تواصل المفاجآت - كرواتيا تقصي البرازيل من مونديال قطر

‭ ‬تغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 مساء اليوم الجمعة (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2022) لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

وبعد تعادل في الوقت الأصلي دون أهداف بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

لكن برونو بتكوفيتش أدرك التعادل في الشوط الإضافي الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وأهدر رودريغو وماركينيوس ركلتين فيما نفذت كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، ركلاتها الأربع بنجاح لتنتظر مواجهة الأرجنتين أو هولندا في قبل النهائي.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز)