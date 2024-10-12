تواصل القصف المكثف بين إسرائيل وحزب الله في يوم الغفران

أفاد الجيش الإسرائيلي، السبت (12 تشرين الأول/أكتوبر 2024)، بأن قواته قصفت 280 "هدفًا إرهابيًا" في سياق عمليات قتالية في لبنان وقطاع غزة خلال يوم الغفران، أي من مساء الجمعة حتى مساء السبت.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو الإسرائيلي "ضرب نحو 280 هدفًا إرهابيًا تعود إلى حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة. وبين هذه الأهداف بنى تحتية إرهابية تحت الأرض ومخازن أسلحة ومراكز قيادة عسكرية وخلايا إرهابية وبنى تحتية إرهابية أخرى".

وأغلق الجيش الإسرائيلي مناطق حول عدد من البلدات في شمال إسرائيل بعد تقييم أمني اليوم السبت عقب إخلاء العديد منها جراء إطلاق جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ وقذائف من لبنان. وأعلن أن المناطق العسكرية المغلقة على امتداد الحدود مع لبنان ستشمل الآن زرعيت وشومارا وشتوله وناتوا وإيفن مناحيم.



قصف متبادل في "يوم الغفران"

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفًا من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، أقدس الأعياد اليهودية الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى ليل السبت. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "خلال يوم الغفران في نهاية الأسبوع، نحو 320 مقذوفًا أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية عبرت من لبنان إلى إسرائيل".

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش رصد مقذوفين عبرا من شمال غزة حيث تخوض إسرائيل حربًا في مواجهة حركة حماس، باتجاه مدينة عسقلان، لكنهما سقطا في منطقة غير مأهولة.

من جهتها قالت جماعة حزب الله في بيان إنها هاجمت ضواحي مدينة تل أبيب الإسرائيلية بسرب من الطائرات المسيرة أمس. كما أعلن حزب الله مساء اليوم السبت استهداف ثكنة معاليه جولاني الإسرائيلية بالصواريخ.

وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها استهدفت تجمعًا لجنود إسرائيليين في مستوطنة مسكفعام الإسرائيلية بقذائف المدفعية. وفي بيان ثان قال الحزب إنه قصف "قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بالصواريخ". وذكر حزب الله في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا بالصواريخ، اليوم السبت، جنودًا إسرائيليين في موقع الجرداح وفي ثكنة زرعيت وقاعدة حوما الإسرائيلية. كما استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية، واستهدفوا قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا.

وقصف حزب الله، اليوم السبت، بحسب بيانات سابقة، مدينة طبريا، وتجمعًا لجنود إسرائيليين عند أطراف بلدة بليدا الجنوبية، وفي مستوطنة المطلة الإسرائيلية وقاعدة الاتصالات الإسرائيلية في كرن نفتالي، ومستوطنة كفريوفال الإسرائيلية، وفي مستوطنات خربة نفحا وكفر جلعادي والمنارة الإسرائيلية.



وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".



تسعة قتلى في غارات إسرائيلية على قريتين

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما قرية شمال بيروت والثانية قرية أخرى جنوب العاصمة، في مناطق لا تعد معاقل تقليدية لحزب الله.

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وأفادت الوزارة أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المعيصرة في كسروان" التي تقع على بعد نحو 30 كلم شمال بيروت، أدت إلى "استشهاد 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين". وأبلغت في بيان منفصل عن سقوط "4 شهداء و14 جريحًا" جراء "غارة للعدو الإسرائيلي" على برجا في منطقة الشوف جنوب بيروت.



رئيس البرلمان الإيراني في لبنان

وندد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف السبت بـ"جرائم" إسرائيل، فيما كان يتفقد برفقة اثنين من نواب حزب الله موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف التي استهدفت قلب بيروت الخميس، على ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.



وكان مصدر مقرّب من حزب الله أفاد وكالة فرانس برس الجمعة بأن الضربة مساء الخميس والتي خلفت 22 قتيلًا، استهدفت القيادي في حزب الله وفيق صفا الذي لا يزال مصيره مجهولًا. واضاف قاليباف أن "المنظمات الدولية و(معها) مجلس الأمن الدولي تستطيع" وقف الحرب، "ولكن ويا للأسف، فإنها تبقى صامتة عن هذه الجرائم".



والتقى قاليباف بعد ظهر السبت نظيره اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل الشيعية حليفة حزب الله، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وأكد ميقاتي خلال اللقاء أن "أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار".



م.ع.ح/ف.ي (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)