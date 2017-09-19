 تواصل حرائق الغابات قرب برلين ونزوح المئات | أخبار | DW | 24.08.2018

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أخبار

تواصل حرائق الغابات قرب برلين ونزوح المئات

واصل حريق غابات كبير يستعر على بعد 50 كيلومتراً جنوب غرب برلين امتداده وأجبر مئات الأشخاص على النزوح، فيما وصلت رائحة الحريق إلى العاصمة الألمانية وأتت النيران على أكثر من 400 هكتار من الغابات قرب مدينة بوتسدام.

Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

بسبب الرياح العاتية يتوقع أن تستمر حرائق الغابات قرب برلين في مقاطعة براندبورغ أياماً. وفي ساعة مبكرة من الجمعة (24 آب/ أغسطس 2018) اقتربت حرائق الغابات أكثر من برلين، وطلب من نحو 600 شخص مغادرة منازلهم في ثلاث قرى في ولاية براندنبورغ في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس، فيما كان حوالى 300 إطفائي يحاولون إخماد الحريق جواً بمروحيات مزودة بمدافع مياه.

مختارات

"التطورات القادمة مرتبطة إلى حد كبير بحالة الطقس"، كما أعلن رئيس وزراء الولاية، ديتمار فويدكه، الجمعة من موقع الحريق جنوب غرب برلين، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

 من جانبه، قال كريستيان شتاين، وهو مسؤول في المقاطعة، لوكالة الأنباء الألمانية إن "هدفنا الرئيسي لا يزال حماية المناطق التي تم إخلاؤها من الحريق". وأضاف: "لم نتمكن من صد النيران بعد لكن لم يتأثر أي مبنى".

وتعقدت جهود إخماد الحرائق بسبب وجود ذخائر من الحرب العالمية الثانية في المنطقة المتضررة، بحسب ما قاله منسق عمليات الطوارئ ميشائيل كنابيه للإذاعة العامة "آر بي بي". ووصف الوضع بـ"الدراماتيكي"، قائلاً إن انفجارات صغيرة وقعت بسبب ذخائر مدفونة في الأرض.

وأدى الجفاف وموجة حر إلى جعل مناطق ريفية في أوروبا عرضة بشكل خاص لخطر اندلاع حرائق، ألحقت دماراً في اليونان والسويد في وقت سابق هذا الصيف. ومع اندلاع الحرائق على مسافة 100 كيلومتر من إحدى القرى الألمانية، طُلب من الأهالي المغادرة وأن يأخذوا معهم فقط الأشياء الضرورية مثل الأدوية والوثائق.

 وتلقت خدمة الطوارئ مئات الاتصالات من مواطنين في برلين يقولون إنهم يستنشقون رائحة الدخان. وكتب جهاز الاطفاء في برلين على حسابه في "تويتر" أن "المنطقة الريفية برمتها تأثرت. السبب هو الحريق الكبير في براندنبورغ".

م.م/ ي.أ (أ ف ب)

  • Deutschland - Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    في منطقة بوتسدام-ميتل ماركت لا تزال ألسنة اللهب تلتهم الغابات. ويشارك رجال الشرطة بسيارتهم المجهزة بخراطيم المياه في المجهود.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    لم يغمض لرجال الإطفاء جفن وواصلوا الليل بالنهار في محاولة منهم لاحتواء الموقف.

  • Deutschland Waldbrand in Brandenburg (picture alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    توجب على أكثر من 500 شخص من جنوب غرب ولاية براندينبورغ إخلاء منازلهم. الآمال معلقة على أن تسكن الرياح وينزل المطر عله يمنع انتشار الحرائق ويخمدها.

  • Deutschland Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/C. Pörschmann)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    توجب على المسؤولين استنفار كل الطاقات المتوفرة. في الصورة طائرة مروحية لإطفاء الحرائق.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    يمد متطوعون يد العون لرجال الإطفاء. احتمال انفجار ذخائر الحرب العالمية الثانية المدفونة في الغابات تشل حركة رجال الإطفاء وتصعب مهمتهم بشكل كبير.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    استراحة بعد عناء وجهد كبيرين. أكثر من 600 رجل إطفاء في استنفار وعمل دؤوبين.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/S. Graf)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    الدخان ورائحة الحريق وصلتا العاصمة برلين ونصحت السلطات المواطنين بإبقاء نوافذ بيوتهم مغلقة.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-allilance/dpa/J. Stähle)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    في إحدى المناطق المحترقة، تمكنت فرق الإطفاء من احتواء الحريق. في الصورة يقوم مختصون بتقييم الأضرار.

  • Deutschland - Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    أتت الحرائق على غابات تساوي مساحتها مئات ملاعب كرة القدم. أول الصور للغابات المدمرة.

  • Waldbrände in Brandenburg (Reuters/H. Hanschke)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    على الرغم من السيطرة على الأمر نسبياً، إلا أن الأمر قد يستغرق أيام أخرى لوضع حد لهذه الكارثة الطبيعية. الأسوأ قد يحدث إذا هبت رياح تعيد الروح لألسنة اللهب وتتسبب بالتهام المزيد من الغابات. إعداد: جينفر فاغنر/ خ.س


مختارات

حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

التهمت النيران أكثر من 400 هكتار في جنوب غرب ولاية برانديبنبورغ التي تحيط بالعاصمة برلين بسبب حرارة الطقس الشديدة. يبذل مئات عناصر الإطفاء قصارى جهدهم موظفين حتى الطائرات المروحية. وضع طارئ لم يسبق له مثيل في ألمانيا. (24.08.2018)  

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