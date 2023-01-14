توجه أوروبي لتصنيفه "إرهابيا".. حقائق عن الحرس الثوري الإيراني

أبلغ مصدران وكالة رويترز بأن الاتحاد الأوروبي سيضيف 37 فردا وكيانا إلى عقوباته على إيران، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال أحد المصدرين، وهو دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، "سنعتمد الحزمة الرابعة من العقوبات على إيران، ونعتقد بأننا يجب أن نبدأ بالفعل في العمل على الحزمة الخامسة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

وأضاف المصدران أن فرنسا وهولندا هما من بين دول الاتحاد التي تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. وطلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء لـ "المنظمات الإرهابية".

كما صوت نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس (19 يناير/كانون الثاني 2023)، لصالح إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى على خامنئي والمدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة العقوبات، في تصويت غير ملزم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، التي تنسق الأنشطة بين الجيش التقليدي وقوات الحرس الثوري حذرت الاتحاد الأوروبي من إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. واتهم البرلمان الأوروبي الحرس الثوري بقمع المحتجين في البلاد وإمداد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا.

فما هو الحرس الثوري، القوة العسكرية المهيمنة في إيران؟

تشكل الحرس الثوري بعد وقت قصير من قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، لحماية النظام الديني الشيعي الحاكم وتوفير ثقل مقابل للقوات المسلحة التقليدية. ويتبع الحرس الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وله نحو 125 ألف مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية.

حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني

ويقود الحرس أيضا ميليشيا (الباسيج) وهي قوة من المتطوعين موالية للمؤسسة الدينية وتُستخدم في كثير من الأحيان لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ونفذت قوة الباسيج هجمات "الموجات البشرية" على القوات العراقية خلال حرب الثمانينيات.

وفي زمن السلم، تفرض هذه الميليشيا القوانين الاجتماعية الإسلامية في إيران. ويقول محللون إن متطوعي الباسيج قد يصل عددهم إلى الملايين، منهم مليون عضو نشط.

النفوذ الخارجي

ثم يأتي فيلق القدس، وهو ذراع التجسس الخارجي وشبه العسكري للحرس الثوري الإيراني الذي يؤثر بشدة على الجماعات المسلحة المتحالفة معه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من لبنان إلى العراق ومن اليمن إلى سوريا. ويقاتل أعضاؤه لدعم النظام السوري. ودعموا قوات الأمن العراقية في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" 0داعش) في السنوات القليلة الماضية.

وقتلت الولايات المتحدة قائد الفيلق، قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في العراق عام 2020. وأثار موته مخاوف من اندلاع صراع كبير. وقال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني في وقت لاحق إن قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكفي للانتقام لاغتيال سليماني.

وعلى مدار سنوات، سعى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية وتفرض عليه عقوبات، إلى تشكيل الشرق الأوسط وصياغته بصورة تخدم مصالح طهران.

وعلى سبيل المثال، أسس حزب الله اللبناني في عام 1982 لتصدير الثورة الإسلامية الإيرانية ومحاربة القوات الإسرائيلية التي غزت لبنان في العام نفسه. حزب الله يمثل الآن قوة عسكرية كبيرة تلعب دورا في الصراعات الإقليمية.

الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ثلث اقتصاد البلاد

ما القدرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني؟

يشرف الحرس على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية الذي يعتبره خبراء الأكبر في الشرق الأوسط. واستخدم الحرس هذه الصواريخ في هجمات ضد المسلحين في سوريا وجماعات إيرانية كردية معارضة في شمال العراق.

وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم على إيران في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة عام 2019 أدى إلى تعطيل أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط في السعودية. ونفت إيران أي تورط في الهجوم.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى برنامج إيران الصاروخي بوصفه واحدا من الموضوعات التي لم يتناولها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقال إنه انسحب لهذا السبب في عام 2018. ويمتلك الحرس الثوري الكثير من معدات القتال التقليدية وقدرات ظهرت خلال مشاركته في الصراعين بسوريا والعراق.

سعي أوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

ما موقع الحرس الثوري في النظام السياسي؟

يشغل ضباط الحرس الثوري السابقون مناصب رئيسية في المؤسسة الإيرانية، من الحكومة إلى البرلمان. معظم أعضاء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي هم ضباط سابقون في الحرس الثوري الإيراني. وكان تفويض الحرس الثوري بحماية مبادئ الثورة يدفعه إلى التحدث عندما يشعر بأن النظام معرض للخطر.

ماذا عن المصالح في قطاع الأعمال؟

بعد حرب العراق في الثمانينيات، شارك الحرس الثوري بقوة في عمليات إعادة الإعمار في إيران ووسع نطاق مصالحه الاقتصادية لتشمل شبكة واسعة من الشركات بدءا من مشروعات النفط والغاز وانتهاء بالتشييد والاتصالات. وتقدر مصالحه الاقتصادية بمليارات الدولارات.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية نهاية مفاجأة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" ! قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية "عواقب لا يمكن التكهن بها" عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها". الكاتب: صلاح شرارة



ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)