تواصل المعارك بالضفة والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "إرهابيَين"

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطينيَين قال إن أحدهما حاول تنفيذ هجمات بعبوات ناسفة قرب مستوطنات في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بينما تواصل الدولة العبرية لليوم الرابع، عملية عسكرية موسعة في شمال الضفة.

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطينيَين ليل الجمعة السبت "كانا يعتزمان" تنفيذ هجمات باستخدام عبوات ناسفة قرب مستوطنات في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بينما تواصل الدولة العبرية لليوم الرابع توالياً، عملية عسكرية في شمال الضفة.

وأفاد الجيش بأن "إرهابياً حاول تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة" قرب تجمع مستوطنات غوش عتصيون، فيما قام آخر بـ"التسلل الى (مستوطنة) كرمي تسور".

وأوضح الجيش في بيان أن سيارة انفجرت عند محطة وقود قرب غوش عتصيون، واصفا ذلك بـ"محاولة تفجير سيارة مفخخة من قبل إرهابي". وأشار إلى أنه في أثناء تعامل قواته مع الحادثة "تعرض قائد لواء غوش عتصيون لإصابات طفيفة وواصل قيادة عملية القضاء على الإرهابي. علاوة على ذلك، أصيب ضابط بجروح متوسطة، وتعرض ضابط احتياط مسؤول عن الأمن في بلدة قريبة لإصابات طفيفة".

وبشأن مستوطنة كرمي تسور، أوضح الجيش أن "إرهابيا تسلل إلى المجمع (مستقلاً سيارة)، ما دفع مسؤول الأمن الى مطاردته بسيارته"، مشيراً إلى وقوع اصطدام بين السيارتين "ما أدى إلى القضاء على الإرهابي بعيد ذلك". وأوضح الجيش أن "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الإرهابي".

من جهتها، تحدثت حركة حماس عن "عملية بطولية مزدوجة" ليلاً قرب غوش عتصيون وكرمي تسور شمال مدينة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية، معتبرة أنها "صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية".

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة برصاص الاحتلال شمال الخليل الليلة الماضية".

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وقتل 20 فلسطينياً خلال ثلاثة أيام في عملية إسرائيلية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، بدأتها الدولة العبرية الأربعاء، مع تواصل الحرب بينها وبين حماس في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة تسجيل مقتل 20 شخصاً منذ الأربعاء، بينهم شابان يبلغان 13 و17 عاما، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعلنت حماس وحركة الجهاد الإسلامي أن 13 على الأقل من القتلى ينتمون إلى جناحيهما العسكريين، كتائب القسام وسرايا القدس.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. وتصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق العملية "لمكافحة الإرهاب"، ودفع بعربات مدرّعة مدعومة بسلاح الجو إلى جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها، معقل الجماعات المسلحة الناشطة ضد قوات الدولة العبرية التي تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967.

وقال سكان لفرانس برس الجمعة إن القوات الإسرائيلية انسحبت من طوباس وطولكرم وتواصل عملياتها في جنين. وأفاد مصور لفرانس برس في جنين السبت بأن أصوات إطلاق النار تسمع في أنحائها، بينما خلت الشوارع من الحركة، باستثناء العربات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا الى تحليق طائرات مسيّرة في أجوائها صباحاً.

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)