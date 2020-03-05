 توتر وحرب كلامية بين تركيا واليونان والضحية هم اللاجئون | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.03.2020

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سياسة واقتصاد

توتر وحرب كلامية بين تركيا واليونان والضحية هم اللاجئون

كل يلقي بكرة اللهب المشتعلة على الآخر: تركيا واليونان والاتحاد الأوروبي. كما دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة التي اشتد لهيبها بعد سماح تركيا للاجئين بالتوجه إلى حدودها مع اليونان. ما الجديد في هذا الملف؟

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الأزمة على الحدود اليونانية.. كيف يراها الأوروبيون؟

أمر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خفر السواحل في بلاده بمنع المهاجرين من عبور بحر إيجه، في وقت اندلعت صدامات جديدة اليوم السبت (السابع من آذار/مارس 2020) بين هؤلاء وعناصر شرطة الحدود اليونانية. واحتشد آلاف المهاجرين عند الحدود البرية مع اليونان بعدما قال إردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا لن تمنع المهاجرين من التوجّه لأراضي الاتحاد الأوروبي، ما تسبب باندلاع أعمال عنف وتصاعد حدة التوتر بين أنقرة وبروكسل.

وأفاد خفر السواحل الأتراك في تغريدة أمس الجمعة أنه "بأمر من الرئيس (...) لن يُعطى أي إذن للمهاجرين بعبور بحر إيجه بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر".

مختارات

مع اشتداد أزمة اللاجئين العالقين بين الحدود اليونانية التركية، وزير الداخلية الألماني يغرد بأربع لغات منها العربية مشددا أن حدود أوروبا ستظل مقفلة أمام المهاجرين القادمين من تركيا. (04.03.2020)

لا ترغب أوروبا في تكرار أزمة 2015 عندما وصل الملايين إلى أوروبا طلبًا للجوء. لكن فتح تركيا للحدود أعاد الشبح مجددًا. فما هي مواقف كل طرف من أطراف الأزمة؟ وما خطط أوروبا لمواجهة التحدي؟ وكيف تبرّر تركيا موقفها؟ (05.03.2020)

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فيما ناشد الاتحاد الأوروبي اللاجئين بعدم محاولة عبور الحدود صوب اليونان، طالبت أنقرة الاتحاد بالإيفاء بوعوده والتزاماته إزاء اللاجئين، لكن بروكسل تقول إنها ترفض "سياسة الابتزاز" التركية". (07.03.2020)

لكنهم أضافوا أن سياسة تركيا المتمثّلة بالسماح للاجئين بالتوجّه إلى أوروبا ما زالت على حالها وأن الأمر مرتبط فقط بالمعابر البحرية. ووصل أكثر من 1700 مهاجر من تركيا إلى ليسبوس وأربع جزر أخرى في بحر إيجه خلال الأسبوع الفائت.

وتبادلت تركيا والاتحاد الأوروبي الاتهامات بينما طالبت أنقرة بروكسل بتطبيق بنود اتفاق الهجرة الذي أبرم سنة 2016 في حين أشار التكتل إلى أن الأتراك يستخدمون المهاجرين كورقة ضغط سياسي. وأفادت الرئاسة التركية أن أردوغان سيتوجّه إلى بلجيكا حيث مقر الاتحاد الأوروبي لزيارة تستمر ليوم واحد الاثنين، بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وخلال مواجهة استمرت لساعات اليوم السبت، استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد لمهاجرين الذين حاولوا كسر الحواجز في محافظة أدرنة الحدودية، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.

كل يلقي باللائمة على الآخر

وفي وقت لاحق اليوم، تبادل المسؤولون اليونانيون والأتراك حربا كلامية. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس "لن يكون بإمكانه السيطرة على الحدود" مع تحسّن أحوال الطقس، مضيفاً أن منسوب نهر ميريش (إيفروس في الجانب اليوناني) انخفض إلى 40 حتى 45  سنتمتر في بعض المناطق.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس لقناة "أوبن تي في" إنه تم تهديد الناس "للصعود على متن حافلات باتّجاه اليونان" بينما "تعرّض آخرون للضرب للعودة إلى كاستانييس" الحدودية.

لاجئون افترشوا الأرض والتحفوا السماء على الحدود التركية اليونانية

لاجئون افترشوا الأرض والتحفوا السماء على الحدود التركية اليونانية

وفي ظل تدهور الوضع منذ أمس الجمعة، رد المهاجرون بإلقاء الحجارة وهتفوا "افتحوا البوابات". واستخدمت قوات الأمن التركية كذلك الغاز المسيل. وعلق العديد من المهاجرين في ظل البرد القارس منذ أيام عند حدود بازاركولي التي يطلق عليها "كاستانييس" في الجانب اليوناني.

وأفاد خفر السواحل الأتراك أنه تم إنقاذ 97 مهاجراً الخميس بعدما "ثقب الجانب اليوناني ثلاثة قوارب (كانوا على متنها) وتركهم نصف غارقين وسط بحر (إيجة)".

وتنفي السلطات اليونانية استخدام القوّة والتصرف بطريقة غير قانونية. وقال ميتسوتاكيس لشبكة "سي إن إن" "لم نستخدم أي نوع من القوة المفرطة ودائما نقوم برد الفعل ولا نثير (التوتر)، في ما يتعلق بالاستجابة للاستفزازات التي جرت عند الحدود". واتّهم أنقرة بمساعدة الناس براً وبحراً بالعبور إلى اليونان.

ورفض مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون "بشكل قاطع" اتهامات رئيس الوزراء اليوناني لبلاده. ووصف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، مات بالمر، الوضع عند الحدود اليونانية التركية بأنه "غير مقبول ولا يمكن أن يدوم".

 

"خطط" أثينا الجديدة

وعلى صعيد متصل، أفاد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي السبت أن بلاده تخطط لبناء مخيّمات موقتة لاستيعاب مئات طالبي اللجوء الجدد. وقال الوزير لتلفزيون "سكاي" "نريد بناء مركزين مغلقين في سيريس (شمال) ومنطقة أثينا يتسعان لألف شخص". وأكد أن المخيمين سيستضيفان طالبي اللجوء الذين وصلوا بعد الأول من آذار/مارس، عندما أعلنت تركيا أنها ستتوقف عن منع المهاجرين من محاولة التوجّه إلى الاتحاد الأوروبي. وقال ميتاراخي كذلك إن الدولة ستحد من الدعم الذي تقدمه للاجئين وأنه سيطلب منهم مغادرة المخيّمات فور حصولهم على اللجوء. وقال "سيتوقف تقديم السكن والميّزات للحاصلين على اللجوء في غضون شهر. وسيكون عليهم بعد ذلك العمل لكسب قوتهم. يجعل ذلك من بلدنا أقل جاذبية بالنسبة للمهاجرين".

وبموجب اتفاق 2016، وافقت تركيا على منع تدفق المهاجرين إلى أوروبا لقاء مليارات الدولارات. لكن أنقرة تتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الإيفاء بتعهّداته، بما في ذلك استقبال اللاجئين المقيمين في تركيا.

وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إنه "نتيجة ذلك، اضطرت تركيا لتحويل مواردها من منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا لتستعد بدلاً من ذلك لتدفق محتمل (للفارين) من إدلب"، آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة في سوريا.

واتّهمت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير. وقالت "من المؤسف (...) أن الاتحاد الأوروبي يتصرّف بشكل يتناقض مع مبادئه وقيمه عبر دعمه اليونان التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان". من جهته، شدد الاتحاد الأوروبي على رفضه لاستخدام تركيا "الهجرة كورقة ضغط لأغراض سياسية".

خ.س/ع.ج (أ ف ب) 

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


مختارات

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور. (03.03.2020)  

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الأزمة على الحدود اليونانية.. كيف يراها الأوروبيون؟  

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