تواصل الجدل حول استبعاد ملاكمة مصرية من أولمبياد باريس

لماذا استبعدت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 الملاكمة المصرية يمنى عياد من المنافسة في المسابقات الرسمية؟ وما سبب الجدل حول الأمر في مصر؟

لا يزال الجدل حول استبعاد الملاكمة المصرية يمني عياد من أولمبياد باريس 2024يثير الجدل في مصر، حيث أعلنت اللجنة المنظمة يوم السبت استبعاد اللاعبة من منافسات الملاكمة سيدات وزن تحت 54 كيلوغراما.

وقبل مباراتها أمام لاعبة أوزباكستان، أظهر ميزان اللاعبة المصرية زيادة في وزنها بمقدار 700 جرام عن الوزن القانوني المسموح به، ليتم استبعادها واعتبارها منسحبة.

وفور صدور قرار استبعاد اللاعبة بسبب عدم تجاوزها الفحص والميزان، أخلى رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عبد العزيز غنيم، الاتحاد من أي مسؤولية مصرحًا بأن ”ما حدث اللاعبه هي المسؤولة عنه".

وقال غنيم، وفقًا لموقع 365 كورة الرياضي: ”أرسلت اللاعبة لنا ليلة المباراة صورة لميزانها وكان 54 كيلو جرام، أي أنه كان قانونيا ولكننا فوجئنا بالزيادة 700 جرام قبل المباراة مباشرة واستبعادها… لن يتم ذبح اللاعبة كما يعتقد البعض ولكن سيتم معاقبتها في حالة الإدانة".

وأوضح غنيم أنه سيتم تحويل اللاعبة للتحقيق فور عودتها للقاهرة، وستشرف اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة المصرية على التحقيقات قبل اتخاذ أي قرار بشأن اللاعبة.

وتسببت تصريحات غنيم في غضب الكثير من المصريين علي مواقع التواصل الاجتماعي وبوسائل الإعلام المصرية، خاصة فيما يعلق بالدور الذي تلعبه الجهات الرسمية في متابعة صحة وأداء اللاعبين.

وقال رئيس مركز شباب قرية كفر العرب، مسقط رأس اللاعبة المصرية، لصحيفة المصري اليوم: ”لا يمكن أن تقع يمني في خطأ ساذج مثل مخالفة الوزن. هي بطلة بكل المقاييس ولديها طموح للظهور بقوة في دورة الألعاب الأوليمبية. مخالفة الوزن خطأ من الصعب أن تقع فيه لاعبة بحجم يمني عياد".

وفي محاولة لتوضيح الأمر، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيان حول زيادة وزن اللاعبة، ذكرت فيه أن زيادة وزن اللاعبة تعود إلى ”تغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء. ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية، وحفاظا على حقوق ونفسية اللاعبة". وأضاف البيان: "هناك تقرير تفصيلي من اللجنة الطبية يؤكد على عدم توجيه أي مسؤولية إلى اللاعبة والجهاز الفني والإداري".

وتسببت طريقة الحديث في البيان عن ”التغيرات الهرمونية" استياء البعض، وتسائلوا ما إن كانت الجهات المسؤولة تقوم بمهامها في توعية اللاعبين واللاعبات بالشكل الكافي، خاصة الفرق الطبية المصاحبة لهم.

وكانت اللاعبة المصرية يمنى عياد قد فازت بالميدالية البرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط عام 2022، ثم الميدالية الذهبية والحصول على كأس أفريقيا عام 2024 والحزام الذهبي فى في رومانيا 2024. كما حصلت اللاعبة على الميدالية الفضية فى الدورة التأهيلية للأولمبياد، لتكون بذلك أول ملاكمة مصرية تتأهل للمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.

دينا البسنلي