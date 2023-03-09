تواصل التحقيقات في الهجوم المميت على فعالية لـ "شهود يهوه" في هامبورغ

أعلنت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية صباح اليوم الجمعة (العاشر من مارس/آذار 2023) عبر موقعها الإلكتروني أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في واقعة إطلاق النار التي حدثت أمس الخميس في مبنى تابع لطائفة "شهود يهوه" في المدينة، وأن من بين القتلى "الجاني المشتبه به، على ما يبدو". وقال متحدث باسم الشرطة إن العملية مستمرة و "كل شيء في حالة تغير مستمر".
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الشرطة للصحفيين إن الجثة التي عثر عليها في موقع إطلاق النار يمكن أن تكون جثة المشتبه به، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.
وألغت الشرطة في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا تحذيرا للمواطنين كانت قد أصدرته بعد حادث إطلاق النار في مكان للعبادة يتبع طائفة "شهود يهوه". وقال متحدث لمحطة "إن تي في" في وقت سابق إن الشرطة تفترض عدم هروب مرتكب الجريمة وبالتالي ليس هناك المزيد من الخطر على المواطنين في المنطقة.
ولا تزال الكثير من التفاصيل غير واضحة، بما في ذلك الدافع وراء الجريمة وطبيعة الحدث الذي كانت تنظمه طائفة شهود يهوه وقت الهجوم.
ودخل فريق الطب الشرعي المبنى الذي استهدفه الهجوم بعد أربع ساعات من إطلاق النار. وانتشرت سيارات الشرطة في مكان الحادث وذلك بعد قيام الشرطة بتطويق المنطقة مدعومة بضباط يحملون رشاشات لتأمين مسرح الجريمة، كما حلقت مروحية فوق المنطقة.
وقالت الشرطة في تغريدة إنها "تنطلق في تحقيقاتها من أن الجاني هو شخص واحد لا غير وإن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على خلفية الجريمة":
ونقلت وسائل إعلام عدة، منها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن دوائر أمنية لم تسمها، بأن الشرطة تتعامل مع الهجوم على أنه "حادث منعزل"، فيما قال موقع "شبيغل" أنه حصل على معلومات أن المشتبه به كان عضوا سابق في طائفة شهود يهوه، ولم تؤكد السلطات الأمنية ذلك.
وقال وزير الداخلية المحلي في ولاية هامبورغ الألمانية، آندي غروته عبر تويتر، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي للشرطة بحلول ظهر اليوم الجمعة تقريبا (1100 بتوقيت غرينتش).
ومن جانبه وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الحادث بأنه "عمل وحشي وعنيف" معبراً عن تعاطفه مع الضحايا وذويهم:
وبدورها، أعربت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عن صدمتها مؤكدة على أن التحقيقات جارية بزخم عال للوقوف على خلفيات الجريمة:
يشار إلى أن طائفة شهود يهوه هي مجموعة مسيحية لها تفسيرها الخاص للكتاب المقدس. ويعتقد الأتباع أن تدمير العالم الحالي وشيك وأنه سيتم إنقاذهم كمجتمع مختار. وتضم الطائفة حوالي 8 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم، ويقع مقر الهيئة الحاكمة لشهود يهوه في نيويورك. وانضم إلى الطائفة في ألمانيا ما يقرب من 200 ألف عضو.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ)
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الكاتب: كلاوس كريمر/دالين صلاحية