني 18.8 مليون دولار. ويرتبط غفارديول بعقد مع لاييبزيغ يمتد حتى صيف 2026، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي حاليا نحو 35 مليون دولار، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بالشؤون الرياضية.