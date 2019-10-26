 تواصل الاحتجاجات في لبنان رغم تراجع زخمها | أخبار | DW | 02.11.2019

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أخبار

تواصل الاحتجاجات في لبنان رغم تراجع زخمها

رغم عودة الحياة إلى طبيعتها في عدد من المناطق اللبنانية، استمر المحتجون في طرابلس بتنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها، فيما خرجت مظاهرة مؤيدة للرئيس عون في بيروت.

Libanon Protest (AFP/J. Eid)

احتشد آلاف المتظاهرين اللبنانيين مساء السبت (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، بعد أن قدموا من مناطق لبنانية عدة، في استمرار للاحتجاجات ضد الطبقة السياسية والفساد، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

 ومنذ السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، تشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة عمّت كل المناطق اللبنانية مطالبة برحيل الطبقة السياسية برمّتها. وتسبب الحراك الشعبي بشلل كامل في البلاد على مدى أسبوعين شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في مناطق عدة. لكن في الأيام الأخيرة، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع إعادة فتح المصارف وبعض المدارس أبوابها.

واستمرت التعبئة في مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية، بينما تراجع زخمها في المناطق الأخرى، لاسيما في بيروت. وقال المتظاهر رغيد شهيّب (32 عاماً) الذي حضر من مدينة عاليه في وسط البلاد، متوجّهاً إلى سكان طرابلس: "جئت لأقف إلى جانبكم لأنكم الوحيدون الذين لا تزالون في الثورة"، مضيفاً: "نحن معكم إذا لم نكن على الأرض فنحن معكم بالقلب وتمكنا اليوم من المشاركة فعلياً معكم".

مختارات

بالتزامن مع عودة الهدوء إلى شوارع لبنان وفتح المصارف أبوابها بعد أسبوعين من الإغلاق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوقف مساعدات عسكرية إلى لبنان تبلغ قيمتها 105 ملايين دولار. هذا واقتحم محتجون مبنى جمعية المصارف في بيروت. (01.11.2019)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن على الحكومة معالجة الأزمات، وأولها وضع لبنان الاقتصادي، مؤكداً أن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة سيكون على أساس الخبرة والكفاءة. (31.10.2019)

بين العراق ولبنان يبدو المشهد متشابهاً لحد بعيد، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول أسباب الشعارات المتقاربة والسعي لإسقاط أنظمة الحكم، التي تبدو الطائفية مكوناً رئيسياً فيها. لكن الأزمة قد تكمن فيما بعد سقوط تلك الأنظمة. (30.10.2019)

وأفادت وكالة فرنس برس أن آلاف المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس رفعوا الأعلام اللبنانية وهواتفهم المحمولة المضاءة مرددين النشيد الوطني. ونُظمت نقاشات سياسية وجلسات حوار شارك فيها أساتذة جامعيون وطلاب. وحمل متظاهر لافتة رُسم عليه الهلال والصليب في إشارة إلى كون الحراك عابراً للطوائف، كُتب عليها "كلن يعني كلن"، تعبيراً عن رفض مكوّنات الطبقة السياسية كافة.

 وفيما تتنوع مطالب المتظاهرين بين منطقة وأخرى، إلا أن غالبيتهم ترى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل تشكيل حكومة اختصاصيين، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.

على خطّ موازٍ، تجمع مئات المتظاهرين في ساحة الشهداء في وسط بيروت سار عشرات منهم إلى مبنى المصرف المركزي في شارع الحمراء المجاور، وهتفوا بشعارات عدة بينها "لن ندفع ضرائب، اجعلوا المصارف تدفع".

كذلك تظاهر مئات في مدينة صيدا جنوباً وفي البقاع شرقاً، داعين إلى التغيير ومواصلة الحراك، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

في المقابل، خرجت تظاهرة دعماً للرئيس ميشال عون شارك فيها وزير الدفاع إلياس بو صعب القريب من عون، على طريق القصر الجمهوري في منطقة بعبدا، شرق بيروت، وفق الوكالة.

ي.أ/ ح.م.ح (أ ف ب)

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (Reuters/M. Azakir)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    الحريري: "لا أحد أكبر من بلده"

    قدّم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة الحكومة إلى رئيس لبنان بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، ويبقى القرار رهن موافقة الرئيس ميشال عون على قرار الإقالة. إقالة جميع المسؤولين الحاليين تصدرت شعارات المحتجين.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    القشة الأخيرة

    انطلقت مظاهرات اللبنانيين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجًا على إعلان الحكومة عن خطط لحزمة ضرائب جديدة وصلت حتى تطبيقات المكالمات الهاتفية، لتكون "القشة الأخيرة" نتيجة أزمة الدولار والحرائق التي اجتاحت البلاد، والضريبة المفروضة على البنزين والقمح.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    مطالب المحتجين

    اقتصرت الاحتجاجات في اليوم الأول على عشرات المتظاهرين، لتتسع خلال فترة قصيرة، حتى وصلت إلى آلاف المحتجين في جميع أنحاء البلاد. المظاهرات السلمية سلطت الضوء على مطالب عامة تتعلق بالطبابة المجانية، وحماية المرأة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم التعليم، ورحيل النخبة الحاكمة كاملة تحت شعار #كلن_يعني_كلن.

  • Saad Hariri (Reuters/S. Kumar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    مهلة الحريري للشركاء

    في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر ألقى رئيس الوزراء سعد الحريري خطاباً، اتهم فيها القوى السياسية اللبنانية بالانشغال في المناكفات السياسية، وأكد أن الحل يكمن في زيادة النمو وضخ أموال ودماء جديدة في الاقتصاد، وأمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم الإصلاحات. وفي ذات الوقت تم الإعلان عن سقوط قتيل جراء تعرضه لإطلاق النار في احتجاجات شمالي طرابلس.

  • Libanon Protest (pictue-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    اللبنانيون "يغردون" ضد الطبقة السياسية

    لم تفلح محاولات الحريري في تهدئة الشارع اللبناني، حيث ردد المحتجون في مظاهرات قبالة المبنى الحكومي وسط العاصمة بيروت، هتافات تطالب بإقالة الحكومة، وإسقاط النظام. إذ ظهر اسم الحريري في أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الـ24 ساعة منذ خطابه، متسائلين كيف للحكومة أن تحقق الإصلاحات المقدمة خلال 3 أيام فقط.

  • Proteste im Libanon (Reuters/A. Taher)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    نصر الله: نخشى وقوع حرب أهلية

    الأمين العام لحزب الله (الشيعي) يخرج بخطابٍ في محاولة لإلقاء اللوم على الرئاسة الحالية، ويعبر عن معارضته لاستقالة الحكومة، ليعقّب بعد ذلك في خطاب آخر عن خوفه من وقوع حرب أهلية، متهمًا الحراك الاحتجاجي بأنه لم يعد "حركة شعبية عفوية".

  • Proteste im Libanon (picture-alliance/AP/H. Ammar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    "كلن يعني كلن ... حسن نصر الله واحد منن"

    لم يفلح نصر الله في توجيه غضب المحتجين نحو الحكومة اللبنانية، بل إن الاحتجاجات وصلت إلى مدينة النبطية، أحد معاقل الحزب الشيعي، فيما نشبت اشتباكات بين المعتصمين ومجموعة موالية لحزب الله وحركة أمل في العاصمة اللبنانية، واستمر المحتجون في المطالبة باستقالة جميع المسؤولين من بينهم نصر الله.

  • Libanon Jal el-Dib Proteste gegen Regierung (Reuters/A. Konstantinidis)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    الجيش اللبناني .. موقف حيادي

    دعت الاحتجاجات إلى إنهاء المحاصصة الطائفية، فيما اتخذ الجيش موقفًا حياديًا بعد استقدام تعزيزات إلى نقاط التجمع في اليوم السابع للمظاهرات، وذلك لمنع التصادم بين المحتجين والموالين "للرموز" السياسية الحالية. وقد جدد الجيش اللبناني وقوفه إلى جانب المتظاهرين وحقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي.

  • Libanon TV-Ansprache Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP/Lebanese government/D. Nohra)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    خطاب عون ... قبول سياسي ورفض شعبي

    في اليوم الثامن من الاحتجاجات اللبنانية، خرج الرئيس ميشال عون في خطاب يشير فيه إلى أن تغيير النظام يتم عبر المؤسسات الدستورية وليس الشارع، ودعا لتحقيق التعاون ما بين الأطراف الحكومية، وقد لاقى الخطاب رواجًا بين المسؤولين اللبنانيين، بينما لم يلق أي ترحيب شعبي.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    خطاب غير "رئاسي"

    جاء رد الشارع اللبناني واضحًا على خطاب عون، إذ رأوا أنه يفتقر إلى الحلول الجذرية، وأعتبره كثيرون خطابًا ضعيفًا. وفي استطلاع لـDW عربية ببيروت عبر مشاركون في الإحتجاجات عن اعتقادهم بأن الإصلاحات التي اقترحها عون لم تأت بجديد، ورأى البعض أن الخطاب "لا يليق" برئيس البلاد.


مختارات

استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاستقالة من منصبه يشكل أحدث حلقة في التطورات التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة. بعد أسبوعين من مظاهرات هي الأكبر من نوعها منذ 2005، عمّت البلاد وتصدرها شعار "كلن يعني كلن"! (29.10.2019)  

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