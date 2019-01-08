توتنهام يحدد سعر نجمه

ليس خافياً أن نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين يُسيل لعاب عدة أندية أوروبية كبيرة، فالدولي الإنجليزي يُواصل منذ سنوات نشر سحره الكروي فوق الملاعب الأوروبية، ويثبت أحقيته كواحد من أحسن المهاجمين في العالم.

ويدرك توتنهام أهمية هاري كين الكبيرة في الفريق، حيث يعد اللاعب من الأعمدة الأساسية في الفريق اللندني، فضلاً عن قدرته الكبيرة على اقتناص أنصاف الفرص، وتحقيق الانتصار تلو الآخر لتوتنهام، الذي يسعى إلى اعتلاء منصة التتويج في أقرب وقت ممكن.

وحدد توتنهام سعراً كبيراً للغاية، من أجل التخلي عن خدمات هاري كين، فقد ذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية أن توتنهام لن يبيع نجمه الأول هاري كين بسعر يقل عن 350 مليون يورو، وأضاف أن توتنهام يهدف من خلال هذا السعر الكبير إلى إغلاق الباب على الفرق، التي ترغب في الظفر بخدمات الدولي الإنجليزي الهداف.

هذا، وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة من أكثر الفرق المهتمة بالفوز بخدمات هاري كين، إذ يطمح "الميرنغي" إلى التعاقد مع كين من أجل حل مشاكل الفريق الهجومية، وتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

أما برشلونة، فإنه يرى في هاري كين الخليفة المحتمل لنجمه لويس سواريز، الذي اقترب من بلوغ الـ 32 عاماً.

ويتصدر هاري كين (25 عاماً) ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ 14 هدفاً، في حين تنتظر "السبيرز" مباراة قوية الأحد ( 13 يناير/كانون الثاني 2019) أمام مانشستر يونايتد برسم الأسبوع 22 من "البريميرليغ".