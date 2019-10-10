 توبراك: أستغرب موقف أوروبا حيال تدخل أردوغان في شمال سوريا | سياسة واقتصاد | DW | 11.10.2019

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سياسة واقتصاد

توبراك: أستغرب موقف أوروبا حيال تدخل أردوغان في شمال سوريا

بدأ الجيش التركي هجوما عسكريا في شمال سوريا. وفيما تعتبر أنقرة أن الهدف من هذه العملية هو محاربة الإرهاب، يقول علي توبراك، رئيس الجالية الكردية في ألمانيا، أن الهدف الحقيقي من وراء الهجوم هو طرد الأكراد من مناطقهم.

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Ceylanpinar, Türkei (Reuters/M. Sezer)

بدأت القوات البرية التركية مساء الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2019) عملية عسكرية شرق نهر الفرات في سوريا ضد مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية (YPG). هذا الهجوم العسكري من شأنه أن يفتح الباب أمام فوضى غير محسوبة النتائج، مما يجعل الهجوم التركي في شمال سوريا محط انتقادات شديدة. في حوار مع DW يقيَم علي توبراك، رئيس الجالية الكردية في ألمانيا، التطورات في شمال سوريا.

DW: بدأت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. تقول أنقرة أن الهدف من هذه العملية الموجهة ضد المليشيات الكردية مثل وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) هو "محو" الإرهابيين في الشريط الحدودي. هل تعتقد أن هذا هو هدف أنقرة بالفعل؟

علي توبراك: الرئيس التركي أردوغان يصور الأكراد جميعهم على أنهم أرهابيون. الأكراد في شمال سوريا لم يشكلوا أبدا أي تهديد على أمن تركيا ولم يسبق لهم أن هاجموا تركيا، بل كانوا دائما مشغولين بحماية أنفسهم. أما بخصوص هدف العملية العسكرية التركية التي يقولون أنه هو مكافحة الإرهاب، فهذا مجرد عذر لتبرير حرب مخالفة للقانون الدولي.

إذا لم يكن الهدف هو مكافحة الإرهاب، فما هي المصالح التي تحرك الحكومة التركية؟

أولا، تحاول الحكومة التركية منع تكون رواق كردي على الحدود السورية التركية يكون فيما بعد نواة لتكون دولة كردية. هدف أردوغان على الأمد البعيد هو ضم مناطق شمال سوريا. إنه أمر مذهل ذلك الخطاب العثماني الجديد السائد حاليا (في تركيا): في بعض وسائل الإعلام التركية كان النقاش يوم أمس يدور حول ما إذا كان عليهم مواصلة الزحف حالا حتى الوصول إلى القدس. وبينما كانت القوات البرية تعبر الحدود في اتجاه الشمال السوري، كانت الموسيقى العسكرية العثمانية ترافق الجنود. ما هذا الإخراج السخيف؟

من خلال هذه العملية العسكرية يتم إرضاء القوميين بوهم القوة العظمى. إنها فعلا فضيحة: يجب أن لا ننسى أن تركيا مرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي وأنها عضو في الناتو.

Ali Toprak (privat)

علي توبراك، رئيس الجالية الكردية في ألمانيا

هناك بعض الأبعاد التي تتعلق بالسياسة الداخلية التركية أيضا: أردوغان يتعرض لضغوط في الداخل ويحاول من خلال الحرب توحيد الصفوف. فحتى المعارضة تقف خلفه لأن الرأي العام التركي ينتظر أن تدعم جميع الأحزاب السياسة القوات التركية. لقد سبق العملية العسكرية التركية انسحاب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، مما جعل كثير من النقاد يعتبرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مهد الطريق للهجوم التركي. فهل يشعر الأكراد بأنه تم التخلي عنهم؟

بالطبع يشعر الأكراد في شمال سوريا أنهم تُركوا وحدهم، كما يشعر الأكراد في جميع أنحاء العالم أنهم تركوا لوحدهم. أقاربنا وأصدقاؤنا في المنطقة منكسرون وخيبة أملهم كبيرة. فالأكراد لم يقاتلوا لأجلهم وحدهم في الحرب السورية، بل قاتلوا من أجل أمن الغرب، كما دافعوا عن قيمه. الشيء المؤكد هو أنه لولا دعم الأكراد لما كان بالإمكان هزيمة "داعش". فالمليشيات الكردية في سوريا والعراق كانت هي القوات البرية للغرب.

بعد انتهاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا سيتم إنشاء "منطقة سلام". في هذه المنطقة العازلة بشمال سوريا هناك خطط لتوطين لاجئين سوريين. ما رأيك في ذلك؟

قبل التوطين، سيجري تطهير عرقي. الهدف هو طرد الأكراد من هناك. وهذه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي. العملية العسكرية التي استهدفت عفرين في يناير/ كانون الثاني 2018 رافقها تطهير عرقي وتشريد، وبالأمس تم الزحف على باقي المناطق الكردية، والعالم بأسره يقبل ذلك بكل بساطة. يجب تذكر الحرب التي اندلعت في البلقان وكيف تدخل الناتو بعد حدوث  تطهير عرقي.

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Flüchtlinge bei Ras al-Ain (Reuters/R. Said)

مخاوف من حصول موجات لجوء جديدة بعد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

هل يعني ذلك أنك تريد تضامنا أكثر أو حتى تدخل الغرب؟

نعم. عندما يظل العالم يتفرج فقط، فإن أردوغان سيواصل سياسته التوسعية إلى ما لا نهاية. الكل ينتقد ترامب، لكن ألمانيا وأوروبا يتحملان أيضا المسؤولية. الاتفاق التركي الأوروبي (بخصوص اللاجئين) لم يحقق أي شيء. إنه لمن العبث مواصلة دعم الحكومة التركية بمليارات من جيوب دافعي الضرائب رغم أن تركيا بعمليتها العسكرية هذه ستتسبب في مزيد من موجات اللاجئين.

أنا عاجز عن الكلام في وصف ضعف وعدم تحرك أوروبا ضد أردوغان. هذا الأسبوع على أبعد تقدير، كان يتعين على وزراء خارجية الدول الأوروبية السفر إلى أنقرة. وفي الحال، يجب أن توضع عضوية تركيا في حلف الناتو محل شك. فأردوغان لا يفهم إلا الرسائل الواضحة التي تجعله على دراية بالعواقب. يجب أن تنتهي "سياسة الاسترضاء"، فنحن في حاجة إلى سياسة سلام نشطة لأن الأحداث في شمال سوريا تؤثر علينا جميعا: سيأتي لاجئون جدد ومعهم إسلاميين  متطرفين أيضاً.

دانييل داريا بلوط/ع.ش

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  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


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