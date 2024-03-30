تواجد أمني مكثف إثر تهديد مشتبه به لمباراة بايرن ودورتموند

عززت شرطة مدينة ميونخ الألمانية من تواجدها حول ملعب "أليانز أرينا"، حيث يستضيف فريق بايرن ميونخ منافسه بوروسيا دورتموند، كما تم وضع مئات العناصر في خدمة الطوارئ وذلك بعد تهديد مشتبه به.

نشر أحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر سابقا"، والذي يقال إنه على صلة بميلشيات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، صورة للجماهير المتواجدين حول ملعب "أليانز أرينا" كهدف محتمل، الأمر الذي اعتبر تهديدا مشتبه به.

ويستضيف فيه فريق بايرن ميونخ منافسه بوروسيا دورتموند ، اليوم السبت (30 مارس/آذار 2024)، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال متحدث باسم شرطة ميونخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشرطة وإدارة التحقيقات الجنائية الإقليمية قاما بتقييم الصورة بشكل مختلف يوم أمس الجمعة وتوصلا إلى حقيقة أنه لا يوجد تهديد ملموس وخطير.

وأوضح المتحدث أن المباراة ستقام مثلما خطط لها، وأن الأمر سيختلف فقط من حيث زيادة خدمة الطوارئ.

ولأهمية الحدث، فقد تم وضع من 300 إلى 500 شخص في خدمة الطوارئ، وقال المتحدث باسم شرطة ميونخ بأنه سيتم زيادة هذا العدد دون تحديد رقم. من جانبه قال فريق بايرن ميونيخ نه تواصل مع الشرطة.

والثلاثاء الماضي قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن تنظيم " الدولة الإسلامية - خراسان" يمثل أكبر تهديد إسلاموي للأمن في ألمانيا . وأضافت في بيان " مستوى التهديد لا يزال مرتفعا . كان مرتفعا بالفعل قبل هجمات موسكو ولا يزال كذلك".

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مؤخرا عن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز فعاليات "كركوس سيتي" في 22 آذار / مارس الجاري بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذي تسبب في مقتل 144 شخصا وهو أسوأ هجوم تتعرض له روسيا منذ أعوام.

ع.ج.م/ع.ج (د ب أ، رويترز)