 توتنهام يحدد سعر نجمه | عالم الرياضة | DW | 12.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

توتنهام يحدد سعر نجمه

ذكرت تقارير صحفية أن توتنهام حدد أخيراً سعر نجم يسيل لعاب أقوى الفرق في القارة الأوروبية. ومن شأن هذا المبلغ الفلكي أن يدفع الفرق الراغبة في الاستفادة من خدمات نجم" السبيرز" إلى إعادة حساباتها من جديد.

Fußball Champions League Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund (Reuters/D. Staples)

صورة من الأرشيف.

ليس خافياً أن نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين يُسيل لعاب عدة أندية أوروبية كبيرة، فالدولي الإنجليزي يُواصل منذ سنوات نشر سحره الكروي فوق الملاعب الأوروبية، ويثبت أحقيته كواحد من أحسن المهاجمين في العالم.

ويدرك توتنهام أهمية هاري كين الكبيرة في الفريق، حيث يعد اللاعب من الأعمدة الأساسية في الفريق اللندني، فضلاً عن قدرته الكبيرة على اقتناص أنصاف الفرص، وتحقيق الانتصار تلو الآخر لتوتنهام، الذي يسعى إلى اعتلاء منصة التتويج في أقرب وقت ممكن.

مختارات

كثيراً ما تصدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز للانتقادات، التي طالت مهاجم الفريق كريم بنزيما، لكن يبدو أن بيريز غير أخيراً موقفه حيال المهاجم الفرنسي، واقترح عليه الانتقال إلى وجهة كروية جديدة. فما هي يا ترى؟ (06.04.2018)

يجد برشلونة الإسباني في البحث عن خليفة لقيادة خط هجومه في ظل تقدم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز في السن. صحيفة "دياريو" الكتالونية وضعت خمسة مرشحين محتملين لخلافته أحدهم ألماني. (11.01.2019)

وحدد توتنهام سعراً كبيراً للغاية، من أجل التخلي عن خدمات هاري كين، فقد ذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية أن توتنهام لن يبيع نجمه الأول هاري كين بسعر يقل عن 350 مليون يورو، وأضاف أن توتنهام يهدف من خلال هذا السعر الكبير إلى إغلاق الباب على الفرق، التي ترغب في الظفر بخدمات الدولي الإنجليزي الهداف.

هذا، وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة من أكثر الفرق المهتمة بالفوز بخدمات هاري كين، إذ يطمح "الميرنغي" إلى التعاقد مع كين من أجل حل مشاكل الفريق الهجومية، وتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

أما برشلونة، فإنه يرى في هاري كين الخليفة المحتمل لنجمه لويس سواريز، الذي اقترب من بلوغ الـ 32 عاماً.

ويتصدر هاري كين (25 عاماً) ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ 14 هدفاً، في حين تنتظر "السبيرز" مباراة قوية الأحد ( 13 يناير/كانون الثاني 2019) أمام مانشستر يونايتد برسم الأسبوع 22 من "البريميرليغ".

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

Großbritannien Premier League | Christian Eriksen, Tottenham Hotspur

ريال مدريد يفتح خزائنه لضم نجم توتنهام 08.01.2019

يبدو أن نتائج ريال مدريد المخيبة في هذا الموسم ستدفع الفريق إلى النزول بكل ثقله في فترة انتقالات اللاعبين. "الميرنغي" بدأ التحرك من أجل ضم نجم يسيل لُعاب عدة أندية أوروبية، فيما قد تقبل إدارة "السبيرز" بعرض ريال مدريد.

Fußball | Tottenham Hotspur - Newcastle United

تريث نجم توتنهام يحيي آمال برشلونة وريال مدريد في التعاقد معه 03.01.2019

في الوقت الذي ينتظر فيه توتنهام موافقة نجم "السبيرز" على تمديد تعاقده مع النادي اللندني، ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة وريال مدريد يراقبان وضع اللاعب، الذي قد يضع حدا لتجربته الكروية مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الإسباني.

Fußball Champions League Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

برشلونة يفتح خزائنه لضم نجم الدوري الإنجليزي 11.12.2018

يُخطط فريق برشلونة للظفر بخدمات نجم ينشر سحره الكروي منذ سنوات فوق الملاعب الإنجليزية. النادي الكتالوني مستعد لفتح خزائنه من أجل إقناع إدارة الفريق اللندني بالموافقة على انتقال اللاعب إلى برشلونة في أقرب وقت ممكن.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

توتنهام يحدد سعر نجمه

حكيمي يبعث رسالة مبطنة إلى ريال مدريد

مَنْ يشَحَذْ مخالب هجوم برشلونة بعد لويس سواريز؟

سبب غريب يجعل البرازيلي كازاغراندي سعيداً بكأس العالم 2018

ريناتو سانشيز يلوح بنهاية مريرة للتجربة البافارية

تهمة الاغتصاب ضد رونالدو.. لاس فيغاس تطلب عينة حمضه النووي