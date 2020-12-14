 توتر جديد.. تركيا تعتقل ″متهمين″ باختطاف معارض إيراني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.12.2020

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أخبار

توتر جديد.. تركيا تعتقل "متهمين" باختطاف معارض إيراني

أفادت السلطات التركية إنها اعتقلت "مشاركين" في خطف المعارض الأحوازي، حبيب الكعبي، المطلوب في طهران فيما يتعلق بهجوم دموي وقع عام 2018 في جنوب غرب إيران. من هو الكعبي؟ وما تفاصيل عملية الاستدراج من السويد إلى تركيا؟

Malaysia Islamische Konferenz | Recep Tayyip Erdogan und Hassan Rouhani

قالت السلطات التركية اليوم الاثنين (14 كانون الأول/ديسمبر 2020) إنها اعتقلت 11 شخصاً لمشاركتهم في خطف وتهريب معارض إيراني مطلوب في طهران فيما يتعلق بهجوم دموي وقع عام 2018 في جنوب غرب إيران. وقال مسؤول بارز إن حبيب الكعبي وهو زعيم انفصالي إيراني من طائفة الأحواز العربية اختطفته شبكة تعمل "لصالح جهاز المخابرات الإيراني" بعد أن استدرجته عميلة للمخابرات الإيرانية للسفر إلى تركيا.

مختارات

وجهت إيران تهديدات بالانتقام لإسرائيل والولايات المتحدة على إثر هجوم حدث خلال استعراض عسكري أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في مدينة الأهواز، فيما نفت واشنطن أي علاقة لها بالحادث.

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خلال زيارته لأذربيجان ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قصيدة أثارت غضب إيران، التي استدعت على إثر ذلك سفير تركيا لديها للاحتجاج، فيما أقدمت تركيا على المعاملة بالمثل. فما مضمون هذه القصيدة؟

يبدأ خلاف عرب إيران مع السلطة من تسمية إقليمهم نفسه ففيما يسمونه عربستان، تسميه الحكومة خوزستان. ويتسع الخلاف لدرجة أنهم باتوا يحاولون التنصل من مذهبهم نكاية بالحكومة الشيعية. مقابل ذلك يرى القوميون أن العرب يحكمون إيران

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر أن ضباطاً من وزارة المخابرات الإيرانية اعتقلوا الكعبي للاشتباه بتورطه في هجوم عام 2018 على عرض عسكري أسفر عن مقتل العشرات دون أن توضح متى أو كيف اعتقل.

وقال المسؤول التركي إن الكعبي المقيم في السويد استدرج للسفر إلى تركيا لمقابلة امرأة غير معروفة له تعمل لدى المخابرات الإيرانية وهو لم يكن على علم بذلك. وتابع المسؤول أنه عندما وصل إلى إسطنبول ذهب إلى مكان اللقاء حيث تم تخديره وتقييده.

وقالت شرطة إسطنبول إنه نقل إلى إقليم فان في شرق تركيا ثم إلى إيران عبر الحدود. وكشفت الشرطة عن قيامها بإلقاء القبض على 11 شخصا قبل أسبوعين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر رواية خطف الكعبي. ولم يرد على الفور تعليق من إيران.

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سوابق

يأتي الإيقاع بالكعبي بعد عام من مقتل معارض إيراني آخر هو مسعود مولوي وردنجاني بالرصاص في أحد شوارع إسطنبول. وقال مسؤولان كبيران لرويترز إن ضباط مخابرات في القنصلية الإيرانية في تركيا حرضوا على قتله.

وقالت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية التركية إن عملية اعتقال الأحد عشر المشتبه بأنهم أوقعوا بكعبي كان من أسبابها أيضاً الإيقاع بشخصيات معارضة إيرانية أخرى.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن إيران نفذت يوم السبت حكم الإعدام في الصحفي المعارض روح الله زم الذي أدين بالتحريض على العنف خلال احتجاجات مناوئة للحكومة في عام 2017. وتم الإيقاع بزم في عام 2019 بعد أن عاش في المنفى في فرنسا. وأثار إعدام زم غضباً في أوروبا.

وقالت (سي.إن.إن ترك) إن وكالة المخابرات التركية توصلت إلى أن هناك عمليات إمساك بمعارضين، من بينها عملية الكعبي، قام بها أفراد شكلوا شبكة المخابرات الإيرانية في تركيا ويرتبطون بتاجر المخدرات الإيراني المدان ناجي شريفي زنداشتي.

وقالت صحيفة حريت التركية إنه تم استدراج الكعبي إلى إسطنبول باستخدام زوجته السابقة التي طلبت أن تراه ووعدت بتسديد ديون له. وأضافت أن أشخاصاً مرتبطين بزنداشتي وضعوه هناك في حافلة صغيرة وأعادوه إلى إيران.

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وأعلنت المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي حركة معارضة عربية في إيران تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم خوزستان (عربستان) الغني بالنفط في جنوب غرب إيران، مسؤوليتها عن هجوم 2018 الذي أودى بحياة 25 نصفهم تقريباً من الحرس الثوري.

وقبل أيام أثارت قصيدة اقتبس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعض أبياتها أزمة دبلوماسية بين إيران وتركيا. وتشير قصيدة "آراس، آراس" إلى تقسيم منطقة استيطان الأذربيجانيين على طول نهر آراس، والذي يشكل اليوم الحدود الإيرانية الأذربيجانية. ورأت إيران في ذلك تعدياً على حقوقها السيادية على محافظاتها الشمالية.

بيد أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال اليوم الاثنين إنه تمت تسوية الخلاف بين إيران وتركيا بسبب القصيدة التي ألقاها الرئيس التركي أردوغان.
 

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • Ein Belugawal mit einem Kameragurt (picture-alliance/AP Photo/J. R. Wiig)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    هل تدرب روسيا عملاء حيتان؟

    تم اكتشاف هذه الحوت المروض على ما يبدو من قبل الصيادين قبالة ساحل النرويج. سبح الحوت نحو قواربهم وكان يحمل شعار "معدات سانت بطرسبرغ". على شريط ملفوف حوله وموصول بجهاز تصوير. هل كان الحوت مكلفا بمهمة استخباراتية ويتبع البحرية الروسية؟ من الممكن أن يكون هذا الحوت قد نجح في الهرب من الجيش الروسي.

  • Taube mit Kamera (picture-alliance/dpa/Cortesía del Museo Internacional del Espionaje)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس الحمام الشهير

    أصبح العمل مع الجواسيس من الحيوانات تقليدًا في أجهزة المخابرات حول العالم . وفي وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى، استخدم الجيش الألماني حمام الزاجل في التصوير وذلك كوسيلة لجمع المعلومات. لا يمكن للكاميرا ذاتية التشغيل أن تقدم سوى 12 صورة، لذلك كان على الحمام أن يطير فوق المنطقة الصحيحة تمامًا. وهو ما كان أمرا صعبا للغاية.

  • Delfin springt durchs Wasser (Robert Pitman)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    الدولفين العميل

    هناك العديد من الشائعات حول جواسيس الحيوانات في إسرائيل. على سبيل المثال، في عام 2015، زعمت حركة حماس أنها اصطادت دولفينًا قبالة سواحل قطاع غزة، مزودً بكاميرات و"معدات تجسس". من المعروف أيضا أن البحرية الأمريكية تستخدم الدلافين لأغراض مختلفة كجزء من عملياتها البحرية.

  • Eichhörnchen im Sprung (picture-alliance/Wildlife/R.Usher)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس سريع

    حيوان صغير آخر يستخدم ضمن استراتيجية المخابرات الإسرائيلية: وهو السنجاب. في عام 2007، قضت إيران على ما زعمت أنها شبكة تجسس لـ"سناجب صهيونية". وقامت قوات حرس الحدود الإيرانية بضبط 14 حيوان قارض مزودة بأجهزة تتبع GPS على الحدود، بيد أنه لا يمكن تأكيد صحة ارتباطها الفعلي بإسرائيل.

  • Eine Katze starrt in die Kamera (DW/K. Zeineddine)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    مشروع القطة كيتي

    حتى القطط تستطيع أن تتجسس على معسكرات العدو. في الستينيات، أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية برنامجا يدعى "أكوستيك كيتي" "Accoustic Kitty" حيث زرعت بعض الميكروفونات الدقيقة في جسم قطة. الخطة: يجب أن تتسلل القطط إلى مبنى السفارة السوفيتية وتسجيل المعلومات هناك. فشل المشروع بشكل كبير: حتى أن قطة الاختبار تعرضت لحادث مميت من قبل سيارة أجرة في الشارع.

  • Blauhai (Prionace glauca) schwimmt im blauen Wasser (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    أسماك القرش

    يتعين على العلماء في وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع، التي تجري أبحاثًا ضمن القوات الأمريكية، تطوير أجهزة تغرس في الدماغ تمكن من التحكم عن بعد بأسماك القرش لاستخدامه لأغراض البحث، بالطبع امكانية الاستخدام العسكري تبقى مطروحة.

  • Honigbiene auf einer Blüte (Imago/C. Ohde)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    النحل - الأنف الجديد؟

    يمكن أن يصبح النحل أهم عملاء الاستخبارات القادمين إذ يمكن تدريبهم على اكتشاف الروائح غير الطبيعية مثل المتفجرات. ومن ضمن الأهداف الموكلة للنحل التعرف على روائح المواد الخام في الطبيعة ونقل هذه المعلومات والنتائج. بيد أن الخبراء يشككون في جدوى هذا المشروع. فهناك العديد من الروائح في البرية التي من شأنها أن تصرف الحشرات عن الهدف الرئيسي. (اعداد: كارلا بلايكر/ علاء جمعة).

    الكاتب: علاء جمعة


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